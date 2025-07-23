機場快綫優惠9大｜限定車票$36.5起／的士轉乘八達通半價｜附連結

機場快綫優惠！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了9個機場快綫的車費優惠，幫大家「慳返筆」—— 前往博覽館只需$53，從機場前往市區每程更低至$36.5，而結伴與親友同行，優惠更多，讓大家可以「錫住荷包」之餘盡情享受旅遊的樂趣！想善用假期與親朋好友來個快閃旅行的打工仔就要把握優惠時機了！



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機場快綫是由市區前往機場最快捷的交通工具（圖片來源：港鐵）

機場快綫不用25分鐘，便能將乘客由香港、九龍、青衣送往機場（資料圖片）

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機場快綫優惠【1】夏日限定｜同行團體票優惠 —— 人均低至$42.5

機場快綫推出夏日限定優惠，由即日起至2026年1月4日，不論2人、3人或4人同行，只需一同前往機場快綫客務中心（博覽館站除外）購買單程團體票，即可以每人低至$42.5的優惠價，乘搭機場快綫輕鬆往返機場站及香港、九龍或青衣站！

每人可以低至$42.5的優惠價，乘搭機場快綫輕鬆往返指定港鐵站。（圖片來源：港鐵公司）

機場快綫優惠【2】機場快綫的士轉乘半價優惠 —— 低至36.5輕鬆前往機場

要接駁機場快綫前往機場，除了搭乘港鐵外，乘搭的士也是另一選擇！由即日起至8月31日，機場快綫推出的士轉乘半價優惠，只需於入閘前前往機場快綫香港站、九龍站或青衣站的客務中心出示$50以上的的士收據（即日）或憑證辦理手續，即享八達通車費半價優惠！成人只需$60（香港站）、$52.5（九龍站）或$36.5（青衣站）便可前往機場！

機場快綫的士轉乘半價優惠（圖片來源：港鐵公司）

機場快綫優惠【3】機場快綫早晨專綫服務 —— $25前往香港站

機場快綫於早上也有優惠，乘客只要使用八達通，於星期一至六早上7時至10時的時段（公眾假期除外），在「機場快綫早晨專綫服務」專用閘機入閘，就可以優惠價25元乘搭機場快線由九龍站或青衣站前往香港站。

機場快綫優惠【4】國泰航空機場快綫車票8折優惠 —— 單程車票最平$52

國泰航空亦有推出機場快綫車票優惠，由即日起至9月30日，於網上預訂國泰航空公司前往香港的機票，即可以八折購買機場快綫車票，單程車票最平只需$52！機場快綫車票兌換有效期至 2025年12月31日。

機場快綫優惠【5】即日來回博覽館站特別車費優惠 —— $53去亞博睇騷！

到博覽館看巨星演出、逛展覽，並乘搭機鐵即日來回博覽館站的朋友，可得到特別優惠。以八達通乘搭機場快綫前往博覽館後，逗與至少1小時並於回程時以同一張八達通卡乘車，可得到即日來回優惠。

即日來回博覽館站可享特別車費優惠。（資料圖片）

優惠之下，來往香港站、九龍站與青衣站，分別只需要$120、$105以及$73。若大家乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。

機場快綫優惠【6】Klook 機場快綫車票優惠 —— 單程低至$57

Klook的香港機場快綫車票優惠提供由香港站、青衣站及九龍站往來機場站的單程及來回車票選擇，成人單程票價低至$57起，來回亦低至$111！此外，經Klook購買車票更無需兌換實體票，憑QR Code便可以輕鬆直接入閘，既方便又慳錢。

香港機場快綫優惠車票👉單程低至$57🚈

機場快綫優惠【7】免費港鐵轉乘優惠 —— 免費搭港鐵去機鐵站

如果想省卻旅費，覺得搭的士太貴也不要緊，因為搭港鐵轉乘一樣有優惠！乘客只須以八達通，在1小時內於香港站、九龍站或青衣站轉乘至機場快綫或任何港鐵站（輕鐵、港鐵巴士及東鐵綫頭等除外)，即可享免費港鐵接駁服務。

以八達通乘搭機鐵，轉乘機鐵站前的港鐵車程不收費（資料圖片）

機場快綫優惠【8】即日來回免費回程優惠 —— 送機、接機特別啱用

乘客於同一日往返機場站，即可享免費回程優惠，變相半價，最平一程只需$36.5！當然，如此極限的快閃旅行並非人人做到，不過就算並非去快閃旅行，單純送機、接機都同樣超值！

即日來回優惠特別適合送機、接機的朋友。（資料圖片）

機場快綫優惠【9】樂悠咭半價優惠

長者坐機場快綫都有優惠！由即日至2026年1月4日，老友記只要持有效樂悠咭，乘搭機場快綫由香港站、九龍站或青衣站往返機場，可享八達通車費半價優惠，當中最平只需$36.5！

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