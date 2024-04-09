珠海酒店推介17間人均$78起！近澳門／親子主題／海景房私人露台

珠海酒店推介2024！適逢假期，不少人都會去珠海、澳門等地吃喝玩樂，今次記者介紹17間珠海酒店，由平價高質商務旅館到五星級酒店度假村都有，部分設有私人露台，更有落地大玻璃窗飽開揚海景，人均最平每晚$78起地理位置方便來往澳門，乘的士亦非常近便，性價比亦極高！睇埋福田酒店推介及深圳新開人氣酒店！（下列酒店價格只供參考，房價以訂房時為準。）

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珠海酒店推介【1】艾貝斯特·元本S酒店（拱北口岸廣場珠海高鐵站店）（Abest Yuanben S Hotel (Gongbei Port Square High-speed Railway Station)）

艾貝斯特·元本S酒店（拱北口岸廣場珠海高鐵站店）（Abest Yuanben S Hotel (Gongbei Port Square High-speed Railway Station)）毗鄰澳門，與珠海口岸地下商場一脈相通，如果去澳門玩的話，入住這家酒店就相當方便，最快15分鐘就到！酒店於2023年全新開幕，客房設計簡約舒適，附設智能廁所、各規格電源插座、洗漱用品等，部分客房更有投影儀，設備齊全！酒店亦提供健身室、洗衣房及親子房等設施。

艾貝斯特·元本S酒店（拱北口岸廣場珠海高鐵站店）（Abest Yuanben S Hotel (Gongbei Port Square High-speed Railway Station)）

房價：人均HKD$119起（納美·日式房）

地址：珠海香洲區拱北友誼路46號

交通：珠海站步行12分鐘

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珠海酒店推介【2】珠海橫琴星樂度露營小鎮（Hengqin Sumlodol Camping Park）

珠海橫琴星樂度露營小鎮（Hengqin Sumlodol Camping Park）是絕佳的親子度假勝地！雖然距離橫琴北站也要14分鐘車程，交通不算方便，但園區已經可以滿足一切需求！園區內有不少遊樂設施、籃球場、兒童樂園、户外燒烤等，更有房車、別墅、木屋、帳篷、自駕房車營位等多種住宿體驗！全部住宿均有充足的電源插座及洗漱用品，部分客房亦設有露台、庭園或戶外景觀按摩浴缸，讓你好好親親大自然！房價亦包含免費早餐，CP值超高！

珠海橫琴星樂度露營小鎮（Hengqin Sumlodol Camping Park）

房價：人均HKD$225起（標準雙床房；包早餐）

地址：珠海香洲區橫琴環島北路108號

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珠海酒店推介【3】珠海橫琴凱悦酒店（Hyatt Regency Hengqin）

珠海橫琴凱悦酒店（Hyatt Regency Hengqin）坐落在橫琴新區，距離井灣站及橫琴站分別7分鐘及11分鐘車程，鄰近珠海橫琴國家地理探險家中心。酒店提供客房及套房房型，以溫馨的木色系設計，非常有居家感，床頭部分有電源插座及燈光控制面板，浴室設有浴缸及化妝鏡，套房房型的床更正對大面積落地玻璃窗，景觀超開揚！酒店亦有室內恆溫游泳池及室外游泳池、健身室、按摩室等休閒娛樂設施，如有需要亦可以使用酒店的免費公共停車場。

珠海橫琴凱悦酒店（Hyatt Regency Hengqin）

房價：人均HKD$369起（凱悦大床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區創新方七色彩虹路1295號

交通：井灣站車程7分鐘；橫琴站車程11分鐘

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珠海酒店推介【4】珠海棕泉水療酒店（拱北口岸高鐵站店）（Palm Spring Hotel）

珠海棕泉水療酒店（拱北口岸高鐵站店）（Palm Spring Hotel）位於拱北口岸中心地段，鄰近澳門，距離珠海站亦僅需16分鐘步程，來往澳門超方便！酒店客房設計簡約，提供免費迷你吧及樽裝水，床頭亦有不同規格的電源插座，非常方便！部分客房浴室配備浴缸及語音控制，如果有需要更可以選擇浪漫布置套房！房價亦包含無限暢享飲料水果及雙人水療凈桑、按摩代金券等優惠，可以用來體驗酒店內的Spa、按摩及桑拿服務。

