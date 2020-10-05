算盤大寶劍｜劍內鐵珠用於增強打擊力？純為英文雙關語玩意？

一把裝有算盤的大劍引起大量討論，究竟此算盤有什麼作用？用來計算擊殺數字？是外國人的無聊相關語玩笑？還是這些鐵珠並非算盤，有實際的效果呢？

用來作戰？

網上可以找到很多「算盤劍」的圖片，每次出現也會引起討論。在外國的論壇中，就有人指這些鐵珠並非算盤，而是用以加強斬擊能力的設計：當把劍舉高再劈下，擊中後鐵珠會再向下撞（就如用鎚仔打在劍身一樣），形成二次打擊，加強威力。另一個說法指劍內鐵珠使劍在刺中目標後，能更易拔出來，情況就如滑輪一樣。

但這些說法已被即時反擊，第一這種設計破壞了劍的結構，不論劈還是刺也很易斷裂；第二，加入這種鐵珠後連刺入目標都成問題，就不要想是否更易拔出了；第三，這劍非常之大，用於刺也非常不方便。

假如不是用於攻擊，那麼會否是在戰場上搖晃以製造聲響，來威嚇敵人？這個用法好像比用於攻擊合理，但要有聲響為何不用更易發聲的樂器？或者士兵一起敲盾牌？同時，從上圖可以看到有一些算盤非常小，更完全是算盤形狀，不論發聲也好，加強威力也好，此設計太小了。

既然已知真的是算盤，那麼又有何作用？

用來搞笑？

有人笑稱是給士兵數殺敵數字，就像《魔戒》中「精靈仔」勒苟拉斯與矮人金靂鬥殺敵數量一樣：

但這當然是說笑，「士兵計算殺敵數」此事在歷史上是有的，但有其計算方法（《紀效新書》卷三就有明言如何取敵首級來報功，並以隊伍作計算），並非「自己殺自己計」，而且殺敵頂多是加數，不需要用算盤吧？

有人指，這把劍是５年前有人因雙關語（Pun），即諧音冷笑話，而製造出來的搞笑玩意。英語中的算盤是「Abacus」，刺擊是「Stab」，加起來就是「Stabacus」，哈哈。

卡通化的算盤劍。圖片來源：https://www.deviantart.com/eslocosoldado/art/Stabacus-771465232

博物館文物

但是，作為諧音冷笑話，這個數量也太多了吧？而且很多把都是東方的劍及刀，製作者應該也不懂英文。

直到有人指，這張圖在七年前就已經出現，當時出帖者指是一把用於儀式的蒙古劍。網上找到資料，在山東的台兒莊區，有一個算盤博物館，當中就有展出一把「蒙古算盤劍」及「西藏算盤刀」：

在中國的拍賣網中，也可以看到有一把「算盤劍」：

因此，這把劍很有可能是蒙古的儀式用兵器。劍一向有很重的文化價值，各文明也會加入不同裝飾，在此看來加入算盤也不是特別奇怪。

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