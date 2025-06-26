福田口岸｜6種方法直達！車費$10起＋港鐵來回慳$6　附開放時間

香港去福田口岸交通｜如何去福田口岸｜福田口岸是深圳福田區的陸路口岸，與香港的落馬洲支綫管制站實施「兩地兩檢」。大家乘搭6種交通工具到管制站出境後，只要經天橋跨越深圳河，便能抵達口岸入境。從香港多區到福田口岸，最平只需$10，部份交通甚至有轉乘免費優惠，減省大家北上的旅費。



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福田口岸交通4種方法

深圳福田區的福田口岸與香港的落馬洲支綫管制站為一組「兩地兩檢」的關口，每日06:30 - 22:30期間開放。從香港經福田口岸北上，要先到落馬洲支綫管制站辦理出境手續。完成後，大家要經天橋跨越深圳河，才可抵達福田口岸辦理入境手續。

雖然港方的管制站以「落馬洲支綫」為名，但大家除了乘搭屬於東鐵綫的落馬洲支綫之外，亦可以乘搭其他陸路交通工具抵達管制站。

鄰近福田口岸的景點：

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而大家過關後，可以在深方口岸乘搭巴士前往香蜜湖1979文化創意園 、福田紅樹林生態公園、深業上城等福田區的各大景點，詳情可參閱下文：

福田口岸交通方法【1】專綫小巴 —— 最平！只需$10

專綫小巴75綫（圖片來源：小巴薈）

專綫小巴是前往落馬洲支綫管制站最便宜的交通工具只要$10，便能夠從市中心抵達管制站。不過，專綫小巴沒有行李架，未必適合攜帶大型行李的朋友乘搭。專綫小巴的詳情如下：

專綫小巴75綫

路綫：元朗（福康街） ↔ 落馬洲支綫管制站

主要途經地區：元朗市中心、凹頭、牛潭尾、新田

車費：$10

服務時間：上午6時05分至晚上9時15分（由元朗開出）／上午6時35分至晚上10時55分（由管制站開出）

班次：10-20分鐘一班



福田口岸交通方法【2】專營巴士 —— 最密10分鐘1班

九巴B1綫（圖片來源：九巴）

除了專綫小巴之外，九巴亦設有路綫由元朗區前往落馬洲支綫管制站。九巴B1綫由天慈開出，設有轉乘優惠，多班車由配備行李架的巴士行駛，最密10分鐘1班。大家從多區以八達通乘搭指定路綫到元朗廣場、天祐苑、新田運輸交匯處、形點等B1綫經的車站，能以優惠價，甚至免費轉乘B1綫北上。轉乘優惠及免費轉乘服務的詳情可參閱九巴官方網站。

九巴B1綫

路綫：天慈 ↔ 落馬洲支綫管制站

主要途經地區：天水圍市中心、元朗、新田

車費：$15.3

服務時間：上午5時45分至晚上9時15分（由天慈開出）／上午6時40分至晚上10時55分（由落馬洲站開出）



福田口岸交通方法【3】永東跨境巴士

如果大家想直達福田而非福田口岸，你可以選擇由香港多個地區乘坐永東跨境巴士至深圳福田印力中心，車程為1至2小時，單程價格範圍$60至$150。到站後，即可於福田印力中心附近的地鐵僑香站轉乘或其他交通工具前往至深圳各區。

香港上車點

九龍區：

旺角油麻地

鑽石山

尖沙咀中港城

啟德體育園



新界區：

沙田希爾頓中心

荃灣如心廣場

荃灣愉景新城



離島區：

香港國際機場1號客運大樓M05櫃檯

東涌東薈城

迪士尼樂園巴士總站D7站



福田口岸交通方法【4】港鐵 —— 即日來回省$6！

東鐵綫列車（資料圖片）

落馬洲支綫管制站連接港鐵落馬洲站，大家乘東鐵綫到落馬洲站後，便能在出閘後直達管制站，相當便捷。

由2025年4月1日至9月30日，使用成人八達通及樂悠咭（60至64歲）的乘客，只需先經落馬洲站前往深圳，同日回程時乘深圳地鐵4號綫至福田口岸站，出閘前用同一張八達通拍「港鐵特惠站」，然後經落馬洲站返港，該車程即可享$6車費優惠；若只搭南下去香港一程，拍了「港鐵特惠站」亦可享$3車費優惠。

經落馬洲站出站北上深圳相當便捷。（資料圖片）

福田口岸交通方法【5】高鐵

除了港鐵外，你也可以選擇由香港西九龍站乘坐高鐵至深圳福田高鐵站，車程約14分鐘。到站後，即可於福田高鐵站連接至福田地鐵站的行人道，轉乘至深圳地鐵或其他交通工具前往至深圳各區。

路綫：香港西九龍站 ↔ 福田口岸

服務時間：07:01-23:00

車費：成人 $74起／小童 $37起

班次：5-15分鐘



由香港西九龍站乘坐高鐵至深圳福田高鐵站，車程約14分鐘。（網上圖片）

福田口岸交通方法【6】的士 —— 屯門/馬鞍山可選綠的

乘搭市區的士（「紅的」）或新界的士（「綠的」）均能前往落馬洲支綫管制站。由於新界的士的收費較市區的士便宜，大家若由天水圍、屯門、大埔或馬鞍山等新界地區出發，可乘搭新界的士以減低旅費。

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