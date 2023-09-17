深圳迴轉火鍋5大推介　任食+按量收費都有最平$1.1起　附地址交通

深圳迴轉火鍋推介｜深圳美食｜迴轉火鍋是借鑑日本迴轉壽司而衍生的美食，雖然已推出多年，但由於香港迴轉火鍋店很少，許多港人未曾嚐過，而毗鄰香港的深圳，則設有不少迴轉火鍋店，除按量收費外，也有任食放題店可以選擇。以下5間迴轉火鍋店各有特色、收費低至$1.1起或鄰近地鐵站，值得一試！



迴轉火鍋是中國借鑑日本迴轉壽司而衍生的美食（圖片來源：大眾點評）

深圳迴轉火鍋【1】串士多小火鍋 —— $1起好抵食

串士多小火鍋於中國多處設有分店，近期進駐深圳。該火鍋店按串或夾子收費，具備過百款菜式（涵蓋各種鮮肉、蔬菜、粉麵、海產、鹵味等美點）而收費不高，低至人民幣1元（約港幣$1.1）便能享用1串，最貴的菜式也只需人民幣3元（約港幣$3.2）1串，湯底亦只需要人民幣9元（約港幣$9.7），十分化算。

串士多小火鍋（深圳店）

地址：中國廣東省深圳市龍華區紅木街紅山六九七九商業中心二期7棟地下1樓B150

交通：深圳地鐵4、6號綫紅山站D1出口步行約4分鐘



深圳迴轉火鍋【2】盛香亭轉轉熱鹵 —— 開到凌晨

盛香亭轉轉熱鹵同樣也是接量收費、擁有多款食品的迴轉火鍋餐廳，不過該餐廳以碟數收費，每碟至少約有2至4件食物。最平的黃碟只需人民幣3元（約港幣$3.2），而最貴的啡碟只需人民幣7元（約港幣$7.5），湯底與醬料的費用則為人民幣10元（約港幣$10.6）。餐廳會開放至凌晨12點，大家可以慢慢享用美食。

盛香亭轉轉熱鹵（南油店）

地址：中國廣東省深圳市南山區登良社區登良路26號公園道大廈B棟111及112

交通：深圳地鐵9、12號綫南油站E出口步行約5分鐘



深圳迴轉火鍋【3】黃姐自助迴轉火鍋城 —— 無限任食

食量大的朋友，不妨到訪能夠任食火鍋配料的迴轉火鍋餐廳。黃姐自助迴轉火鍋城供應約200款食材，只要人民幣59元（約港幣$63.4）便能任吃到飽。除了火鍋配料，慕斯蛋糕、大福、雪糕、糍粑等甜品同樣任食！

黃姐自助迴轉火鍋城（銀信廣場店）

地址：中國廣東省深圳市龍崗區橫崗松柏路銀信榮恒商業廣場CoCo-one三樓3040-3041鋪

交通：深圳地鐵3號綫橫崗站A出口步行約8分鐘



深圳迴轉火鍋【4】湯鮮生自助迴轉火鍋百匯 —— 特定日子買1送1

湯鮮生自助迴轉火鍋百匯同樣是以任食形式運作的迴轉火鍋餐廳，最低人民幣49元（約港幣$52.7）便可以在平日享用多種火鍋配料、甜品。此外，餐廳會將特定日子劃為會員日，餐廳會員可享有午市買1送1或晚市買2送1優惠。

湯鮮生自助迴轉火鍋百匯（觀瀾百佳華店）

地址：中國廣東省深圳市龍華區龍華區觀湖街道觀瀾大道388號佳華領域廣場B1層B1-109

交通：深圳地鐵4號綫觀瀾湖站C出口步行約1分鐘



深圳迴轉火鍋【5】美味轉轉火鍋 —— 近羅湖站

位於東門商圈的美味轉轉火鍋是深圳最接近香港的迴轉火鍋餐廳之一。從羅湖管制站出境後，只需乘地鐵經3個站便能抵達。美味轉轉火鍋同樣採用自助型式，1位只需要人民幣35元（約港幣$37.6）

美味轉轉火鍋

地址：中國廣東省深圳市羅湖區東門老街與南慶街交叉口東60米

交通：深圳地鐵1、3號綫老街站C出口步行約3分鐘

