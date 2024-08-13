深圳巴士線7條｜直通車／跨境車直達山姆Costco／口岸免費去商場

深圳巴士｜深圳景點多多，不過部份景點距離地鐵站較遠，或要轉車多次方能抵達，乘搭巴士前往較便捷。《香港01》「好食玩飛」記者整合7條大家北上深圳食玩買時必知的巴士路綫，除了有直通巴從香港直達山姆和Costco超市，還有從口岸出發的免費巴士專線！方便大家搜羅心頭好！



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永東直巴設有直達山姆超市的專綫（圖片來源：永東旅行社）

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深圳巴士【1】永東巴士香港來往山姆福田店

山姆超市近期人氣爆棚（圖片來源：環島中港通）

深圳山姆超市人氣爆棚，不少港人專程北上到山姆大買特買。永東巴士開辦專綫，由早到晚接載大家由九龍、新界多區出發北上山姆超市（福田分店）掃貨。要留意，部份站點只供巴士北上時上客或南下時落客，並非所有站點都一定有班次前往山姆，各站點開出的班次及收費如下：

永東巴士香港直達山姆福田店班次（永東巴士微信公眾號截圖）

深圳巴士【2】永東巴士香港來往山姆龍崗店

深圳山姆有4間分店，永東巴士還有另一條專線到山姆超市（龍崗分店），上車地點遍佈香港國際機場及香港市區，如旺角油麻地、尖沙咀、沙田、鑽石山，經蓮塘口岸直達深圳龍崗星河COCO Park，可以直達山姆超市（龍崗分店）。每天來回26班次，來回票$110，平均每程$55！

永東巴士香港直達山姆龍崗店班次（永東巴士微信公眾號截圖）

深圳巴士【3】中旅巴士香港來往山姆龍華店

除了永東直巴，中旅巴士亦開辦了來往香港以及山姆超市龍華分店（位於壹方天地商場）的「香港至山姆會員店專綫」。與永東直巴不同，除了九龍、新界之外，中旅巴士亦有專綫來往港島，單程車費$70起。要留意，部份站點只供巴士北上時上客或南下時落客，並非所有站點都一定有班次前往山姆，上、落車站的位置以及開出時間如下：

深圳巴士【4】環島中港通香港來往山姆前海旗艦店

如果想掃最多款式的商品，不妨去前海山姆旗艦店，店內提供多達4千款商品，涵蓋零食、家電、生活雜貨及生鮮食品等等。環島中港通提供香港到山姆前海旗艦店的直通車，上車地點包括香港國際機場及香港市區，回程在前海山姆店門口已經可以直接上車回香港，即使掃貨買了大包小包，都可能舒適地回港。來回票最平$120，平均每程$60！

深圳巴士【5】中旅巴士來往深圳Costco

深圳Costco是港人大熱的北上掃貨超市之一。中旅巴士開辦直通車，來往香港及龍華區Costco，單程車票$70起。在旺角、太子、荃灣、屯門、灣仔等地方都有上客點。

（圖片來源：中旅巴士微信公眾號）

深圳巴士【6-7】口岸免費穿梭巴士 —— 新路綫免費直達寶安區！

寶安區亦有2條免費穿梭巴士路綫來往口岸（圖片來源：深圳市公共交通管理局）

除了福田區、龍華區以及南山區，寶安區亦有2條免費穿梭巴士路綫來往口岸。深圳巴士集團營辦的「深圳灣口岸 - 寶安中心區文旅專線」以及「寶中歡樂環線」，周末及中港公眾假期從深圳灣口岸直達寶安區與南山區的商圈，方便大家行街、購物。

深圳灣口岸 - 寶安中心區文旅專線

沿途主要車站及景點：

寶華地鐵站：寶安青少年宮、前海HOP天地

寶安行政中心站：壹方城購物中心

桂灣地鐵站：萬象前海、前海壹方匯、演藝公園



服務時間：

周末及公眾假期 09:00 - 20:00（每20至30分鐘1班車）



寶中歡樂環線

沿途主要車站及景點：

寶安海濱廣場站：海濱廣場

歡樂港灣正門站：歡樂港灣

摩天輪站：灣區之光摩天輪



服務時間：

周末及公眾假期 10:00 - 02:00（每5至10分鐘1班車）



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