李小龍誕辰80周年　全新修復藍光碟合集七月發行

今年是李小龍誕辰80周年,世界各地都有籌備紀念活動。美國公司Criterion Collection宣布,將於7月14日發行一套全新修復的《李小龍:最偉大的作品》(“Bruce Lee:His Greatest Hits”)藍光光碟紀念合集,收錄李小龍五部經典功夫電影。

一共七張光碟的合集包括四套以4K修復的電影包括《唐山大兄》(1971)、《精武門》(1972)、《猛龍過江》(1972)、《死亡遊戲》(1978)和以2K修復的《龍爭虎鬥》(1973)(有99分鐘戲院版和102分鐘特別版)。

合集還同時收錄大量與李小龍有關的內容。例如與李小龍有緊密合作人士和仰慕者探訪、關於李小龍生活和哲學的紀錄片(Bruce Lee: The Man and the Legend (1973) 及 Bruce Lee: In His Own Words (1998))、全新有關《龍爭虎鬥》的製作過程、李小龍在去世前拍攝的最後一段鏡頭、香港電影研究學者Mike Leeder六段有關李小龍研究的聲音評論、學者Jeff Chang李小龍評論文章、李小龍未拍完遺作《死亡塔》(1981)高清版,更附有因李小龍離世後,藉著模仿李小龍(Bruceploitation)的分支作品評論及這些作品當年電影預告。

而原於5月於日本東京和大阪舉行的李小龍作品4K修復版展映,因受到新冠病毒疫情影響,展映活動推遲到7月舉行。

李小龍作品和功夫哲學至今仍有很大影響,上年昆頓搭倫天奴執導的電影《從前,有個荷里活》,引來醜化李小龍之嫌,再次引起大家關注,也惹起李小龍女兒李香凝(Shannon Lee)不滿,怒轟該創作。

(Criterion Collection”BRUCE LEE: HIS GREATEST HIT “ Trailer)