珠海棕泉水療酒店（拱北口岸高鐵站店）（Palm Spring Hotel）

房價：人均HKD$231起（棕貴大床房【觀影】）

地址：珠海香洲區拱北僑光路222號

交通：珠海站步行16分鐘

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珠海酒店推介【5】珠海中海鉑爾曼酒店（Pullman Zhuhai）

珠海中海鉑爾曼酒店（Pullman Zhuhai）位於珠海金融及商業區中海富華里商圈，距離拱北關口及珠海站亦僅需5分鐘車程，來往港澳都方便！酒店客房設計簡約，落地玻璃窗坐擁珠海城市景觀，客房內配備不同規格的電源插座，套房房型更設有浴缸！酒店亦有游泳池及健身中心等娛樂設施，並附設免費私人及公共停車場，更提供充電車位，非常貼心！

珠海中海鉑爾曼酒店（Pullman Zhuhai）

房價：人均HKD$270起（高級雙床房）

地址：珠海香洲區九洲大道西2029號

交通：珠海站車程15分鐘

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珠海酒店推介【6】珠海華楓酒店（華髮商都店）（Hua Feng Hotel）

珠海華楓酒店（Hua Feng Hotel）於2020年開業，位於珠海東西部交通樞紐，地點靠近珠海長隆海洋王國，步行至華髮商都僅11分鐘路程，附近食肆林立，無論是食、玩、買都非常便利。酒店具備多款主題房間，包括小黃鴨、大嘴猴、公主糖果及太空主題，房內配備兒童滑梯、木馬、帳篷、鞦韆供孩子遊玩，同時配備兒童使用設施，適合一家大小入住。

珠海華楓酒店（華髮商都店）（Hua Feng Hotel）

房價：人均HKD$160起（高級雙床房）

地址：珠海香洲區南屏鎮環屏路1號

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珠海酒店推介【7】珠海横琴悦椿（Angsana Zhuhai Hengqin）

珠海横琴悦椿（Angsana Zhuhai Hengqin）於2023年落成，位於南部城市珠海最大的島嶼橫琴島，主打都會度假生活方式。酒店周圍綠葉繁茂、鳥語花香、讓人有種置身於大自然的錯覺。酒店客房靈感來自象徵純潔的蓮花，床頭板和藝術品都有蓮花元素，而且均設有陽台，可俯瞰度假村鬱鬱蔥蔥的花園，大地色調的設計配上木質和藤製家具讓人得以放鬆！酒店亦有健身房、瑜伽、普拉提室和室外泳池等休閒設施，為你營造最佳舒適感！

珠海横琴悦椿（Angsana Zhuhai Hengqin）

房價：人均HKD$410起（綠藴大床房）

地址：珠海市橫琴粵澳深度合作區重樓路288號

交通：井灣站9分鐘車程

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珠海酒店推介【8】珠海暨南大學希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Zhuhai Jinan University）

珠海暨南大學希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Zhuhai Jinan University）於2023年落成開業，位於暨南大學珠海校區西南側，與拱北口岸距離約5公里，地理位置尚算方便！客房方面以大自然色調為主調，配以木質建築及裝潢，讓人感覺更自然舒適。客房全景玻璃窗可以一覽城市美景或山景，部分客房更可享270度景觀！

珠海暨南大學希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Zhuhai Jinan University）

房價：人均HKD$198起（花園大床房）

地址：珠海市香洲區圓明路348號

交通：明珠站13分鐘車程

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珠海酒店推介【9】珠海希爾頓酒店（Hilton Zhuhai）

