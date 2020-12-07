UFC｜小丑苦戰不敵義大利Vettori　新秀Leavitt 22秒大摔勇奪初勝

在剛過去的UFC Vegas 16中，新秀Jordan Leavitt 打出了UFC史上第12次的大摔（Slam）擊倒！同場，瑞典小丑Jack Hermansson 苦戰5回合落敗，Marvin Vettori 成功殺入排名頭五。

▍美國猴王UFC處子秀 22秒大摔KO對手

Jordan Leavitt 綽號「The Monkey King」，他在8月的「Dana White's Contender Series」中首回合降服對手Jose Flores，贏得加入UFC的入場券。在昨天舉行的UFC Vegas 16中，Leavitt 成功把握機會，在UFC首賽便打出矚目的表現。

Leavitt 的對手是UFC 老將Matt Wiman，他早在2006年便加入UFC，UFC戰績為10勝7敗，對上一場UFC勝利已是6年前，賽前處於2連敗中。雖然兩者在經驗上存有巨大差異，但賽事結果卻出人意表地令人震撼及短暫。

比賽由二人觸碰拳套一刻開始，Leavitt 率先踢出前腳側踢進攻，Wiman 防住並嘗試抱腿，再以一記低掃還擊。然後輪到Wiman 發動攻勢，一記後拳擊向Leavitt，但Leavitt 逮準時機下潛以抱腿摔還擊。雖然Leavitt 的抱摔被Wiman 防住，但他隨即轉成「Double Underhook」把對方整個抬起。Leavitt冷靜地抬著Wiman走到角落，而Wiman則緊抱Leavitt避免被摔倒。

如果你一般地猛摔某人，他們可以像貓一樣轉身，並預測他們落在哪裡。我抓住他，然後猛擊他，讓我能夠抓緊，讓我能夠準確地知道他的頭會在哪裡撞擊。 Jordan Leavitt

Leavitt 抽出左手架在Wiman頸上確保其頭部不能移開，再全力將其猛摔在地上，Wiman 後腦撞到地上失去意識。

對於觀眾和Leavitt來說，這是一個可怕的時刻，因為Wiman動也不動地躺在地上。Leavitt 只能向Wiman的妻子和角落表示敬意。幸而Wiman 漸漸恢復意識，並能夠重新站起來。另外，經過詳細檢查後，Wiman幸運地並沒有嚴重受傷。

有觀眾可能會認為這記猛摔太過危險，應該列為「違規動作」。不過從現時賽例而言，倒頭樁（Pile Driver）才算是違規動作，而這記動作完全合法。最主要的原因是Wiman的肢體並非完全受制於Leavitt，他仍能主動改變姿勢去避免這記大摔：當Leavitt 抽出左手時，Wiman 可以選擇將腳放到地上，或是雙腳繼續扣住Leavitt 軀幹。

這記猛摔是UFC史上第12次「猛摔」（Slam）擊倒。它不單令Leavitt 的職業戰績上升到8戰全勝，同時為他贏得了「Performance of the Night」的5萬美元獎金。

▍小丑腳面骨折吞敗 義大利人殺入排名頭五

+ 5 + 5 + 5

昨天的頭條主賽由中量級排名第四的「小丑」Jack Hermansson 對陣排名十三的義大利拳手Marvin Vettori。

Hermansson在2018年5月至2019年4月的四連勝後，成為185磅中的矚目選手。他曾擊敗Kelvin Gastelum、Ronaldo Souza和David Branch等好手，今次是他第三次擔當主賽選手。而Marvin Vettori 賽前處於3連勝中，更曾跟現任冠軍Israel Adesanya打至「分歧落敗」，實力絕對不容忽視。

兩位拳手都以重拳和踢腿展開忽賽。在一次沿籠的交鋒中，Vettori一記清脆的左拳擊中Hermansson，小丑應聲倒地。Vettori 重拳追擊差一點便結束賽事，但Hermansson挺了過來，使比賽得以繼續。

第二回合，Hermansson 使出擅長的地面戰並將Vettori帶到地上，但意大利人不斷反擊，並將 小丑置於下位。在回合即將結束時，比賽又回到立技當中，Hermansson以距離打擊贏得一些分數。第三回合Hermansson 一記右拳得手後，重新掌握比賽節奏。Vettori 雖然仍在反擊，但他的輸出量明顯有所下降，總擊打數也落後於對手。

Vettori在第四回合中又活了過來，他讓Hermansson一直後退防守。Hermansson在還剩1分鐘的時候打出一記大組合拳回應，但Vettori以自己的重拳作回敬，再度迫使小丑不得不回防。兩位選手在第五回合體力已消耗得七七八八，Hermansson以上勾重拳得手，Vettori 則在他的左拳得手。

兩位選手在五回合中傾盡全力，合共打出741記打擊。最後Marvin Vettori 通過「一致判定」（49-46，49-46，49-45）擊敗Jack Hermansson，成功殺入排名前列。

賽後，Hermansson 證實腳趾及眼窩骨折，或許這解釋了為何他在第三回合起減少了踢擊及擒抱。不過正如他在自己的Instagram寫道：「腳趾斷了，眼窩也斷了，但精神沒有斷掉。」他在這場比賽中充份展示了自己的頑強鬥志，希望他能早日康復，捲土重來。

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