阿里鬥豬木｜44年前的跨界別大戰　沒寫好規則的比賽不算比賽

「跨界別大戰」在MMA發展初期是其重要成份，雖然現時看來有點過時，但至今仍是不少比賽組織的看點。

其實跨武術的比賽其實一直都存在，但要數在MMA流行前最著名的，必定要數「世紀跨界別大戰」，在44年前的1976年6月26日上演的「阿里鬥豬木」。

簡單背景與內容

因為手上沒有確實史料去細緻的看背景，只能簡單一點說一下。1975年4月，Ali 跟八田一朗，當時日本業餘摔角聯盟的主席見了面。Ali一向大嘴巴，就說了「有沒有東方拳手想跟我打一場呀?如果他贏了我可以給他一百萬啊」

然後日本的摔角手安東尼奧·豬木接戰。豬木從Karl Gotch學過catch wrestling，也希望讓人覺得摔角確是可以用來搏擊，所以跟不同武術都會打一些展示賽。

結果比賽就真的在1976年6月發生。

想不到真的打得成（GettyImages）

「世紀大騙局」

整場比賽現在都可以在網上找到。但如果你不是半夜失眠想找一些東西看的話，建議你還是別浪費自己寶貴的時間。

這場比賽，一句就能說完，豬木保持距離→飛踢→踢中也好踢不中也好，豬木倒地→屁股行→踢踢踢→Ali走來走去、跳上跳落避腳→站起來→豬木保持距離→飛踢......重複15回合至完場。

結果因為不知怎判的關係，最後和局收場。

雖然二人在比賽中都有對罵，又表情肉緊，但明顯未能令人滿意。因為這場比賽太不像比賽，結果被叫作「世紀大騙局」。第一，因為豬木是摔角手，所以很多人覺得比賽假；就算不假，打成這個樣子，還要給高價門票（當時台邊要300,000 yen，大概是現時21060港幣），不是騙局是什麼？

有人說賽前確是本來想來假的，但Ali知道自己劇情上會輸所以不肯；又有說豬木說Ali方出「陰招」，什麼把石膏打在拳套內之類的說法，但其實無證無據，說對方用念力都可以（好像真有這種說法）。結果這場比賽的「真相」就變得像民間傳說一樣。

唯一知道的，是一直沒有一個雙方滿意的規則。來自維基的一段：

阿里與其陣營的人曾親眼目睹豬木在摔角比賽中擒抱與投摔的技巧，這使得阿里陣營對比賽規則提出許多限制，包括禁止攻擊阿里的頭部、喉嚨等部位，禁止使用手刀劈擊、肘擊、膝擊、頭鎚，禁止立姿踢擊、禁止擒抱……等等。 維基百科

豬木踢

豬木不斷使用低躺踢，但很多時卻是用旋踢而不是直踩，確是有點難以理解。旋踢打中當然沒問題，但打不中的話空檔會很大，不過因為Ali完全不會追擊，所以大概不是問題。直踢的話，因為穿鞋的關係，應該殺傷力會更大(有說當時阿里的腳最後也受了傷，而且不輕)，同時更少空隙。

而這種「坐著踢站著的人」，在現時MMA也有使用，但仍是underuse，有待更多人使用和研發。直踢對方的腳脛可以防止對方接近，如果對方抓腳就可以踢高一點踢頭；一記更長更高的「地對空」旋踢，打中可以做成傷害，打不中也可以順勢站起來，而且十分威風靚仔。這一招Ben Henderson時有使用，很瀟灑：

片段擷取自Sherdog

沒寫好規則的比賽不是比賽

武備志常常指出，「訓練決定能力，規則決定勝負」，贏輸當然跟實力有關，但所謂的實力，正是在某一規則下的能力。

過去內地有一個比賽，大概就是「劍道 vs 菲律賓魔杖」，不論是圈內人還是圈外人，看起來就是一人持「竹棍」，一人持「藤棍」，然後亂打。而事實的確就是亂打。

因為兩人沒有談好規則，結果也不要說怎樣才算輸贏，甚至怎樣才叫「擊中」也不知道。是劍道那方擊中就停？魔杖那方擊中繼續？埋身後要停嗎？擊中後計分嗎？那兒才算擊中？通通都不知道。

結果，就只是看到在擂台上兩人不斷揮動手上兵器，打中後也繼續，完全體現不了兩種武術的特色。例如，劍道擊中後也繼續的話，他用的就只是「竹棍」而不是刀劍。假如雙方Okay這當然沒有問題，但大概沒人原意如此。

因此，作「跨界別大戰」之前，規則一定要講明。例如，McGregor vs Mayweather 就算跨界別，但還是打拳擊規例。而在搏擊運動發展相對成熟的現在，已經很難會再出現二人同場但好像兩套規則的情況了。

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