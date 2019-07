2019年迪士尼上映的電影多不勝數!除了日前公開首條預告片的真人版《花木蘭》之外,睽違6年的《魔雪奇緣 2》(Frozen 2)亦終於要在今年 11 月回歸大銀幕!趁着有多部迪士尼電影陸續上映的熱潮,全球知名音樂串流平台Spotify就揭曉了「最受歡迎的迪士尼主題曲 Top 10」榜單,你知道在世界各國網友之間總播放最高的迪士尼動畫歌曲是哪一首嗎?

十、小魚仙〈Under The Sea〉,播放量為1.09億次。

小魚仙這一首歡樂的動畫主題曲幾乎男女老少都能朗朗上口,上週迪士尼更公布了真人版《小魚仙》電影女主角,不過這位最終女演員人選卻遭受到大量網友反對。

九、魔雪奇緣〈Love Is An Open Door〉,播放量為1.13億次。

安娜公主一見鍾情的知名對唱歌曲,安娜開頭問的那一句:「Can I just, say something crazy?」已經成為動畫經典名台詞。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】