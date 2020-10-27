霹靂十傑｜少林三部曲最終章　劉家輝三節鞭打出洪拳另類兵器風格

自《少林三十六房》面世後，由劉家輝師傅飾演的三德和尚，就成為了邵氏電影的代表人物之一。除了姊妹作《少林搭棚大師》之外，1985年上畫的《霹靂十傑》，亦是以三德和尚為主題。片中劉家輝師傅再度披起袈裟，與小侯飾演的方世玉同台較技。雖然本片在劇情、場景方面，都較前兩作遜色。但單就動作戲來講，依然是值回票價，無損邵氏之名。

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頑童逼上少林寺

少年英雄方世玉（小侯 飾）於擂台擊殺李巴山（李海生飾）後，被父母勒令不准動武，改往廣東會館開設的書齋求學。然而天性頑劣的方世玉，繼續惹事生非，最後更開罪了大清武舉會館的一眾旗人。方世玉的母親苗翠花（李麗麗 飾）素來與少林寺有來往，知道兒子闖下彌天大禍後，遂懇求三十六房主持三德和尚（劉家輝 飾）收其為徒。希望以少林寺「天下武宗」的威名，令清廷不敢妄自捉人。

不過上到少林寺後的方世玉，依然不改胡鬧本色，更在元宵燈會的時候偷偷下山，被滿清提督（白彪 飾）盯上。為了探清少林虛實，提督特意奉承方世玉，希望從他身上得悉少林武術的奧秘。其後他更邀請方世玉及另外九位少林弟子到提督府作客，打算一舉將他們毒殺，斬斷少林臂膀。

三德和尚聽到消息後，立即聯同苗翠花到提督府救人。三德和尚與「霹靂十傑」的傳奇故事，就此誕生……

《霹靂十傑》乃劉家輝主演的「少林三部曲」最終回，片中他再披袈裟飾演三德和尚，與小侯飾演的方世玉同台較技。（Netflix）

東方荷里活的滑落

對比起《少林三十六房》（1979）的國仇家恨，以及《少林搭棚大師》（1980）的「小人物大翻身」，《霹靂十傑》的劇情較為鬆散。它雖然以洪熙官、舂米六、童千斤等十位著名的南少林弟子為題，但故事的焦點全部都落在方世玉一人身上。而片中的方世玉從頭到尾都沒有改變過，永遠只會為自己及他人帶來麻煩，很難相信他配得上豪傑之名。

另外正如某些評論指出，本片上映時邵氏公司顯然已經開始走下坡。較之嘉禾走遍全球實地取景，《霹靂十傑》依然沿用全廠景的拍攝方式，並以類似京劇的布置交代劇情。以當時電影工業的發展來講，確實是有點落伍。

本片最主要的目標，應當是想培育邵氏新一代的龍虎武師，提高他們的知名度。所以才會在小侯飾演的方世玉以外，再找多九個新晉演員湊合成「十傑」，並刻意讓他們展現身手。不過由於劇情問題，他們始終難以讓人留下深刻印象。而翻筋斗這類型的舞台動作，也跟邵氏一貫的「硬橋硬馬」作風格格不入。

如果說《少林三十六房》見證了邵氏的黃金時代，那麼作為「少林三部曲」最終回的這部《霹靂十傑》，則可算是預示了「東方荷里活」的衰落。

【點擊圖片，欣賞《霹靂十傑》的人物劇照】

洪拳三節鞭

不過，上述缺點並沒有影響動作場面的精彩程度。畢竟本片是由劉家良師傅執導，並與劉家輝師傅同台演出，武打設計自然是信心保證。繼此前介紹過的《洪熙官》（1977）之後，今次《霹靂十傑》再次找來了李麗麗展示二字拑羊馬的風采，並罕有地用劉家良師傅作為襯托的一方。

雖然本片沒有明示李麗麗飾演的苗翠花，是練習何種武術出身。但眾所周知，二字拑羊馬乃詠春拳的獨門馬步。劉家輝師傅作為洪拳名家，卻願意給予詠春拳特寫機會。這點除了顯示出他的個人胸襟外，也反映出在他的研究之中，詠春拳與洪拳在源流上確實是關係密切，兩者同是嶺南拳術不可或缺的組成部份。而苗翠花以一個江湖女子之姿，折服了劉家良飾演的滿州武舉人，似乎也暗含了巾幗不讓鬚眉、男女各擅勝場的思想。

雖然本片沒有明示李麗麗飾演的苗翠花，是練習何種武術出身。但眾所周知，二字拑羊馬乃詠春拳的獨門馬步。劉家輝師傅作為洪拳名家，卻願意給予詠春拳特寫機會。這點除了顯示出他的個人胸襟外，也反映出在他的研究之中，詠春拳與洪拳在源流上確實是關係密切，兩者同是嶺南拳術不可或缺的組成部份。（Imdb）

至於全片的重點，自然是末段在提督府的一場混戰，由三德和尚帶領「十傑」殺出重圍。這回三德所使的兵器不再是三節棍，但同樣罕見於大銀幕前，那就是三節鞭。

顧名思義，三節鞭跟三節棍一樣，都是由三支棍棒組合而成。另外亦有四節或五節的款式，故又統稱「袖鞭」。不過三節鞭所用的棍棒要比三節棍短得多，基本上只有一隻手掌的長度。其材質則多選用金屬，部份三節鞭的尾端位置會琢磨成尖頭形狀。揮舞起來跟九節鞭十分相似。三節鞭乃南派武術的獨有兵器，在周家拳及洪拳體系中均有流傳：

現代仿製的袖鞭/三節鞭。（圖片擷取自https://bit.ly/3mqmmsZ）

劉家良師傅挑選了三節鞭作為三德和尚最終戰的兵器，自然是要讓觀眾看到洪拳的另一面。而劉家輝師傅的發揮也著實精彩，在眾多的長兵器圍攻底下，他以矯健鞭法穿梭其中，正好展現了三節鞭的動作特色。當然，這是否三節鞭的真正用法，現時無從判斷。不過單就視覺效果來講，確實是令人目不暇及。

邵氏公司與劉家班能夠在半個世紀後，繼續蜚聲國際，成就世界影壇經典，的確是有其原因、名不虛傳。