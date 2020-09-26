【破刃短劍】以劍代盾的中世紀特殊短劍　箝制對手的長劍破壞者

在西方，中國古代的破甲兵器鐵鐧稱為"Chinese Sword Breaker"，顧名思義在他們眼中認為鐵鐧具有破壞西方長劍的威力。其實在西方歷史中，亦出現過以「破刃」為名的兵器——破刃短劍Swordbreaker Dagger。

首先必須澄清，所謂的破劍其實是一個非常模糊的概念，到底是指「破壞長劍」，抑或「破除劍技」？假如是前者，即物理上破壞長劍結構的話，其實所需條件並不是十分之高，只需要夠重夠硬便可。

圖片來源：https://www.youtube.com/watch?v=PS_YVv0pKhQ

以Cold Steel對Chinese Sword Breaker的測試為例，其折斷長劍和打破物件的效果其實並不是只有鐵鐧可以造成。假如拿一根大鐵錘打下去，應該亦能某程度上破壞靜止不動的兵器。可是，這些重兵器在對戰中卻又顯得過分笨重，完全失去「破劍」的功能，於是在中世紀，尤其文藝復興的時期，就出現了針對破壞長劍而製作的西方破劍兵器——破刃短劍Swordbreaker Dagger。

破刃短劍Swordbreaker Dagger

16世紀 German Sword Breaker。圖片來源：Youtube，http://bit.ly/2KhBwT1

Swordbreaker是16世紀在歐洲出現的罕見檔格短劍（Parrying Dagger）類型，中文一般被譯為「破刃劍」。有説法指爲了方便在防守的同時增加攻擊的機會，所以有些戰士會選擇使用檔格短劍去代替盾牌作防守之用。

普通檔格短劍Parrying Dagger的使用方法。圖片來源：網上圖片

而破刃劍就在這個基礎上再增加多一個普通檔格短劍沒有的功能。它在劍身一側有大而深的鋸齒，用來卡住對手的刀鋒，並壓制操控對方的長劍動作。而在鋸齒另一側的劍身，則有開鋒的刃部，刃端亦有鋒利的刃尖。在劍柄上，除了劍柄護手外，在其中一側會加上護手小環，以保護持劍手手背。

像一般的檔格短劍一樣，Swordbreaker甚少單獨使用，一般會配合另一柄單手劍使用，可能是刺劍或其他單手劍。若以一般右撇子情況下，會左手持Swordbreaker，右手持單手劍。而左手拇指會按在內側劍身上，Swordbreaker的護手小環會指向外。（影片擷取自︰Academy of Historical Fencing Youtube）

擷取自︰Youtube，http://bit.ly/2KhBwT1

護手小環。圖片擷取自︰Youtube，http://bit.ly/2KhBwT1

根據Academy of Historical Fencing所作的試驗，他們發現在擋格砍劈時，對方的刀刃其實較難一下子落入鋸齒間，反而在擋格刺削時則更易卡住長劍。當對方長劍落入Swordbreaker的鋸齒後，劍士能透過扭動Swordbreaker緊扣住並壓制著對方長劍的動作。為了能更容易地卡住對方劍刃，一些Swordbreaker更在鋸齒上加上倒鉤或活動裝置，讓跌入凹位的長劍更難抽回。

擷取自︰Youtube，http://bit.ly/2KhBwT1

到底Swordbreaker能否折斷長劍？

關於這點，在HEMA界中還是議論紛紛，並沒有確切的結論。

有意見認為在16世紀時的刺劍或長劍基本上已經被打造得足夠堅固，實在很難單靠手腕扭動的力量便把對方長劍扭斷。所謂的「破劍」可能是指令對方長劍脫手，或是掌控對方長劍再以外物擊打對方劍身令其折斷。Swordbreaker與其說是"Breaker"（破劍），不如說是"Trapper"（扣劍）。

但亦有人認為Swordbreaker確實能折斷對方的幼身或質素較差的長劍，只不過機率較低而已。

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