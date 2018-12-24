真正的「順其自然」：淺談中國武術的柔和與自然觀

不少傳統武術都跟哲學思想互為表裡，例如很多中國武術流派，便會援引儒釋道的修行理論去演繹拳學。故此，坊間對中國武術的印象，往往會增添了很多養生、內煉的色彩。 這點本屬無傷大雅，然而隨時間推演。養生與內煉的元素，遂漸被解讀為動作必須柔和自然，併棄一切強硬、不自然的訓練方法。如此說來，是否代表習武其實無須苦煉？若果「順其自然」是指順從人的本來面貌，那習武這個行為本身，是否就已經違反原則？

「自然」為何物？

要開展今天的話題，首先要探索一下「順其自然」的本義。按照主流說法，歷代對「順其自然」刻劃得最深的哲學流派，當然非先秦道家莫屬。《道德經》第二十五章便有言：

人法地，地法天，天法道，道法自然

事實上，許多清末民初的經典武術著作，如《象形拳法真詮》、《峨眉山志》等，都借鑑了大量丹鼎學說的辭彙，去解釋拳術動作與內臟鍛煉的關係。誠然，道家不等同於道教；兩者的學說亦經常跟其他學派，包括儒家、佛家、陰陽家等相混搭，很難說是純粹的先秦道家體系。但就表徵來講，武術中的「順其自然」之說，確實與道學最為相近，故本文會集中詳論。

按《道德經》第四十八章：

為學日益，為道日損。損之又損，以至於無為。無為而無不為。取天下常以無事，及其有事，不足以取天下。

結合前文的「道法自然」之說，道家確實有排斥社會秩序，繼而回歸到人類原初狀態的主張。但要留意的是，這應當是一種境界（或曰哲學中的本體），而非操作方式。在達到無為自然的境界前，修行者其實仍然要依照具體的手段規訓自己。道教名家張三丰便在其《無根樹》中寫道「順為凡，逆為仙，只在中間顛倒顛」。北宋丹家張伯瑞亦曾提到，修道的核心在於「逆運五行」，即：

五行順兮常道有生有死，五行逆兮丹體常靈常存 張伯瑞《悟真篇‧讀周易參同契》

換句話說，道學所言的「自然」並非指「常規」，反而恰恰是要跟一般人的身心發展取相反路徑。近代武者對道家學說的應用，亦正是秉持這種態度。內家宗師孫祿堂便曾在其《形意拳學》的卷首明言，修煉形意拳法之目的，就是要倒轉習者的生活和生理習慣：

世人不知有逆運之理，斤斤於天地自然順行之道，氣拘物蔽、昏昧不明。以致體質虛弱。陽極必陰，陰極必死。於此攝生之術，槪乎未有諳也

既然真正的「順其自然」與武術鍛煉並無衝突。那現在另一個要處理的問題，就是拳術的動作是否必須柔和放鬆，才能合符傳統武術的精神。

民國宗師孫祿堂，其著作對今天的文章頗多啟發，圖片擷取自http://bit.ly/2SksFzF 柔和與規矩

傳統武術界對柔和的追求，不獨見於太極拳法。例如過去【武備志】介紹「秘宗拳」時便提到，民國武術家姜榕樵曾因為滄州一脈的燕青拳，動作較為圓活柔和，而認定其技理比霍氏所傳的為高。至於其他流派的拳法，如岳氏八翻手等，亦經常被人用以跟太極拳法互作對比。因此，追求動作柔和、呼吸自然，著實是民國武術發展的一個重要取態。 但需要補充的是，這種對柔和的推崇絕非全然沒有底線；習者在動作圓活的同時，亦必須緊守拳架的各式規矩，而不是容讓身體無了期地放鬆下去。孫祿堂在其另一部著作《拳意述真》中便提到過，就算習者已經達到了高階的「化勁」水平，也依然要遵照拳術的規矩練習，絕不可輕率：

化勁。練之周身四肢動轉，起落進退，皆不可著力，專以神意運之。雖是神意運用，惟形式規矩仍如前兩種不可改移。雖然周身動轉不著力，亦不能全不著力，總在神意之貫通耳

由此可見，柔和、放鬆均必須跟拳術的規矩相互配合，才會具備實質內涵。從技術的角度來講，柔和自然的意義，可能正正是要令習者的動作更趨標準。以一般的搏擊為例，若果習者的肩膊或髖關節過分崩緊，他就很難發揮出打擊力量。相應地，其他的關節如手腕等卻不能時常放鬆，否則很容易就會扭傷。一味將身體放鬆、放柔，而罔顧實際的拳理規矩，既對練習無益，更可能會使自己受傷。單從這點來看，傳統中國武術其實與另外的武術幾無二致，兩者存在著許多值得互為印證的地方。

總結

傳統中國武術有著自己獨特的訓練方法及文化內容，這點是它的魅力所在，絕對值得學習和保留。但在傳承的背後，也必須做好各項研究工作，不能望文生義，或用自己想像出來的概念，去應用到真正的武術訓練。這點這點希望各位傳統武術習者都能謹記。