【UFC】Saldana 連環前踢擊倒對手　兩個前踢優點難以替代

Luis Saldana 在剛過去的《Dana White挑戰者系列》(Dana White's Contender Series)中技驚四座地取得勝利，以連環前踢擊倒對手後再以追擊獲勝，精彩的表現大概很快就能讓他贏得一份UFC合約。另外，這次的前踢擊倒，更再次展示出前踢的兩個優勢。

令人印象深刻的攻擊

這是Saldana第20場職業賽，對上Vince Murdock 。在頭兩回合控制了局面後，Saldana 第三回合就更具侵略性。最後更以連環前踢擊倒對手，追加攻擊後拳證就停止了比賽。Anderson Silva上周才剛剛在UFC中退休，這兩記前踢正好令拳迷再次想起他：

+ 2 + 2 + 2

這一腳也令Dana White印象深刻：

前踢的優點

前踢（Front Snap Kick）是最基本的踢技。在空手道及跆拳道中，前踢通常是初學者最初接觸的踢技之一。其踢法比較簡單，就是摺起大腿向前踢。跟前撐踢（Push Kick）或泰拳的正蹬（Teep）不同，前踢的主要目標不是推開對方，而是打擊對手。有些門派有些會用腳前掌底部，亦有以其他部位打擊的說法。

前踢的優點很多，在進攻方面，除了能夠騷擾對手外，也能作為不同打擊的前設；在防守方面，前踢能代替刺拳在較遠距離外截擊對手或測度距離；而且因為其動作機制（mechanism）對連接其他方向的踢擊有天然優勢，因此可以在出招時中途變化，如前踢要轉成旋踢（Roundhouse Kick），只須重心腳外旋，髖關節及膝關節內旋，上身左旋便可。

在這場比賽中，Saldana則展示出前踢兩個重要優點。第一，是前踢後可以在收腳拉後時，使用直拳攻擊。因為前踢屬於直線踢擊，骨盆並不需整個扭動（Turn Hip），而只需小幅度推髖，故上身軀幹並不會像旋踢般扭側，而是正身向前。上身不需要郁動，變相允許在踢擊前，作出更多的上身假動作，或在拳擊組合當中，突然作出前踢，又或者在踢擊後加上拳擊追擊。

留意UFC 189中Robbie_Lawler的打法。短片擷取自：http://bit.ly/2n5uAZR

第二，是直踢的攻擊角度使人難以防守。除了不習慣有由下而上的踢技，所以缺少防禦的技巧的因素外，大多數踢技的攻擊軌跡都是從側面而來，基本上都可以用肘或膝作出有效擋格，但卻直踢則難以用此方法防禦。

在UFC 129中，Machida最終以傳說中的Crane Kick擊敗Couture。短片擷取自：http://bit.ly/2minl0u

現時拳手的站姿大多都是正面面向對手，再把手放左下巴兩旁。在防守下巴時，前臂的長度並不足以覆蓋整個身軀，下腹部位便會成為打擊目標；前踢從下而上的打擊軌道能巧妙地穿過雙手前臂、手肘和軀幹之間的空隙，對頭部進行打擊。因此，不論是第一腳攻擊雙手伸出的Murdock ，還是第二腳在Murdock 「包頭」後的攻擊，都可以穿過防禦。

Luis Saldana的第一下前踢穿過Vince Murdock的防守。圖片來源：https://bit.ly/3jX5R6c

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