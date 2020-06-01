【MMA】與Dana White就拳酬隔空交火　Jon Jones揚言退出UFC

UFC輕重量級冠軍Jon Jones近日一直希望能夠升磅到重量級與Francis Ngannou來一場超級戰。不過在過去的數天中，Jon Jones這位205磅級王者就與UFC主席Dana White這場重量級賽事的合約爭拗得面紅耳赤，由私底下的商談變成公開的隔空怒罵。

Jones之前表示UFC在他與Francis Ngannou的超級賽在正式擬議之前就已經被決定終止。而在UFC on ESPN 9賽前的過磅稱重訪問中，Dana White就反駁指Jones要求的拳酬金額猶如重量級拳擊手Deontay Wilder在今年2月再戰 Tyson Fury 時的金額 (有報道指該場比賽的拳酬約3000萬美元)。不過Jones就反擊表示自己從來沒有為拳酬提出一個金額，在社交媒體上稱Dana是個「他X的說謊者」，並指自己的拳酬連Deontay一半的一半也沒有。如果Dana覺得他不值錢，可以直接與他解約，他有其他的賽事可以去。

Jon Jones。圖片來源：Getty Images

對於要求超高拳酬的説法，Jones曾要求Dana White公開對話記錄證明他有說過這個叫價，而Dana亦曾回應指這是一個好辦法。但在周六晚上，當Dana White在UFC on ESPN 9賽後訪問時再次被問及Jones要求公開對話記錄時，Dana就表示公開這些資料根本沒有意義。

「你會相信誰？你自己決定。」Dana White發火回應，「我為何他X的要說謊？我說謊有什麼好處？ 我有什麼理由要說謊？這些對我來說不重要。」

Dana繼而暗示Jones的個人問題已經開始阻礙到Jones在UFC的發展。

Dana White。圖片來源：Getty Images

「我一直期待着Jon Jones的潛力。」Dana White指出， 「他本來可以成為這項運動的勒邦占士。他本來可以成為那個級別的巨星。 但在他近日經歷過的事後，他一出現就要求1500萬美元、2000萬美元和3000萬美元，這實在太瘋狂了。」

「他可以做他想做的任何事情。 他可以不比賽。 他也可以選擇比賽。 他想做什麼都可以。你明白這件事的運作方式。Jon Jones可以公開發表自己的言論。 這是在美國被賦予的權利。當他準備好回來比賽時，他隨時都可以回來。」

「你是『有史以來最偉大的拳手』不等於你可以能得到3000萬美元...Jon Jones自己做了很多事情。」Dana亦否認他以嘗試以虛假的指控去損害Jones的聲譽， 「他的其中一條貼文中說我在破壞他的聲譽。我破壞你的聲譽？ 你自己為了破壞自己的聲譽而做了不少的好事。我還沒有做這件事。Hunter(Dana的律師)讓他和我見面去解釋那個數字的計算方法。他說『我才他X的去管那些數字的計算方法。我要得到我想要的，就是這樣。』這並非一個人的正確運作方式。」

而在Dana White的言論發表後，Jones在周日清晨再以另一系列的發文進行回應，當中包括再次要求UFC與他解約。

The reporter asked Dana to show the text messages instead he gives a 55 second response talking about why would I lie 🤷🏾‍♂️ — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020

At no point did I ever demand anything from you Dana, I simply asked for a Super fight and asked to be compensated for it. You are the one who started talking negotiations publicly and showing the world how much you’ve been withholding from your athletes this whole time — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020

「記者要求Dana展示我和他的短訊，但他選擇作出一個55秒的回應去說自己沒有說謊的理由。Dana，我從來沒有向你强迫任何東西，我只是要求一場超級賽，並要求相應的拳酬。 是你自己開始公開這個討論，並向世界展示你一直以來如何刻薄你的選手。」

Hunter and I had a very respectful conversation, I love how you’re trying to paint this picture of me being some angry guy disrespectfully demanding money. And then bringing up my out of the cage affairs to justify under paying me by tens of millions for years — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020

「Hunter和我進行了一個互相尊重的對談，我很喜歡你現在嘗試把我描述為一個憤怒和無禮地要求很多錢的傢伙。然後再用我在比賽外的生活去正當地解釋為何在過去這些年剋扣了我幾千萬的拳酬。」

You’re talking all that big guy stuff about not caring, put your money where your mouth is and release me from that contract — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020

「你像個大人物般說什麼你不管這不管那，那你應該以行動來證明，直接與我解約。」

在Jones貼文之後，他在追加一系列的貼文表示自己會放棄自己的輕重量級冠軍頭銜。

#ESPN Reyes vs Jan For the UFC light heavyweight championship of the world. As of right now, I got nothing to really gain fighting either of them. Let me know if you guys want to set up a day in 2021 for that Izzy fight. Hopefully you guys will be willing to pay by then. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020

「讓Dominick Reyes與Jan Blachowicz爭奪UFC輕重量級冠軍。就算我現在對上他們其中一個，我都不會得到什麼。讓我知道你們是否想在2021年為我安排與Izzy (Israel Adesanya) 一戰。希望你們到那時能願意付錢。」

Bones out, when you see me in the streets just call me JJ 🤙🏾 — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020

To the light heavyweight title Veni, vidi, vici — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020

「Bones退出不玩了。當你在街上見到我時，叫我JJ就好。」

「至於輕重量級冠軍的頭銜，Veni，Vidi，Vici*。」

*Veni, Vidi, Vici是凱撒大帝在澤拉戰役中打敗本都國王法爾奈克二世之後寫給羅馬元老院的著名捷報，意思是「我來，我見，我征服」

【資料圖片】

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