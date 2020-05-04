空手道、泰拳和踢拳二戰後發展史　造就經典《街霸》角色

電視劇《打天下》以空手道為題材，空手道除了是傳統日本武術外，於二戰後亦成為風靡全球搏擊運動，而空手道、泰拳和踢拳的交流，更對近代搏擊運動發展帶來深遠影響。這段武術歷史影響所及，更帶動了電玩界的創作。九十年代經典街機格鬥遊戲《街頭霸王》(Street Fighter/又譯《快打旋風》)，當中兩位主角「阿龍」和「阿Ken」，便是承著六七十年代冒起的全球空手道格鬥潮流，分別以兩位空手道大師為參考對象，而其中一位更是李小龍傳人。

1960年代，日本開始流行踢拳比賽和全接觸空手道比賽，有部份武術家同時活躍於這兩個搏擊比賽中，造就了不少至今仍為人樂道的武林佳話。而當中全接觸空手道風潮所及，在日本和美國都大為流行(但美國那邊不是極真空手道那一種全接觸，而是較近似Kickboxing那一種），日美兩國亦為後來遊戲《街霸》主要銷售國。《街頭霸王》在1987年推出時，玩家可以選擇多個不同格鬥技武術家對賽，遊戲更以一些武術家為參考對象，創造不少經典角色，例如遊戲主角阿龍和阿Ken，便以武術家山崎照朝和喬劉易斯為參考原型。

一、山崎照朝(Terutomo Yamazaki)

山崎照朝(Terutomo Yamazaki,1947- )，日本山梨縣人，日本武術家，習極真空手道，曾任Kickboxing拳手、記者及歌手，在極真會館創辦人大山倍達於1994年離世後創辦逆真會館，並於2011年創立空手研究會。

山崎從高中二年級開始接觸極真空手道，跟隨大山茂、千葉真一(亦為現今著名日本演員)等師兄練習。在短短兩年半間便考到段位(黑帶初段)，並於下半年再考獲黑帶二段。為早期極真會四大天王之一，有「極真之龍」稱號。

日本著名踢拳手

1960年代，日本開始流行踢拳比賽，日本各電視台爭相舉或轉播有關賽事。1969年，山崎受老師大山倍達的指示，參加由朝日電視台舉辦的賽事。山崎遂先後開始他輕量級和次中量級踢拳拳手生涯，並先後打倒在日本有多場戰勝記錄的泰拳拳手Kannanpai和Samanso。而在與泰拳拳手較量過程中，山崎深深感受到泰拳的威力，所以也開始積極學習泰拳，尤其將泰拳的腳法、肘技和膝技融入他的空手道武術中，之後山崎亦因以糅合空手道和泰拳於格鬥技中而聞名武壇，更成為日本廣為觀眾擁戴的拳手。

1969年，極真會館主辦了第一屆全日本空手道大會(All-Japan Full Contact Karate Open Championship)，大會亦邀請了不同武術的參賽者參加這些不帶任何護具和拳套的武術大賽。代表極真會的山崎亦參加了這次比賽，並奪得第一屆大會冠軍。在1973年第五屆大賽中，因工作而訓練不足的山崎奮戰至總決賽，大戰同是極真空手道高手盧山初雄(Hatsuo Royama)，山崎最後只因判決戰敗，但因他出色表現，而被賦與「天才」稱號。這場賽事以後，山崎亦退出空手道比賽生涯。

退役後，山崎從事格鬥評論員及電視台監製工作，並仍有練習並推廣空手道。1977年，在徵得老師大山的同意後，山埼在日本崎玉縣開辦他的個人道場，但因為山崎不願意讓道場走商業路線，因而沒有沿用極真會館的名號，改以他故鄉歷史英雄武田信玄的名句「風林火山」命名，直到1995年老師大山離世後，山崎才創立非牟利的極真會館。他亦是少有在大山離世後，才正式分家的早年弟子。

《街頭霸王》主角阿龍的原型據說便是山崎照朝(另一說法是他老師大山倍達)，遊戲早年版本阿龍穿着刻有「風林火山」的道袍造型，與山崎的「風林火山」袍如出一轍。

(梶原一騎漫畫《空手バカ一代》，講述大山倍達和他弟子故事曾一度改編為電視劇，主題曲便是由山崎照朝主唱。)

