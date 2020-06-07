【北斗之拳】古老中國神秘暗殺拳法　武術風格成就熱血漫畫經典

受到70年代的李小龍熱及武打影片風潮影響，日本漫畫在80年代也開始了一陣武術漫畫熱。而當中，經典之作《北斗之拳》不但漫畫暢銷，除了改編成動畫和出現為數不少的週邊作品外，甚至曾被美國拍攝成真人電影版。《北斗之拳》以核子戰爭災難後的世界為背景，再將武術、肌肉和暴力合爲一體，成爲經典的熱血之作。而讓《北斗之拳》別樹一幟的除了其將武術打鬥混入末世的設定外，還有當中主角拳四郎使用的武術，可以通過打擊經絡秘穴讓對手身體爆裂身亡的北．斗．神．拳。

《北斗之拳》漫畫封面。圖片來源：https://amzn.to/2Uzi5Iz

《北斗之拳》（日語：北斗の拳）原本為原哲夫在1983年在日本Fresh Jump雜誌發表的兩個單元短篇故事。故事以現代日本為背景，講述主角霞拳四郎*以絕學「北斗神拳」對抗暗殺集團「泰山寺」(意指「泰山北斗」)。短篇刊出後大受歡迎，於是決定改為長篇故事並在《週刊少年JUMP》上連載。

新的《北斗之拳》找來漫畫原作者武論尊為故事寫作腳本，再由原哲夫繪畫。長篇繼續沿用單元故事中「北斗神拳」的基本武術設定，但把故事舞台移到近未來，一個在核爆之後的世界 - 199X 。在核子戰爭之後，人類文明已經近乎毀滅，而在水源和食物的缺乏下，世界變成群雄割據，為了爭奪僅有的生存資源而弱肉強食、互相廝殺。世界變得暴力橫行，擁有力量的人就可以主宰別人，而這個時候，古老中國神秘暗殺拳法 「北斗神拳」的繼承人拳四郎以高超的武藝四出整頓惡人，為世界帶來了新希望。

《北斗之拳》短篇單元版 (左) 與《北斗之拳》長篇連載版 (右)對照。圖片來源：https://bit.ly/2UkHc1r

*在單元故事中，主角名字是用漢字寫霞拳四郎，而在連載中，主角名字只有拼音ケンシロウ(發音也是拳四郎，但早期香港翻譯為健次郎)，而《蒼天之拳》的主角則是霞拳志郎，雖然拼英也是一樣。

中國武術風

在李小龍熱及武打影片風潮影響下，日本漫畫在80年代也開始了一陣武術漫畫熱。在《北斗之拳》之前，著名漫畫《筋肉人》的衍生作品《闘将!!拉麵男》(1982)就已經開始把香港電影式的中國武術風格作為故事骨幹。而在《北斗之拳》連載期間，其它漫畫如《鐵拳小子》(1983)、《龍珠》(1984)、《魁！！男塾》(1985)和《亂馬1/2》(1987)等也同樣以中國武術為題材，創作出虛構的武術世界觀。

像短篇的霞拳四郎一樣，《北斗之拳》的主角拳四郎形象酷似李小龍，而除了出招時痛毆敵人時會發出「啊噠啊噠」的呼叫聲外，對付低級嘍囉時也會使用到雙截棍，讓李小龍的形象呼之欲出。

而除了拳四郎是拳法「北斗神拳」的高手外，故事中不少戰友和敵人同樣也是各式各樣的武術高手，並深信能透過自己的武功去建立一套符合自己正義標準的秩序，企望終結這亂世，讓這個末世猶如一個未來的武俠世界。

亂世霸道篇。圖片來源：https://bit.ly/3h2ocPa

世紀末暴力美學

《北斗之拳》的世界觀借用了1979和1981年上映的《衝鋒飛車隊》（MAD MAX）電影系列中的末世設定，描寫一個後核戰時代，人類如何繼續於無政府狀態的社會中以弱肉強食的法則去生存。在這個時代，武力成為生存的唯一出路，導致不少惡霸不論心態還是樣子都扭曲得像是怪物一般。

在《北斗之拳》創作的年代，除了李小龍和武術熱外，也正在流行史泰龍 (Sylvester Stallone)和阿諾舒華辛力加 (Arnold Schwarzenegger) 這類肌肉猛男。因此《北斗之拳》中的角色設計，不論主角拳四郎等主角或是其它反派角色，都是滿身肌肉，打鬥場面就更加壯烈。

