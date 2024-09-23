機場快綫優惠10個｜限定車票$24起／的士轉乘八達通半價｜附連結

機場快綫優惠！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了10個機場快綫的車費優惠，幫大家「慳返筆」—— 前往博覽館只需$47，從機場來往市區每程更低至$24，而結伴與親友同行，優惠更多，讓大家可以「錫住荷包」之餘盡情享受旅遊的樂趣！想善用假期與親朋好友來個快閃旅行的打工仔就要把握優惠時機了！



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機場快綫是由市區前往機場最快捷的交通工具（圖片來源：港鐵）

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機場快綫不用25分鐘，便能將乘客由香港、九龍、青衣送往機場（鍾偉德攝）

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機場快綫優惠【1】夏日限定｜同行「一口價」震撼優惠 —— 人均低至$24

機場快綫推出夏日限定優惠，由即日起至2024年9月30日，不論3人、4人或5人同行，均可以「一口價」優惠乘搭機場快綫輕鬆往 / 返機場站及指定車站，來往青衣站$120；九龍站$180；香港站$200，如果5人行往返機場，最平人均只需$24！

同行「一口價」震撼優惠（圖片來源：港鐵公司）

機場快綫優惠【2】機場快綫的士轉乘半價優惠 —— $32輕鬆前往機場

要接駁機場快綫前往機場，除了搭乘港鐵外，乘搭的士也是另一選擇！由即日起至9月30日，機場快綫推出的士轉乘半價優惠，只需於入閘前前往機場快綫香港站、九龍站或青衣站的客務中心出示$50以上的的士收據（即日）或憑證辦理手續，即享八達通車費半價優惠！成人只需$55（香港站）、$50（九龍站）或$32.5（青衣站）便可前往機場！

機場快綫的士轉乘半價優惠（圖片來源：港鐵公司）

機場快綫優惠【3】機場快綫早晨專綫服務 —— $25前往香港站

機場快綫於早上也有優惠，乘客只要使用八達通，於星期一至六早上7時至10時的時段（公眾假期除外），在「機場快綫早晨專綫服務」專用閘機入閘，就可以優惠價25元乘搭機場快線由九龍站或青衣站前往香港站。

機場快綫優惠【4】國泰航空機場快綫車票8折優惠 —— 單程車票最平$52

國泰航空亦有推出機場快綫車票優惠，由2024年7月1日起至9月30日，於網上預訂國泰航空公司前往香港的機票，即可以八折購買機場快綫車票，單程車票最平只需$52！機場快綫車票兌換有效期至 2024年12月31日。

機場快綫優惠【5】即日來回博覽館站特別車費優惠 —— $47去亞博睇騷！

到博覽館看巨星演出、逛展覽，並乘搭機鐵即日來回博覽館站的朋友，可得到特別優惠。以八達通乘搭機場快綫前往博覽館後，逗與至少1小時並於回程時以同一張八達通卡乘車，可得到即日來回優惠。

亞洲國際博覽館（洪琦琦攝）

優惠之下，來往香港站、九龍站與青衣站，分別只需要$80、$72以及$47。若大家乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。

機場快綫優惠【6】Klook 機場快綫車票優惠 —— 單程低至$49

Klook的香港機場快綫車票優惠提供由香港站、青衣站及九龍站往來機場站的單程及來回車票選擇，成人單程票價低至$49起，來回亦低至$90！此外，經Klook購買車票更無需兌換實體票，憑QR Code便可以輕鬆直接入閘，既方便又慳錢。

香港機場快綫優惠車票👉單程低至$49🚈

機場快綫優惠【7】kkday 香港機場快綫車票優惠 —— 單程低至$59

kkday 香港機場快綫車票優惠提供由香港站、青衣站及九龍站往來機場站的單程及來回車票，不需換取實體票，掃描二維碼即可直接通行，成人單程票價同樣低至$59起，來回最平只需$108！

購買相關車票後，不需換取實體票，只需掃描二維碼即可直接通行（賴雯心攝）

車票兌換後的首程需要在當天使用，回程則可由兌換日起30天內使用，即是就算臨急抱佛腳，臨時臨急訂車票都一定用得到！

購票連結｜kkday

機場快綫優惠【8】免費港鐵轉乘優惠 —— 免費搭港鐵去機鐵站

如果想省卻旅費，覺得搭的士太貴也不要緊，因為搭港鐵轉乘一樣有優惠！乘客如果使用八達通，首先乘搭港鐵後轉乘機場快綫，車費較低的車程將會享有免費優惠！如果由香港﹑九龍或青衣站轉乘至機場快綫或者任何港鐵之車程同樣可享免費港鐵接駁服務！

以八達通乘搭機鐵，轉乘機鐵站前的港鐵車程不收費（江智騫攝）

機場快綫優惠【9】即日來回免費回程優惠 —— 送機、接機特別啱用

乘客於同一日往返機場站，即可享免費回程優惠，變相半價，最平一程只需HKD$32.5！當然，如此極限的快閃旅行並非人人做到，不過就算並非去快閃旅行，單純送機、接機都同樣超值！

即日來回優惠特別適合送機、接機的朋友（HK01攝）

機場快綫優惠【10】團體票優惠 —— 越多人同行越抵

如果與家人朋友一同去旅行，購買機場快綫團體票就最抵！由青衣站前往機場站，一般車費為HKD$65，但團體票優惠最平人均HKD$42.5就可以從市區直達機場，票價低至65折！團體票分為2人、3 人及4人共三種不同的組合優惠，越多人同行就越抵！團體票可於機場快綫各站（博覽館站除外）的客務中心購買。不過團體票只適用於購買當日，大家謹記不要過早購票！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略