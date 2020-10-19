UFC東西方喪屍大戰｜分析Ortega 2.0如何以反架戰術完勝韓國喪屍

【UFN 180】萬眾期待的「東西喪屍之戰」出現令人意外的結局，Brian Ortega完全封印韓國選手鄭贊成，取得久違2年的UFC勝利。當中關鍵可能在於Ortega「反架戰術」的成功。

▍東西喪屍之戰 以單方面壓制告終

在昨日的UFC Fight Night 180中，上演了由韓國選手「Korean Zombie」鄭贊成跟前冠軍挑戰者Brian Ortega的精彩對決。二人的抗打能力都十分驚人，往往能啃下對手重拳，奮不顧身地向前進攻，因此被拳迷戲稱這場比賽為「東西喪屍之戰」。

提起「韓國喪屍」的話，大家可能會想到韓國喪屍片《屍殺列車》或《李屍朝鮮》。不過，其實"Korean Zombie"（韓國喪屍）在MMA界卻是個鼎鼎大名的名號，所指的就是145lb量級的韓國選手鄭贊成（Jung Chan-sung）。會有著這樣的別號，是因為無論受到多強的攻擊，他都會像喪屍一樣繼續進迫。

而Brian Ortega 在上一場挑戰時任冠軍Max Holloway時，被Holloway 擊中290記「顯著打擊」，當中有244記正正擊中頭部。在那場比賽中，Brian Ortega被冠以「西方喪屍」之名，不過亦因為傷勢嚴重，闊別UFC 八角籠近2年之久。

賽前普遍看好Korean Zombie，認為Ortega難敵2年空窗期。但不料Ortega 煥然一新成為「Ortega 2.0」，發揮出跟以往截然不同的打法，成功完全掌控比賽流向。最終Ortega 以「一致判定」（50-45，50-45，50-45）取勝。

以下分析一下Ortega如何以反架戰術完封鄭贊成。

▍Ortega 轉身肘擊險些KO韓國喪屍

（圖片擷取自：YouTube，https://youtu.be/nmnipL2dwjg）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/U_ytyBXSsAY）

在分析前，相信大家都記得Korean Zombie 在2018年慘被Yair Rodriguez 最後一刻逆轉轉身肘擊的畫面。而在這場比賽的第一回合4分鐘左右時，Zombie險些再次被Ortega 以轉身肘擊KO。不知是否這記轉身肘擊挑起了Zombie的恐怖回憶，Zombie在餘下的回合便已回天乏術，被Ortega 完全掌控賽事。

在賽後的影片發現，原來Brian Ortega在當天準備室中便已在練習這招。果然世上沒有「靈光一閃」的絕招，只有「千錘百煉」的一擊。

▍Ortega 2.0 以反架戰術完封韓國喪屍

正如斷水流大師兄曾介紹過的「左架的雙重威脅」：

在正架與反架的拳手作戰時，因為前手被中和(neutralize)了，所以主要打擊就來自後手，尤以後手直拳最有威脅。而反架比起正架拳手有的另一優勢，就是左中段踢可以打中對手肝臟。可怕的是，直拳、中段踢及上段踢的預備姿勢極度相似，所以每次左架拳手打出左直拳或者左踢時，對方都要猜。如果對方出的是拳，正確的反應就是用手拍開，或者向出拳手的手肘方向閃避，但這兩種做法都會向高踢露出破綻；相反，如果對方用高踢，用手護側面是個還可以的做法，但就正中直拳及中段踢的下懷。 斷水流大師兄

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/U_ytyBXSsAY）

在這場比賽中，Brian Ortega 採取以往不曾採用的「反架」站姿，並且採用多變的打擊組合去封截Zombie 的打法。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/U_ytyBXSsAY）

首先，例如Ortega 會在中距離以前腳低掃Zombie 前腳外側，又會以前腳側踩或前踢阻截Zombie 的前衝，同時亦會以後腳踢擊Zombie 開放邊的大腿內側、軀幹或頭部，逼使他以雙手擋格，不能即時反擊，而且難以預測Ortega的打擊目標。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/U_ytyBXSsAY）

而當Zombie想反過來踢擊Ortega開放邊時，Ortega 會早有預備地抓住Zombie的踢擊腳，再以後手反擊，正如第一回合出現的擊倒一樣。

另一方面，Ortega 不斷伸出前手干擾Zombie前手，再趁機轉以踢擊打出傷害。或是採取下潛姿勢，最後卻以後手勾拳重擊，再緊接單腳抱摔。

這種種多元化的反架打法超出Zombie團隊定下的戰術準備，再加上那記轉身肘擊，更使Zombie 失去控制，只能單憑本能去完成賽事。

Brian Ortega 在這場比賽中展示了範本般的「反架拳手打法」，成功打入UFC Featherweight 排名前列。