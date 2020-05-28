【巴西摔跤】巴西柔術戰舞以外　亞馬遜原住民部落摔跤Huka Huka

提起巴西的話，大家可能馬上會想到巴西柔術、巴西戰舞。但是「巴西摔跤」你又聽過沒有？今次為大家介紹，UFC 冠軍Anderson Silva亦曾拜訪體驗過的巴西申谷部落摔跤——Huka Huka。

▍巴西首個大型原住民保護區 因印第安人權鬥士三兄弟而起

大家對美洲原住民的印象，很可能停留在「阿茲特克」、「印加」、「瑪雅」數大古文明上，感覺原住民都是屬於數百年前的歷史。其實，直至今時今日仍有多達6千9百萬的美洲原住民遍布美洲各地生活著。當中有一些原住民已經融入現代社會當中，跟一般現代人一般活著；亦有相當數量的原住民仍然相對遠離西方文化生活，還有一些為未接觸部落，按照傳統過著原始的生活。

在巴西的亞馬遜森林中，便居住了不少原住民部落。在1900-1914年間，巴西元帥Cândido Rondon在舖設電報線路深入亞馬遜森林期間，他接觸到不同原住民部落並進行交流。1910年巴西政府接受Rondon 建議，成立「巴西印第安保護局」（Indian Protection Service，簡稱SPI，後來的FUNAI），成為巴西第一個專注於保護土著人民免遭暴力和迫害的聯邦機構。相關政策包括︰制定了立法，試圖確保土著人民對其原住民土地和習俗的權利，同時也促進在土著地區建立新的巴西定居點等。

在1940年，著名的Villas-Bôas三兄弟（Orlando, Cláudio, Leonardo Villas-Bôas）率領名為「巴西向西進軍」的探險隊，再度深入亞馬遜森林，為巴西政府建立航空網絡及開發西部領土。他們深受美麗而豐富的申谷（Xingu）部落文化所感動。在探險隊解散後，他們選擇跟申谷部落住在一起，成為其中一批最早與當地人永久住在一起的非傳教士人士。他們視他們為平等的朋友。他們說服部落結束內戰，並團結起來對抗侵略性的定居邊界。Villas-Bôas是第一個意識到政治和媒體在推動土著事業發展方面的價值的人。他們還制定了「改變，但只能以印第安人想要的速度」的保育政策。

由於Villas-Bôas兄弟等印第安人權鬥士的努力，申谷原住民公園（Xingu Indigenous Park）在1961年正式成立，成為巴西首個大型原住民保護區。新谷原住民公園最初是一個總統部門，但現在由土著機構FUNAI和巴西環境與可再生資源研究所（IBAMA）共同負責。這為保護保育原住民文化及生活模式起著重大的作用。

由於Villas-Bôas兄弟對於印第安人部落研究及保育作出的貢獻，他們於1967年榮獲「皇家地理學會」頒授金獎，更在1971年及1975年兩度獲得「諾貝爾和平獎」提名。相關事跡後來改編成電影《Xingu》，於2012年公開上映。

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▍巴西申谷部落摔跤——Huka Huka

+ 3 + 2

今次介紹的原住民摔跤Huka Huka，便是申谷部落的傳統文化武術活動，是為年度祭祀活動「Quarup/Kwarup」的其中一環。

Quarup 雖然本質上是一個葬禮，但其實質內容十分豐富，涉及申谷神話創造、階級劃分、成人禮、男女結合、部族聯誼等。據申谷的神話學說，第一批人類是由創造者吹煙熏製而成。創造者還試圖使他們死後復活，不過失敗了。因此Kuarup 儀式會以原木樹幹作為死者的象徵，紀念死亡是不可逆轉的意義。不同部落會集合在一個部落中，一同慶祝祭典。

+ 7 + 6 + 5

在Quarup 祭典的最後一天，原住民會舉行Huka Huka 摔跤比賽，由外來部落代表跟主辦部落代表進行競技。他們會以顏料在身上畫上不同圖案，穿上精心打扮的服裝，扮演造物者神話中的美洲虎。

選手碰面後會先順時針轉圈，繼而四肢跪地開始比賽。比賽規則十分簡單，就是以任何摔跤方式令對手摔在地上為之勝利。當中選手可以抱腿、抓手、扣頸等，技術上跟現代摔跤十分相似。選手不得抓住對方的衣物。

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Huka huka的目的是測試力量，維繫不同的申谷部落之間的聯繫。最重要的是，它喚起了兩性之間在死後創造生命的願望。男人和女人都能參加huka huka，但是當男人摔跤時，女人會唱有關男性性行為的歌曲。女子則會按照傳統，赤裸上身作賽。

比賽結束後，一名被挑選的女孩會向每個受邀社區的酋長給予Pequi（代表生命育兒）種子。同時，該村的一名代表移走了她的烏爾里腰帶，這是一條戴在恥骨上方的三角形小飾品。去除恥骨帶的行為具有非常明顯的性含義，在申谷文化中只有處女才會戴有該腰帶。 pequi果實的種子也具有性含義，因為據說Pequi的氣味類似於女性生殖器的氣味。另外，種子是繁殖的象徵。種子將創造新的植物，就像女孩將繁殖並創造新的人類一樣。

除了文化意義外，Huka Huka 的技術十分實用，因此它被實驗性地引入聖保羅州軍事警察部隊系統中。同時，一些MMA 習者亦開始研究Huka Huka 的摔跤技巧。

+ 5 + 4 + 3

就連UFC 冠軍Anderson Silva 亦曾拜訪體驗過的巴西申谷部落摔跤。在影片後段，Silva更與部落戰士交流巴西柔術技巧，把一眾對手壓制在地上。

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