盒馬鮮生Outlet「盒馬奧萊」超市激平！貨品0.5元有交易震驚網民

撰文：何以諾
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盒馬鮮生Outlet｜盒馬奧萊｜深圳超市！以「河馬」為標誌、主打新鮮食品的超市「盒馬鮮生」，是港人北上深圳購物好去處之一。最近就有網民發現，原來「盒馬鮮生」有開設超市界Outlet「盒馬．生鮮奧萊」，又稱「盒馬奧萊」，專售快將到期的廉價商品，價格低至1、2元（人民幣，下同）便有交易，部份商品指定時間更有「折上折」，網民驚嘆「平到懷疑人生」，即睇「生鮮奧萊」在深圳的2間分店之地址、交通資訊。

「盒馬．生鮮奧萊」於深圳星悦城的分店（圖片來源：小紅書@逸公子）

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盒馬鮮生Outlet「盒馬奧萊」超市激平

根據網上資料，「盒馬鮮生」2021年開設了專售廉價商品的Outlet——「盒馬．生鮮奧萊」。內地將Outlet音譯為「奧特萊斯」，而「生鮮奧萊」的「奧萊」，則為「奧特萊斯」的縮寫。作為超市界的Outlet，「盒馬奧萊」的商品價格較一般超級市場為低。超市2022年7月進駐深圳登陸深圳時，價錢之低一度成為網民熱話。

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「盒馬奧萊」食物和日用品都有

「盒馬奧萊」貨品種類繁多，包括零食、蔬菜、水果、麵包、餅乾、飲品、急凍肉、衛生用品等應有盡有。根據網民圖片可見，袋裝小白菜低至1.3元，300克袋裝芽菜0.5元、8件裝軟芯曲奇4.9元，價格相當震撼。

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「盒馬奧萊」商品價低有2大原因

「盒馬奧萊」除了不設「即撈即買」的海鮮缸，深圳目前2間分店的局格、貨品種類基本上與「盒馬鮮生」無異。根據內地傳媒報道，「盒馬鮮生」主打「即日鮮」的商品，而「盒馬．生鮮奧萊」的商品則為「次日鮮」，「盒馬鮮生」快將過期的商品會轉運到「盒馬．生鮮奧萊」發售，因此價格會更便宜。此外店內有許多自家品牌產品，引進成本較低。

「盒馬奧萊」指定時間折上折

每晚8時之後，「盒馬奧萊」會推出「折上折」優惠進一步清貨。不少更接近到期日的商品會被貼上黃色的折扣標籤。有網民表示，由於「折上折」商品的價錢實在吸引，相關商品打折後往往很快便被搶購一空。若想搶得「心頭好」，謹記要提早入店視察環境。

網民提醒部份商品或有伏！

不過「一分錢，一分貨」，廉價商品的品質不一定好。在《小紅書》上，有不少網民曾抱怨「盒馬奧萊」不少商品「有伏」。

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例如有網民發現急凍肉與蔬果分別「有瘀色」以及腐爛，亦有網民發現有香腸有破洞，疑被老鼠咬了一口，覺得店舖衛生欠佳。此外，亦有客人表示廉價飲品的味道欠佳，不會再買。

大家在店內選購食品時，宜先仔細檢查貨物的包裝，確保食品安全。

盒馬生鮮奥萊（深圳）

東嶺花園店
地址：中國廣東省深圳市羅湖區深南東路深業東嶺7A棟
營業時間：08:00 - 21:30
交通：乘搭深圳地鐵5號綫至怡景站，經B出口離站後步行約15分鐘

星悦城店
地址：中國廣東省深圳市龍崗區康樂路21路佳宏星悅城商業廣場1棟A105
營業時間：08:00 - 21:30
交通：乘搭深圳地鐵14號綫至四聯站，經E1出口離站後步行約4分鐘

（全文完）

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