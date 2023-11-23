國泰航空全新特色航膳　高空歎Pirata正宗意大利美饌

國泰航空與夥拍本地意大利餐廳 Pirata 推出一系列特色航膳，靈感來自意大利家庭聚會，旨在讓大家在機上品味正宗的意大利家常菜滋味，同時以舌尖體會意國家庭聚餐的溫馨感覺。推廣菜式已於香港出發的指定航班上推出，即睇有咩好食！



國泰航空全新特色航膳！（張旭珠攝）

國泰航空全新特色航膳 高空歎Pirata正宗意大利菜式

長途飛行容易令人感到疲累，即使飛行常客也不能倖免，因此需要一頓美味餐膳，一掃航程的鬱悶。今次國泰航空就與本地意大利餐廳 Pirata聯乘，全新推出一系列正宗的意大利美食航膳，令人在數千英尺的高空中也能感受和品嘗到溫馨惬意的味道和團聚的氛圍。

國泰航空全新特色航膳！（張旭珠攝）

正宗意大利特色航膳精選

乘搭國泰航空從香港出發的指定中長途航班之特選經濟客艙乘客，由即日起可享用一系列意大利推廣菜式。乘客將會品嘗以蔬菜為主的美味前菜，包括「番茄水牛芝士伴麵包沙律」，由兩款分別來自坎帕尼亞及托斯卡尼的意大利經典菜式結合而成。另外，由意式美食"Vitello" tonnato 改良的「薄切牛肉配吞拿魚醬」，靈感源自西西里的傳統前菜「吞拿魚藏紅花米形意粉沙律」，另外也可選擇「八爪魚薯仔沙律」，由番茄、黑橄欖和少許辣椒慢煮過的嫩小八爪魚，配上微微壓碎的薯蓉。

精選主菜方面、「巴馬火腿豬柳卷配野菌汁」改良自經典羅馬菜肴，以巴馬火腿包裹豬柳，中間夾上布旺偏芝士和鼠尾草，同時配搭番茄醬芝士雞柳；「意式辣肉醬貓耳朵聽」將貓耳朵數與以意大利香腸和辣肉腸煮成的香辣肉醬，香濃惹味；而「意式香草肉卷配番茄醬」的靈感來自Pirata的招牌M.M.M肉丸，由牛肉和豬肉混合製成，配上炒菠菜及幼滑薯蓉，是最意式的滋味！

佳餚需配美酒才能相得益彰，屆時機上還可嘗由意大利Veneto威尼托山區酒莊出品的DOCG prosecco 氣泡酒（獲當地法定產區分類為意大利最頂級的葡萄酒），能為一頓美味佳餚畫上完美句號！

國泰航空 Ｘ 本地意大利餐廳 Pirata全新航膳

供應客艙：特選經濟

供應航線：從香港出發的指定中長途航班

供應時期：即日起供應至2024年7月

