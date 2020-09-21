UFC著名評論員Joe Rogan親自舉辦總統辯論　特朗普答允出席

UFC著名評論員及Podcast名人Joe Rogan早前在自己的網上節目提議由他主持現任美國總統特朗普(Donald Trump)和民主黨總統選舉候選人拜登(Joe Biden)之間其中一場總統辯論。本來這只是Joe Rogan與嘉賓一時興起的討論，不過在消息傳出後，特朗普就已經回應樂意出席，讓Joe Rogan有機會真的成爲第四場總統辯論的主持。

Joe Rogan。圖片來源：Getty Images

Joe Rogan除了是綜合格鬥評論員、旁述和喜劇演員外，也是著名的Podcast主持人，其網上節目《The Joe Rogan Experience》 最近更與Spotify達成了1億美元的多年獨家播放協議，風頭可謂一時無兩。

不過這樣還未夠，早前Joe Rogan就因為邀請美國總統特朗普出席自己主持的總統辯論而再次成為不少媒體的報道對象。事源在9月11日播出的 《The Joe Rogan Experience》 中，當前UFC選手Tim Kennedy問Rogan會否想主持一個總統辯論時，Rogan就表示很有興趣，建議由他在直播中不加任何攝像機的情況下主持一場四小時的辯論。

首先，我希望房間裡除了我們三個人外沒有其他人。然後必須現場直播，那樣就沒有人可以對其進行重新編輯，我希望他們能在那裡幾個小時。如果他們願意，他們可以到柯士甸(Austin)這裡來，坐下來進行辯論。我百分百願意為他們擔任主持。 Joe Rogan

但一直表示支持特朗普多於拜登的Joe Rogan之後就補充，認為年紀大和接受過數次腦部手術的拜登應該不能應付長時間的辯論，並表示如果他是拜登選舉團隊的話，他不會容許拜登出席任何辯論。

除了Rogan提議的辯論外，正式的總統辯論已經預定了分別於9月29日、10月15日及10月22日進行三場，全部由無黨派的總統辯論委員會安排，並將分別由NBC的Kristen Welker，C-SPAN的Steve Scully以及Fox News的Chris Wallace主持。

在Tim Kennedy於Twitter上轉發了Joe Rogan的辯論提議後，特朗普很快就回應了Tim Kennedy的發文，表示願意參與。

不過到目前為止，只有特朗普對此提議發表了公開評論，拜登及其團隊則尚未作出任何回應。

除了Rogan曾表示支持特朗普外，UFC選手Colby Covington以及UFC主席Dana White都是特朗普的高調支持者。Dana White上個月更曾在共和黨全國代表大會上為特朗普站台發表講話，呼籲美國人再次讓特朗普當選。

【資料圖片】

延伸閲讀：

【MMA】特朗普親電Dana White問起 UFC 246 群星慶賀超級碗

【相撲】兩國國技館大亂 全因特朗普夫婦駕到……

【時事】特朗普最忠實盟友：UFC總裁Dana White

【MMA】Joe Rogan：極端減磅比起用禁藥更為「出術」

【拳擊】教練指Manny Pacquiao正積極尋找對手 退休後將競選總統

【俄國修憲】總統普京料執政至2036年 以柔道為人生指南