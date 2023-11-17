羅湖口岸交通方法+開放時間！搭港鐵去7折　仲有隱藏辦法慳車費？

羅湖口岸交通資訊！羅湖口岸是全港唯一有鐵路連接的口岸，大家若要經該口岸北上，必須乘搭港鐵東鐵線。《香港01》「好食玩飛」記者整合由市區乘搭東鐵北上羅湖口岸的資訊以及車費優惠。除了目前的北上7折優惠外，還有1個能節省車費的隱藏方法！即睇使用羅湖口岸有甚麼要注意！



羅湖口岸（蘇煒然攝）

有興趣的朋友，可以順便看看深圳酒店資訊以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

夕陽下的羅湖區（圖片來源：小紅書）

羅湖口岸交通方法+開放時間

位於深圳羅湖區的羅湖口岸，與香港北區的羅湖管制站實施「兩地兩檢」，是一組鐵路關口。故此，大家若要經羅湖口岸北上必須先乘搭東鐵綫。東鐵綫由金鐘上水前往羅湖的頭班車分別為每日06:04及05:57；尾班車則分別為每晚23:01及23:43。若深夜前往深圳又怕來不及過關，應改用24小時通行的皇崗口岸北上。

當列車抵達羅湖站後，大家需先進入與車站接壤的羅湖口岸辦理出境手續，再經羅湖橋跨越深圳河，才能抵達羅湖口岸進行入境手續。

進入羅湖區後，大家可以遊覽洪湖公園、東門町美食街、向西村等多個景點。羅湖口岸一帶裝有指示牌，提點大家地鐵站以及巴士站的方向。

3月前搭港鐵經羅湖站北上7折

乘搭港鐵由市區前往羅湖站，收費由$25.7（八達通）或$27（現金）起。而即日起至2024年3月1日前，於指定時間及車站前往羅湖站，可享有7折優惠，詳情可參閱以下文章：

使用1隱藏方法可慳車費

從上水站的閘機出站再進站，可節省車費（蔡正邦攝）

即使上述優惠的期限過去，大家仍然可以使用1個方法減低車費，節省旅費上的開支。大家只要在到達羅湖站前的1個站——上水站花數分鐘出閘再入閘，便能至少節省約$3車費。

由於港鐵對市區前往邊境車站的乘客收取較高車費，乘客前往羅湖的車費會較前往市區其他車站為高。例如由金鐘前往羅湖，八達通及現金收費分別為$50.8及$54；而由金鐘前往上水，則分別只要$21.5及24.5。不過，由上水前往羅湖，分別只需$25.7及$27。故此，在上水先出閘，再多入1次閘繼續北上羅湖，可省下$3.6及$2.9。

港鐵邊境車站的閘機（夏家朗攝）

除了上述例子，在市區多個車站（北區及部份大埔區的車站例外）前往羅湖時，先在上水出閘，可省下數角至數元車費。