永安旅遊優惠碼2024｜機票酒店獨家減$400、任何機票酒店金額適用

永安旅遊Wing On Travel x《香港01》獨家優惠碼，由即日起至2024年2月29日，於永安旅遊Wing On Travel預訂全球機票、酒店、船票，可享高達HK$400折扣優惠！想趁著農曆新年、情人節去快閃旅行而又未預訂行程？透過永安旅遊APP/網頁一站式預訂機票加酒店超方便，用埋HK01專屬優惠碼就慳得更多！即睇內文了解詳情啦！



永安旅遊 x HK01獨家優惠，預訂全球機票、酒店、船票均可享折扣。（圖片來源：Instagram@zhualin）

永安旅遊 x《香港01》獨家優惠碼【1】預訂機票即享2%折扣

永安旅遊推出HK01讀者尊享優惠，2024年1月24日至2024年2月29日期間，於永安旅遊網頁預訂全線機票，付款前輸入【PT300】推廣碼即享2%折扣，最高折扣額更高達HK$300！優惠名額有限，先到先得！

點擊👉🏻指定連結進入永安網站領取優惠碼

永安旅遊 x《香港01》獨家優惠碼【2】預訂酒店即享6%折扣

除了機票優惠，由即日起到2024年2月29日，於永安旅遊網頁預訂全球酒店，在結帳前輸入【PH400】推廣碼即享6%折扣，最高可扣減HK$400！優惠先用先得，額滿即止！

點擊👉🏻指定連結進入永安網站領取優惠碼

趁假期快閃澳門！（圖片來源：Pixabay）

永安旅遊 x《香港01》獨家優惠碼【3】預訂澳門來回船飛即減$30

去旅行不一定要出國，快閃澳門一樣得！永安旅遊推出《香港01》獨家優惠，來往澳門船飛都有優惠！由即日起至2024年2月29日，於永安旅遊網頁預訂來往澳門船飛，結帳前輸入【PF905】即減HK$30！由尖沙咀中港城或上環港澳碼頭來往外港客運碼頭及氹仔客運碼頭船飛都適用，最平只需HK$286！

點擊👉🏻指定連結進入永安網站領取優惠碼

如何使用永安旅遊 x《香港01》獨家優惠碼？