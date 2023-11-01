Klook優惠碼2023｜11月最新折扣碼／信用卡優惠／新用戶95折
Klook優惠碼2023！如果你正在計劃旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2023年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼以及一系列信用卡優惠，保證你可以慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼以及租車優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2023年11月1日）
Klook官方優惠碼
APP首次購物即享95折優惠
使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp
App 首次下單酒店商品享95折優惠
使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：HotelOnApp
滿HK$1300 ｜即減HK$80
使用平台： 只適用於APP
優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日
優惠碼：NOVJOY80
滿HK$2,500｜即減HK$150
使用平台： 只適用於APP
優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日
優惠碼：NOVJOY150
Klook官方優惠碼 ｜台灣
台灣租車｜即減HK$200！
優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWCAR200
台灣酒店住宿9折優惠｜最高減HK$150
優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWHOTEL10
台灣溫泉/按摩/SPA即減$30
優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWSPA30
Klook官方優惠碼 ｜日本
85折 TOKYO SKYTREE Ticket
優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日
優惠碼：11TSKY15
95折 Disney Music & Fireworks Ticket
優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日
優惠碼：11DMFT5
買1送1 ｜ 東京Joypolis室內主題樂園一日通票
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：BDYTJP1
買1送1｜東京和裝工房雅(淺草店)
香港用戶購買【東京和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃（淺草店）】方案：豪華女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。
優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKTAMB50
買1送1｜東京和裝工房雅(淺草店)
香港用戶購買【東京和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃（淺草店）】方案：豪華女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。
優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKTAMB50
買1送1｜京都和裝工房雅(女士)
香港用戶購買【京都和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃】方案：女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次。優惠數量有限，先用先得。
優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKMKWOMAN50
買1送1｜京都和裝工房雅(男士)
香港用戶購買【京都和裝工房雅（Kimono Miyabi）和服 & 浴衣租賃】方案：女士和服，選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次。優惠數量有限，先用先得。
優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKMKMAN50
買1送1｜京都和服租賃(高級和服)
香港用戶購買【京都和服租賃 & 攝影體驗（Kimono Fusengawa提供）】方案：高級和服 - 小紋選擇數量需為2，於付款頁面輸入指定優惠碼，可享買一送一優惠。每位顧客只可享用此優惠一次，優惠數量有限，先用先得。
優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：HKKKF50
93折｜日本或韓國租車/機場接送/包車
適用於香港用戶訂購日本或韓國租車/機場接送/包車（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$500即享93折，最高折扣限額為港幣$105，優惠數量有限，先用先得。
租車取車日期及時間：2023年9月1日(12:00)-11月30日(23:59)
還車日期及時間：2023年9月1日(00:00)-12月10日(23:59)
每位用戶使用次數： 2次 （不能與其他優惠同時使用）
優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：JPKRCAR7
Klook官方優惠碼 ｜韓國
釜山通行證8折優惠
優惠期：2023年11月1日到2023年11月11日
優惠碼：11VBP20
減HK$30｜韓國京畿道旅遊優惠
適用於香港用戶訂購京畿道指定產品（Klook不定時公佈的指定產品或活動除外）滿港幣$300即享9折，優惠數量有限，先用先得。
每位用戶使用次數： 2次 （不能與其他優惠同時使用）
優惠期：即日 至 2023年11月20日
優惠碼：GTOACTIVITY20
VISA 信用卡持卡人優惠碼
9折旅遊保險｜香港和澳門Visa信用卡持有人專享
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKIN
9折租車
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKCAR
9折導賞團
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKTOURS
Klook x HSBC信用卡持卡人專享外遊優惠
憑滙豐信用卡於Klook單一淨額簽賬滿HK$500或以上，即減HK$111
優惠期：2023年11月1日至2023年11月11日
優惠碼：HSBC23NOV111
憑滙豐信用卡於Klook單一淨額簽賬滿HK$1000或以上，即減HK$150
優惠期：2023年11月1日至2023年11月11日
優惠碼：HSBC23NOV150