除夕倒數2024｜深圳3大好去處！壹方天地有派對／弘源寺撞鐘儀式

【深圳除夕｜深圳跨年｜深圳好去處】2023年即將完結，深圳將有跨年慶祝活動迎接2024到來。想在深圳感受除夕氣氛，可以到龍華壹方天地的跨年派對、明湖公園的倒數音樂會、以及弘源寺觀賞元旦撞鐘儀式。要注意！不少以往均有舉辦倒數活動的景點今年皆停辦跨年活動，計劃行程時要先查詢清楚。



福田區的燈光騷（圖片來源：Youtube@可可KKTV）

而倒數後不想趕路、想在深圳留宿的朋友，可以順便看看深圳酒店資訊以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

除夕倒數深圳3大好去處

除夕倒數深圳好去處【1】龍華壹方天地 —— 極限跨年派對

（圖片來源：微訊@壹方天地UNIWORLD）

深受港人歡迎的深圳大型商場——龍華壹方天地，將於除夕當晚舉辦跨年派對。當日最早14:00開始便會有除夕節目，而20:00起，商場會舉辦「地球表面跨年派對」，讓大家在樂韻中盡情狂歡，迎接新一年。商場當日的活動詳情如下：

（圖片來源：微訊@壹方天地UNIWORLD）

龍華壹方天地

地址：中國廣東省深圳市龍華區人民路4022號

活動開始時間：14:00



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除夕倒數深圳好去處【2】深圳明湖公園 —— 藍橋音樂節

音樂節（圖片來源：微訊@深圳光明）

明湖公園將會在12月30日至來年元旦舉辦「藍橋音樂節」，於除夕當晚更特別舉行倒數音樂會，音樂會的曲風多元，流行、嘻哈和搖滾樂曲應有盡有。活動當日，園內16:00會開始有樂隊表演，而19:30開始會正式舉行「跨年音樂晚會」、「 光明奇妙夜」。

而接近凌晨之際，大家更能與在場歌手與其他觀眾一起除舊迎新，在熾熱的氣氛中開展新的一年。

深圳明湖公園藍橋音樂會

地址：深圳市光明區塘尾社區明湖公園明月廣場旁大草坪

活動開始時間：19:30



除夕倒數深圳好去處【3】弘源寺 —— 元旦撞鐘祈福法會

弘源寺（圖片來源：微訊@深圳弘源寺）

弘源寺將會於除夕當晚舉辦「元旦撞鐘祈福法會」，法會當晚22:00開始舉辦，並在23:40開始撞鐘祈福儀式，以激昂的鐘聲開展新的一年。

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弘源寺

地址：中國廣東省深圳市光明區星湖路

活動開始時間：22:00



深圳部份景點今年停辦跨年活動

深圳多個景點包括世界之窗、歡樂海岸等，今年不會舉辦倒數活動。不過，市內多個景點仍然會在除夕當晚舉行夜間演出，當中包括近期人氣的福田區燈光騷。燈光騷將於當晚19:00、20:00、21:00舉辦，大家身處市民廣場一帶，只要在戶外抬起頭都可以看到五光十色的景緻。