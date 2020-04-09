【UFC】張偉麗腰帶印字不印國旗　衛冕一次多一粒寶石

剛剛打完UFC248而成功衛冕的中國女拳手張偉麗，因為賽後出席連串活動未及時回國，而隨著美國疫情發展，她為了安全起見決定滯留美國，以免回國給予醫護壓力。而滯留美國期間，她經常透過社交媒體直播，與拳迷互動發布消息。早前她在社交媒體中展示自己首次衛冕後的金腰帶，有眼利的拳迷發現，這條腰帶金牌有別於過往其他拳手手上那條，在腰帶右側金牌上印上持帶者國家國旗，而是改為寫上中文「中國」這兩字，情況十分罕見，為何會有這設計出現？

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首先為大家介紹一下UFC腰帶是如何設計。根據UFC官方網頁介紹，會方金腰帶有統一格式，中間部份鑲上25粒小石代表UFC二十五周年，並且會鑲上UFC舉辦之初，八個最先於這賽事奪得腰帶的國家。在腰帶的左側金牌，鑲有UFC世界賽的商標，旁邊有14個刻有UFC商標的金色鈕扣。而腰帶的右側金牌，側鑲有奪得這條腰帶的拳手名字、參賽磅數和所屬國家。

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+ 5 + 4 + 3

張偉麗在向拳迷展示這條腰帶時，同時說了句「兩顆紅寶石了，繼續加油！」她後來解釋為何不是印上中國五星紅旗而改為刻上「中國」兩字。這是因為五星紅旗是一顆大五角星旁邊有4顆小五角星，而UFC卻未有技術將五角星印上去，所以在張偉麗的要求下代以印上「中國」兩字。

而這個有她名字的金牌，四周有8個小點，當中只有2個已經鑲上了紅寶石。張偉麗表示，她每打贏一次便可獲一粒紅寶石，若果她能再成功衛冕多6次，這條UFC金腰帶就會永久出現中國國旗，而這個是她的目標集齊8粒寶石。

對於UFC這個金腰帶設計，讀者又覺得怎樣呢？