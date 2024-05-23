羅湖口岸交通方法+開放時間！1招教你慳車費　有穿梭巴直達景點

羅湖口岸交通資訊！羅湖口岸是全港唯一有鐵路連接的口岸，若要經該口岸北上，必須乘搭港鐵東鐵線。羅湖口岸交通便利，有巴士可直達各人氣景點。《香港01》「好食玩飛」記者整合由市區乘搭東鐵北上羅湖口岸的資訊以及車費優惠，還有1個能節省車費的隱藏方法！即睇使用羅湖口岸有甚麼要注意！



羅湖口岸是內地和香港客流量最大的邊境口岸。（資料圖片）

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夕陽下的羅湖區（圖片來源：小紅書）

羅湖口岸免費巴士 可直達人氣景點

於5月初，深圳巴士集團便推出了全新的羅湖口岸免費巴士，可直達筍崗商圈人氣景點，如華海達、藝展中心等新商場。從羅湖口岸出發食玩買變得更方便！不過要注意，巴士服務日期只去到7月28日！

首尾站：羅湖口岸

服務時間：09:30-20:00

停靠站點：羅湖口岸、藝展中心、深業泰富、深圳博愛曙光醫院、華海達、寶能環球匯、羅湖口岸

服務時間：即日起至7月28日



羅湖口岸交通方法+開放時間

位於深圳羅湖區的羅湖口岸，與香港北區的羅湖管制站實施「兩地兩檢」，是一組鐵路關口。故此，大家若要經羅湖口岸北上必須先乘搭東鐵綫。東鐵綫由金鐘上水前往羅湖的頭班車分別為每日06:04及05:57；尾班車則分別為每晚23:01及23:43。若深夜前往深圳又怕來不及過關，應改用24小時通行的皇崗口岸北上。

當列車抵達羅湖站後，大家需先進入與車站接壤的羅湖口岸辦理出境手續，再經羅湖橋跨越深圳河，才能抵達羅湖口岸進行入境手續。

進入羅湖區後，大家可以遊覽洪湖公園、東門町美食街、向西村等多個景點。羅湖口岸一帶裝有指示牌，提點大家地鐵站以及巴士站的方向。

羅湖口岸鄰近景點的地址、交通資訊，可參閱下文：

使用1隱藏方法可慳車費

從上水站的閘機出站再進站，可節省車費。（資料圖片）

想節省北上的交通開支，其實仍有1個方法。大家只要在到達羅湖站前的1個站——上水站花數分鐘出閘再入閘，便能至少節省約$3車費。

由於港鐵對市區前往邊境車站的乘客收取較高車費，乘客前往羅湖的車費會較前往市區其他車站為高。例如由金鐘前往羅湖，八達通及現金收費分別為$50.8及$54；而由金鐘前往上水，則分別只要$21.5及24.5。不過，由上水前往羅湖，分別只需$25.7及$27。故此，在上水先出閘，再多入1次閘繼續北上羅湖，可省下$3.6及$2.9。

港鐵邊境車站的閘機（資料圖片）

除了上述例子，在市區多個車站（北區及部份大埔區的車站例外）前往羅湖時，先在上水出閘，可省下數角至數元車費。

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