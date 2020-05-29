重溫拳手飛「蛋」擊倒對手　Glory立技復賽仍未有時間表

最近Glory官方社交媒體再次上載了上年12月的一場比賽，當中以色列拳手以奇特飛「蛋」，擊倒了中國拳手李朝陽。雖然最後是以判定勝出而不是KO，但也足夠成為話題。不過要上傳上年12月的比賽片段，除了因為有趣，也是因為自從今年2月29號的比賽後，Glory就一直因疫情而未重開比賽......

Itay Gershon的飛「蛋」

在上年12月的GLORY 74 ，以色列的Itay Gershon 對中國的李朝陽。頭一回合李朝陽進攻非常進取，但點數上還是對手領先；第二回合，二人多次拳腳交換，更有你來我往的低掃互攻。第三回合，比賽中多次嘗試用後旋踢的Itay Gershon終於得手，一記roundhouse打不中後，再以後旋踢把李朝陽擊至暈眩。

此時，本來想飛膝追擊的Itay Gershon卻打不中目標，反而以下跨擊中對方。雖然不是膝蓋，但因下跨有護陰，加上衝擊力夠大，也足以擊倒(Knockdown)李朝陽：

+ 4 + 3 + 2

全場比賽：

李朝陽最後並未被KO，但判決時除了一名裁判以28-28平局，其他四名裁判以30-26判了Itay Gershon勝出。那名判平局的裁判，頭兩回合都給了李朝陽10-9，而第三回合則以8-10給了 Itay Gershon。

按Glory的官方社交媒體所示，Itay Gershon對此比賽仍有很深印象：

很多選手拳重、腳法好、有很好的技術，但有多少試過用下跨擊倒對手? 想想吧！ Itay Gershon

Glory 復賽未有時間表

現時除了One Fc 的MMA比賽中會加入數場立技比賽外，純立技比賽組織中最有規模的就是GLORY。

GLORY是一家在2012年成立的大型國際Kickboxing比賽公司。在Glory的比賽，規則跟K-1類同，允許拳擊、踢擊及膝擊，但不允許肘擊。而在扭抱(clinch)的方面，如果兩位選手都有動作，而且攻擊有效果，拳證可以給予最多5秒的扭抱時間。另外，不允許關節技和任何摔技。

除了二月在荷蘭的比賽，後因肺炎疫情影響，GLORY今年原定於三月於比利時、五月於美國及六月於荷蘭的比賽都延期了，而且未有復賽時間表，喜歡立技的讀者要多等一下了。

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