珠海希爾頓酒店（Hilton Zhuhai）於2023年落成，位於香洲區灣仔海濱區域，與澳門隔水相望，毗鄰澳門關口、港珠澳大橋、珠海國際會展中心和珠海長隆國際海洋度假區，灣仔海鮮街距離酒店咫尺之遙，地理條件相當優越！客房方面，寬敞奢適的現代化客房配備全景落地窗，可以盡享城市或濠江的絕色美景！酒店更提供半露天游泳池，180度都市天際線美景，更可望向澳門景色，夠寫意！

珠海希爾頓酒店（Hilton Zhuhai）

房價：人均HKD$318起（豪華大床房）

地址：珠海市南灣南路2989號

交通：灣仔站步行9分鐘

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珠海酒店推介【10】珠海盛捷灣區星座服務公寓（Somerset Southbay Zhuhai）

珠海盛捷灣區星座服務公寓（Somerset Southbay Zhuhai）於2021年落成開業，坐落於十字門中央商務區北區，雄踞珠海新城市中心，與情侶西路為鄰，坐擁綠化公園、臨江步道、橫琴大橋等景觀資源，與澳門隔江相望。酒店亦設有桑拿、健身房、瑜珈室、兒童遊樂室等休閒娛樂設施。客房方面，以公寓形式打造，配備廚房、冰箱、微波爐、洗碗機等餐具廚具，而且空間寬敞，透過全玻璃窗戶更可將情侶西路及濱水景觀盡收眼底！

珠海盛捷灣區星座服務公寓（Somerset Southbay Zhuhai）

房價：人均HKD$176起（行政大床公寓；包早餐）

地址：珠海市香洲區寶南路236號2棟

交通：灣仔站車程5分鐘

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珠海酒店推介【11】珠海拱北口岸麗芮酒店（Radisson Red Zhuhai Gongbei Port）

珠海拱北口岸麗芮酒店（Radisson Red Zhuhai Gongbei Port）於2021年開幕，位於拱北繁華核心地段，由知名設計師團隊打造。酒店大堂位於31樓，整體建築風格主打紅黑型格風，裝修簡約時尚，吸引不少人特意前來打卡！酒店所有客房配備寬景式落地窗自然採光，空間感十足，部分房型更可以飽覽港珠澳大橋夜景；酒店房間的配備亦不馬虎，有Dyson風筒及意大利品牌ACCA KAPPA衛浴用品，相當有誠意！另外，酒店亦有健身中心，早餐更供應多款中式點心及西式餐點，獲不少住客推薦必試！

珠海拱北口岸麗芮酒店（Radisson Red Zhuhai Gongbei Port）

房價：人均HKD$191起（芮享奇趣房；包早餐）

地址：珠海市香洲區僑光路666號卓凡中心

交通：珠海站步行20分鐘

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珠海酒店推介【12】珠海中海萬麗酒店（Renaissance Zhuhai Hotel）

珠海中海萬麗酒店（Renaissance Zhuhai Hotel）於2022年開業，擁有316間航海主題客房，設有8種房型，客房內設全景落地玻璃，可以遠眺澳門地標新葡京及澳門塔，景色超開揚，客房更採用卡其色系的傢俱及裝潢，配以自然採光，讓人有居家的溫馨感。酒店更設有恒溫泳池、24小時健身中心、室內外兒童遊樂場等娛樂設施以及免費早餐，好玩之餘，華麗的裝潢以及精緻的美食更非常打卡able，即使待在酒店一整天也不會悶！

珠海中海萬麗酒店（Renaissance Zhuhai Hotel）

房價：人均HKD$338起（豪華大床房）

地址：珠海市香洲區前河北路66號

交通：前山站步行10分鐘

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珠海酒店推介【13】珠海華發喜來登酒店（Sheraton Zhuhai Hotel）

珠海華發喜來登酒店（Sheraton Zhuhai Hotel）距離珠海長隆海洋王國約15分鐘車程，設有穿梭巴士來往珠海灣仔口岸和華發商圈，前往珠海灣仔海鮮街亦非常方便，一嚐珠海特色美食。酒店鄰近海旁，供應548間客房，客房設計風格相對奢華，落地窗設計採風度十足，部分房型更可以飽覽開揚海景或澳門旅遊塔景色；另外酒店設有健身室、露天泳池等，大人小朋友都可以盡情放電！