《北斗之拳》除了是經典的熱血漫畫外，也可以說是日本漫畫中暴力美學的代表作。《北斗之拳》的打鬥場面並非單單斷手斷腳的暴力血腥，而是進一步以拳法把對手爆頭爆腦(「北斗神拳」)、切成碎片 (「南斗聖拳」)，甚至以光波把對手蒸發 (「元斗皇拳」)。但除了大奸大惡的小人物外，《北斗之拳》內的角色就算是敵人也其實有自己一套的生存方式，讓以拳頭代替說話的熱血層次更上一層樓。

《北斗之拳》的硬派熱血風格之後影響了不少的漫畫作品，像《魁！！男塾》、《JoJo的奇妙冒險》和《力王》等都可以見到《北斗之拳》的影子。

虛構的中國拳法

在《北斗之拳》的世界中，因為大部份的新式武器和科技已在核戰中被銷毀，剩餘的人類都重回以原始冷兵器和拳腳功夫競爭時代，所以故事中出現了不少的武術招式。除了一脈單傳的「北斗神拳」外，還有108派的「南斗聖拳」、以守護天帝為己任的「元斗皇拳」，及在原著短篇出現的「泰山流」等，而這些武術在故事中都被稱為「中國拳法」......

雖然招式來源明顯是亂來，但作者在構想流派系統時也作出了一些基本設定，就是「北斗神拳」是透過點穴由內而外去破壞對手、「南斗聖拳」是由外部向內直接破壞對手，而「元斗皇拳」則是運用鬥氣去攻擊對手把對手細胞冷凍或者蒸發。

何謂北斗神拳

在《北斗之拳》系列中，各個流派的歷史會根據不同的作品或版本而修改，在此先以原作《北斗之拳》的描述去解釋何謂「北斗神拳」。

「北斗神拳」為擁有2000年歷史(新版本修正為1800年)的古老中國神秘暗殺拳法。其精髓為攻擊對手的經絡秘穴，從內部破壞對手。而相對於一般人只能發揮肉體三成的潛力，北斗神拳的傳人能夠通過奧義「轉龍呼吸法」，把肉體的潛力發揮至十成。(簡單說就是拳四郎把肌肉膨脹到衣服破裂的時候)

在原本的單元短篇中，原哲夫有表明「北斗神拳」源於三國時代，但在長篇連載時，這個設定只保留了2000年(或是1800年)歷史這部份，並沒有說明是來自三國時代。不過源於三國時代的這個設定在續作《蒼天之拳》之中再度出現，而「北斗神拳」如何成為攻擊經絡秘穴的暗殺拳也是在《蒼天之拳》才有實際說明，在《北斗之拳》中，「北斗神拳」一開始就是以攻擊經絡秘穴的古老中國神秘暗殺拳法。

通過攻擊身體上708個經絡秘穴，「北斗神拳」可以令敵人內部爆裂、延遲死亡、身體麻痺、失去記憶，是可傷人殺人，也可治病救人的拳法。不過這裡所說的708個經絡秘穴是指「北斗神拳」代代相傳的穴道，不是現代中國醫學的穴位。

在創作初期，原哲夫參考了穴位按摩的書籍而獲得了穴位打擊技的靈感。現代穴位之術主要流傳於中國傳統醫學中，雖然在武術中也有點穴之術，但現實中部份穴道能令人劇痛或發麻，要像武俠小說中通過點穴讓對手定形不動，或是像《北斗之拳》把人爆開當然只能出現在漫畫中天馬行空的橋段。

《蒼天之拳》的霞拳志郎（左）與《北斗之拳》的拳四郎。圖片來源：https://bit.ly/2MCXsqg

「你已經死了！」

《北斗之拳》單行本全27卷，漫畫在世界累計發行量已超過一億冊，除了原本的動畫版外，在2005年更曾推出新的動畫電影和OVA《真救世主伝説 北斗の拳》，讓《北斗之拳》再次成為熱潮。除此之外，《北斗之拳》也推出過不少的電玩遊戲，所以即使沒有看過《北斗之拳》，相信也有不少人對主角拳四郎的名句「你已經死了！」有印象。

在1995年，美國也曾發行直接以影帶發售，由 Gary Daniels飾演拳四郎的真人版電影。不過因為是小成本製作，粉絲看完之後大概都會想找回當年那個製作團隊，打他兩下「北斗神拳」，然後再跟他們說句「你已經死了！」。

延伸閱讀：

Gary Daniels：美國踢拳高手 演成龍《城市獵人》反派

【鐵拳小子】與讀者共同成長的長壽搏擊漫畫 足足連載36年

【動漫】民明書房 動漫界中的最強虛構出版社

【摔角】職業摔角代表作筋肉人 與日本吉野家30年的恩怨情仇

【摔角】再說筋肉人：漫畫與現實的互相影響