二、喬劉易斯（Joe Lewis）

喬劉易斯（1944—2012，Joe Lewis）美國北卡羅來納州人，出身武術世家，美國著名空手道及踢拳武者。於六十年代師從李小龍，創立喬劉易斯空手道搏擊體系。及後創立美國全接觸自由搏擊大賽─美式職業踢拳，有「美式踢拳之父」和「空手道界的阿里」稱號。

1962年喬劉易斯以18歲之齡加入美國海軍陸戰隊，1964年在駐守日本期間師從少林流空手道，並於短短七個月內考獲黑帶。及後他於1966年開始他八年的空手道比賽生涯，並返回美國發展。最終他在1968年的第一屆世界職業空手道錦標賽（WPKC）中奪得第一名，成為美國首個職業空手道錦標賽冠軍。直至退役為止，他一共奪得三屆錦標賽冠軍，因而被譽為美國歷史上最偉大空手道家。

1967年，喬劉易斯拜李小龍為師，李小龍曾以「最偉大的空手道格鬥家」讚譽這位最得意弟子，而喬劉易斯亦多次說他的技術因李小龍才得以提高。1970年喬劉易斯本已淡出空手道賽事，但再次答允參加全美空手道錦標賽，前提是比賽規則能夠更加趨近全接觸空手道（full-contact Karate）的模式（不是極真空手道那一種全接觸，而是較近似Kickboxing，有拳套那一種）。因此當喬劉易斯與對手Greg Baines進場時，大會便將他們稱呼為「踢拳手」（kickboxers）。最終喬劉易斯在第二回合KO對手，讓這場比賽被譽為北美地區史上第一場的踢拳賽事。主辦人Lee Faulkner遂乘著熱潮，在同年成立美國踢拳協會（United States Kickboxing Association，簡稱USKA）。此舉除了進一步推動美國踢拳運動的發展外，同時亦為喬劉易斯的比賽生涯展開新一頁。

（1972年李小龍與Joe Lewis等幾位學生亮相無綫電視訪問）

往後1年間，喬劉易斯先後在10場重量級踢拳賽事KO對手。此後他又在職業空手道協會（Professional Karate Association，簡稱PKA）舉辦的全接觸空手道賽事中，贏得了重量級別的冠軍，更讓喬劉易斯被《黑帶》雜誌選為1975年的傑出格鬥家（Fighter of the Year）。1983年，年屆39歲的喬劉易斯再度參加PKA的賽事，並成功重返前十之列。可惜他在10月的重量級冠軍戰中，被對手Kerry Roop以TKO擊敗。賽後喬劉易斯宣布退役，而他的最後一次公開比賽，則是在1990年與友人Bob Wallace的表演賽。

喬劉易斯後來糅合空手道、拳擊及截拳道的全接觸空手道模式，創立「Joe Lewis American Karate Systems」。

2012年8月31日，喬劉易斯在賓夕凡尼亞州因腦癌逝世，終年68歲。基於他生前對美國踢拳運動的不朽貢獻，因此許多人都稱他為「踢拳之父」（Father of Kickboxing）。而李小龍的著名弟子黃錦銘（Ted Wong）則認為，喬劉易斯成功將截拳道的技法，如實呈現在他的格鬥體系之中。比起其他打著李小龍名號，卻胡亂修改截拳道內容的武者，他相信喬劉易斯才是真正會令李小龍感到驕傲的一個。

除了Ken外，《街頭霸王》中的另一角色Joe也與Joe Lewis頗為相像，圖片擷取自http://bit.ly/2SZ7WlZ

《街頭霸王》主角之一Ken，以金色頭髮、紅色道袍，以及美藉空手道高手的背景設定等，基本上都是與喬劉易斯一脈相承，以他為作藍本。

若細心的玩家或會留意，遊戲中兩個主角阿龍和阿Ken都是習空手道，而反派司令和沙袈都是習泰拳或泰國武術。有評論指這遊戲背景是在回應五六十年代武術歷史，日本武術因泰拳和拳擊的衝擊一度式微，直至大山倍達的極真空手道重振日本武術，所以角色也有此安排。

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