居合｜西方亦有拔刀術　但「拔付」只能應付「拔付」？｜武編周記

一想到日本武士之間的對決，都會聯想起拔刀術或者居合。這個在日本「劍戟電影」中常見的技術，卻好像在西方中不被重視。究竟原因何在？看了《鬼滅》後對拔刀很好奇的編輯R有以下的猜測。

「拔付」與拔刀術

概括而言，拔刀術為居合術的舊稱，即拔刀的技法。現時會主要練習此技巧的武道為「居合道」，按維基語，在日本古代奈良時代或平安時代初期，武士常需要瞬間拔刀制敵，後來經發展成為一種現代化武道。「居合」二字象徵對峙雙方，而居合劍術最講求的就是一擊必殺。

現時大多居合道門派，例如戶山流、中村流，都是第一次世界大戰後成立的，修煉目標也由殺敵變為身心修行。

以下討論集中於「拔付（抜き付け, nukistuke）」，即送刀鞘拔刀的那一下「第一攻擊」，但用法較鬆散，只要拔刀那一下是攻擊或防禦，而非單純拔出刀，就當是「拔付」。關於居合道中的其他技法，在此不詳述那些技法與其他技術風格的異同。

西方有沒有「拔付」?

雖然一想到「拔付」，就會想起日本刀，但西方的劍譜中有出現過「拔劍攻擊」，例如以下德國的劍術大師Hans Talhoffer 就有記載過以「拔付」反擊骨朵：

很多的練習也會由「拔劍」開始，但是否用於攻擊則難以定斷：

現代也有人把「拔劍攻擊」放進HEMA訓練中：

為何集中在日本

因此，西方有這個技術，但並不如日本般重視。所以與其問西方為何沒有，或者不重視「拔付」，不如反過來問，為何世界上「只有」日本如此重視這種技術。我猜測有三個原因：

第一個為實際使用的機會較高。林崎甚助在16世紀發展拔刀術時，需要應付在跪坐時遇上的襲擊，那「拔付」就很重要。武士會配刀也令這個需求增加。

維基指日本古代長時間處於以下剋上、大小兼併的時代，所以武士除了戰場上殺敵，平時也要戰戰兢兢防範被他人暗算，以及處理遂發的衝突對峙。其實我對於這個說法有點保留，因為人類歷史中，大部份時間，大部份地方，只要不是平民，大家都是「戰戰兢兢防範被他人暗算」的。西方也是，東方也是，非洲也是，歐洲也是，但好像大家都沒有這麼重視「拔付」。歐洲有一段時間連民眾入城都要配劍／小刀，但也沒有集中在「拔付」上。

再多說一句，在食飯時偷襲別人也太奸詐了吧？都不好好食飯農夫會很傷心的。

第二個原因是文化保存。現時流傳的居合道流派，就如上文所說，其實都是近代產物，已做到了「武技分工」的效果。所謂的「武技分工」，是指因現代化或運動化，使某一種武利只集中在一門技術上。例如柔道集中在摔，拳擊集中在用拳打人，跆拳集中在腳等等。

當然眾多流派的技術都能找到用於戰爭／武鬥的源頭，但「武技分工」在現代是正常不過的事。在武術上，「武技分工」有好處也有壞處：好處在於一些特別的技巧可以從中發展出來，壞處是忽視了其他範疇帶來的影響，例如柔道家不懂處理打擊技，反過來拳擊手不懂摔。這話題較複雜，就此打住。

不過，「武技分工」肯定是現代發展主流，對於「武術搏擊運動化」及「文化保存」的進程中尤其重要。我認為「居合道」的出現，不但使「拔付」的技巧好好保存下來，也讓其擁有發展與承傳空間。假設「居合道」不是用於搏擊，而是用於修煉身心時，「拔付」就是文化產物，那麼它就不需要面對其他問題，可以專心在「身心修行」中發展。這是件好事，因為在發展與創新的過程中，也會有研習者想用新的技巧，去解決過去的問題，技術也會有所進步。

第三個原因是在於電影。日本的「劍戟電影」在60年代非常盛行，不只影響了幾代人，更是影響了整個電影界。黑澤明電影中的武士，就非常喜歡用「拔付」一擊必殺，如以下《椿三十郎》的名場面：

二人非常接近，對話完結後才緩緩把手伸出衣服外，然後是長達30秒的對峙；靜默把場面凝固掉，肅殺氣氛令人繃緊，甚至連觀眾也想停止呼吸；當張力去到極限時，敵人有所動作，主角則快他一步「一擊必殺」，血以不成比例的量如泉水般噴射出來（好像是技術人員出錯但黑澤明很喜歡該效果），敵人向著畫面倒下，主角此時才轉身面向鏡頭。這大概是電影史中十大對峙鏡頭之一吧？

假如二人早已拔出刀對峙，雖然都可以做到快速斬擊的畫面，但二人的距離就要很遠，對話的畫面就會不夠「緊湊」，張力也沒有二人面對面的好。此時就能見到「拔付」的藝術效果。我想這種「一秒定勝負」的要素，正是這麼多西部牛仔電影會由「劍戟電影」由取材的原因：《荒野大鏢客》的故事正是來自黑澤明的《用心棒》，《黃昏三鏢客》的最後對峙也令人想起黑澤明。

加上後來動漫的普及，「拔付」愈出愈多，也變得愈來愈強，「日本刀就要用拔付」最後變了刻板印象。「雷之呼吸」大概會吸引很多小朋友學居合道和劍道吧？

以上是我的個人想法，不知大家又怎樣看？

「拔付」vs 已拔出的劍

在動漫中，很多角色都會用拔刀術，甚至會在戰鬥時把刀再次放入刀鞘，以求使用必殺「拔付」。但是以我的個人經驗，這其實是在「讓賽」。（居合道本身也不會叫劍士拔劍後，再把劍放點劍鞘這麼動漫吧？）

過去曾和有居合經驗的研習者以安全兵器對練，可能該研習者未有其他技法幫忙，也沒有《浪客劍心》中的緋村劍心（現時要舉《鬼滅之刃》的我妻善逸，不然「老餅」了）那麼快，我不太覺得這個動作對我構成很大壓力。首先，當他「收刀」在腰時，那已經是一個好的攻擊時機。

就算我那時不攻擊，讓他「收刀入鞘」，我就只是用劍指著他。他就算有多「蓄勢待發」，其實也沒構成什麼壓力，當然啦我的劍尖就指著他，他有動作我就踏前刺他拔刀的手。

我也試過讓他用「拔付」，但因為攻擊一定是來自刀鞘那個範圍，我只要守好該位置，就算刀是由下至上，左至右，還是上至下，其實也不太難防，防了那一下後反擊也很易得手。你可以想像自己的手放在刀鞘上，但對方的劍已指著你的手腕，不論是從哪個角度拔刀，也難以出手，結果「拔付」很多時候只能應付「拔付」。

情況就如二人以手槍對峙，我就已經用槍指著對方，對方連槍都還未拔出來，我想我扣手指開槍的速度總比他伸手去拿、拔槍、開槍快吧？除非他是以下這班日本牛仔射手：

當然以上只是我個人單次經驗，或者有劍手以「拔付」制敵優於用已拔出的劍，或者有技術使「拔付」更有效，歡迎讀者指正。