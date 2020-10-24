美國摔跤傳奇Dan Gable獲頒總統自由勳章　美國最高的平民榮譽

若有練習摔跤或是巴西柔術等擒抱技的朋友，相信都不會對Gable Grip這個扣握手法感到陌生。這種摔跤中經常用到的握法根據美國傳奇的奧運摔跤冠軍Dan Gable命名。被視為美國美國史上最出色的摔跤運動員之一，Dan Gable近日就再獲另一個殊榮，就是美國最高的平民榮譽，總統自由勳章(Presidential Medal of Freedom)。

Dan Gable。圖片來源： 網上圖片

美國總統特朗普早前於艾奧瓦州得梅因(Iowa State, Des Moines)的競選集會中宣布將會向美國傳奇摔跤運動員Dan Gable頒發總統自由勳章。

在大學生涯的賽事中獲得117勝1敗的成績，Dan Gable曾為艾奧瓦州贏得了兩次的學界NCAA摔跤冠軍，唯一的一敗是在1970年NCAA決賽中不敵Larry Owings。之後，他先在1971年的泛美運動會(Pan American Games)中奪冠，之後再於1972年慕尼黑奧運會的150磅自由式摔跤中獲得金牌。在過程中中，Gable除了六場奧運賽事全勝外，更沒有讓對手獲得任何分數。

退役後，Dan Gable在1976-1997年間擔任艾奧瓦大學(University of Iowa)摔跤隊的總教練，帶領隊伍連續21次贏得十大聯盟(Big Ten Conference)和15次屆NCAA Division I冠軍。此外，他還分別於1980年、1984年及2000年擔任了三屆的美國奧運摔跤隊總教練。

Dan Gable出席2012年美國奧運摔跤隊選拔會。圖片來源：Getty Images

現年71歲，已入選美國摔跤名人堂、國家摔跤名人堂和美國奧林匹克名人堂的Dan Gable一直在推廣摔跤運動上不遺餘力。在2013年奧運會計劃取消摔跤項目時，Gable就是其中一位主力反對建議的人士，並最後成功讓摔跤保留在奧運項目當中。

身為第一位獲得這項殊榮的摔跤運動員和教練，Gable對於受勳表示深感榮幸。

這一個代表終身成就的獎項，能獲獎不僅是因為你曾經做過的事，更是是因為你會繼續做的事。 Dan Gable

總統自由勳章是由美國總統一年一度頒發，與國會金質獎章(Congressional Gold Medal)並列為美國最高的平民榮譽。總統自由獎章原本是為表彰在二次大戰期間對美國有顯著貢獻的人士，後來由由總統甘迺迪(John F. Kennedy)於1963恢復設立，以表彰為美國國家利益、社會和文化帶來了出重大貢獻的傑出人士。

除了Gable外，過往也有不少傑出運動員受勳，包括老虎活士(Tiger Woods)和米高佐敦(Michael Jordan)等。今次的宣布會讓Dan Gable成為特朗普任期內的第十七名總統自由勳章受勳者。

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