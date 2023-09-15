深圳手信大董烤鴨爆紅¥159/2盒！翻熱即食水準不輸餐廳　附購買點

深圳手信大董烤鴨爆紅！繼早前熱爆的窯雞王、鮑師傅、鴨屎香檸茶…等，數到近來港人熱捧的深圳手信，莫過於大董烤鴨冷凍包，只需¥159即買到2盒烤鴨，連埋醬、配料及手套！不少網民大讚買回家翻熱即食得，操作簡單，以後在家隨時歎到北京片皮鴨「好止鴨癮」！喜歡吃烤鴨的朋友，必不可錯過！



深圳可買到急凍裝烤鴨，以後在家都隨時食到北京片皮鴨！（圖片來源：小紅書@今天吃什么研究所）

深圳手信大董片片烤鴨¥159/2隻 氣炸鍋翻熱即食 好方便

香港去深圳玩，總會順道入手一系列手信回家慢慢歎！早前，深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區 Facebook群組便有網民分享自己在山姆市場入手到一款驚喜手信「大董烤鴨」，只須¥159，即有2盒鴨、1個鴨架、2包烤餅、2包醬、2包酸青瓜片、桂花糖、椒鹽及手套，基本上除要切青瓜絲外，烤鴨用氣炸鍋110℃，烤6-7分鐘就食得，非常快捷方便！該網民表示在家隨時歎到北京片皮鴨，感覺好開心！

民大讚鴨皮呈蜂巢脆皮 水準不輸餐廳

有網民分享食大董烤鴨食評，表示大董烤鴨屬京式的片皮鴨，和平時我們食開的港式烤鴨不同，好重視鴨皮的質素「沒想到以空氣炸鍋就可還原酥脆口感，好驚喜」！此外，有網民大讚烤鴨鴨皮呈蜂巢狀，好脆薄，吃上口意外地不膩，味道不輸餐廳！

山姆/盒馬？兩大超市哪個買更買更好？

現時大董烤鴨主要在深圳2大連鎖超市有售，分別是山姆及盒馬。當中山姆最抵買，大董烤鴨¥159/2盒，不過山姆只招待會員，入會費每年¥260，值唔值大家可自家斟酌。至於盒馬，每盒賣¥99.9，平均價轉貴，但免入會費，隨時可進店入手或美團團購，較為便利。