珠海華發喜來登酒店（Sheraton Zhuhai Hotel）

房價：人均HKD$316起（豪華客房-大床）

地址：珠海市香洲區灣仔銀灣路1663號

交通：十字門站步行19分鐘

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珠海酒店推介【14】珠海海灣大酒店（Grand Bay Hotel Zhuhai）

珠海海灣大酒店（Grand Bay Hotel Zhuhai）鄰近情侶南路、九州港碼頭等，距離拱北口岸大約10分鐘車程。酒店外型以帆船造型設計，樓高14層，有2-4人房型，面向遼闊的南中國海，提供多款房型選擇，內部以簡約典雅的裝潢為主，全部客房均設有大型落地窗，部分房型可以遠眺海景及港珠澳大橋景色；酒店同時有養生中心、健身中心、露天泳池、兒童遊樂場等休閒玩樂設施，適合想寫意渡假或攜同小孩出行的旅客！

珠海海灣大酒店（Grand Bay Hotel Zhuhai）

房價：人均HKD$366起（豪華山景大床房）

地址：珠海市香洲區拱北水灣路245號

交通：珠海站車程12分鐘

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珠海酒店推介【15】珠海鳳凰灣悅樁酒店（Angsana Zhuhai Phoenix Bay）

珠海鳳凰灣悅樁酒店（Angsana Zhuhai Phoenix Bay）是悅榕莊集團旗下的度假酒店，以嶺南文化為設計靈感，整體建築設計盡顯低調奢華的感覺。酒店客房所有房型均設有私人露台或者花園，面向中南海景色，部分房型更可從露台直達户外恒温泳池，或可在露台享受私人浸浴時光，非常Chill！另外，酒店亦設有水療中心、大型露天泳池、健身中心、兒童遊樂場等娛樂及休閒設施，想放鬆玩樂一樣OK！

珠海鳳凰灣悅樁酒店（Angsana Zhuhai Phoenix Bay）

房價：人均HKD$504起（海景大床房）

地址：珠海市香洲區高新區泉星東路9號

交通：唐家灣站車程22分鐘

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珠海酒店推介【16】珠海瑞吉酒店（The St. Regis Zhuhai）

珠海瑞吉酒店（The St. Regis Zhuhai）是位於珠海最高地標建築、五星級的奢華酒店。酒店位置在灣仔海畔珠海中心第41層至74層，大堂設計用上大理石地板配上水晶燈，呈現出品牌獨有的高貴典雅風格。客房設計同樣極具奢華氣派，大量採用象徵瑞吉品牌的鑽石花紋及寶石元素，更有超大型落地玻璃窗，可以飽覽無敵海景。浴室則用上雲石牆，加上置於落地窗前的浴缸，寬敞明亮，超適合打卡！此外，酒店更設有猶如宮廷般的泳池及健身室，連帶酒店早餐亦非常有貴氣，身處在內感覺自己身價都提高不少！

珠海瑞吉酒店（The St. Regis Zhuhai）

房價：人均HKD$505起（豪華大床房）

地址：珠海市香洲區灣仔銀灣路1663號E區（珠海中心41-72層）

交通：灣仔站步行23分鐘

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珠海酒店推介【17】天·ONE輕奢公寓（珠海富華里店）（Tian·ONE Light Luxury Hotel（Fuhuali Branch））

天·ONE輕奢公寓於2022年開業，鄰近富華里商圈，前往拱北關口車程約5分鐘，主打簡約雅緻的公寓式房型，部分設有閣樓或為一室一廳設計，空間明亮寬敞，更配備巨幕投影儀、獨立衞浴、電磁爐及洗衣機等，相當齊全，適合親子或三五知己出遊入住。房型為2-4人入住。

天·ONE輕奢公寓（珠海富華里店）（Tian·ONE Light Luxury Hotel（Fuhuali Branch））

地址：珠海市香洲區白合街利騰金力灣C1棟10樓1009房

房價：$313起/每晚/4人（人均$78起/每晚）

交通：前山站步行11分鐘

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