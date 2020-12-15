【拳擊】Canelo周末迎戰Callum Smith　統一WBA冠軍外再爭WBC寶座

墨西哥拳擊巨星Canelo Álvarez將會在周末迎戰英國拳王Callum Smith，爭奪Smith的WBA「超級」超中量級冠軍寶座（WBA (Super) super middleweight title）。不過在比賽前夕，賽事主辦方就宣布為兩人的比賽再添一項殊榮，就是目前正在懸空的WBC超中量級冠軍腰帶。

原海報。圖片來源：https://twitter.com/EddieHearn/

早前，Canelo Álvarez（53-1-2, 36KOs）因為不滿Golden Boy Promotions未能為自己安排賽事而與該公司對簿公堂。在事情告一段落後，Álvarez 立即為自己找到對手，宣布在美國時間的12月19日出戰 Callum Smith（27-0, 19KOs），爭奪Smith的WBA「超級」超中量級冠軍腰帶（WBA (Super) super middleweight title）。

今次會是Álvarez自去年11月擊敗Sergey Kovalev後的首場比賽。包括在2018年與Gennady Golovkin的二番戰中獲勝，Álvarez已經連贏四場賽事，並分別贏取了WBA 「超級」中量級冠軍、WBC中量級冠軍、IBF中量級冠軍、The Ring中量級冠軍、WBA 「常規」超中量級冠軍以及WBO輕重量級冠軍。

本來，今場比賽只是WBA 「常規」超中量級冠軍的Álvarez與WBA「超級」超中量級冠軍Smith的超中量級冠軍統一戰。但在上周，主辦賽事的Matchroom Boxing就宣布正在懸空的WBC超中量級冠軍也會供兩人爭奪，讓勝出的一方一口氣成為WBC和WBA兩個拳擊組織的超中量級冠軍。

Dec 19 I FINALLY get my hands on the @WBCBoxing title and unify 168lb division!



Watch exclusively on @DAZNBoxing https://t.co/gdpYQqKDzS #CaneloSmith pic.twitter.com/g0grp8AF8j — Callum Smith (@CallumSmith23) December 11, 2020

27戰全勝的Callum Smith在2018年擊敗George Groves成爲WBA「超級」超中量級冠軍。之後在2019年相繼擊敗Hassan N'Dam和John Ryder成功兩次衛冕寶座，被ESPN和《 The Ring》雜誌評爲排名第一的168磅超中量級拳手。

「常規」冠軍與「超級」冠軍

我很高興這場比賽的優勝者會成為168磅的WBC世界冠軍。Canelo Alvarez是世界上pound-for-pound 最出色的拳手，而Callum Smith是世界排名第一的超中量級選手，因此在12月19日獲勝的一方絕對有資格自豪地戴上這條WBC冠軍腰帶。 賽事推廣人Eddie Hearn

Álvarez在2018年時擊敗Rocky Fielding成爲WBA 「常規」超中量級冠軍，今次與「超級」冠軍Smith一戰將會是WBA超中量級冠軍的統一戰。所謂的「超級」冠軍，就是WBA為同時擁有其它冠軍頭銜的拳手而設的腰帶。

Canelo Alvarez命中Rocky Fielding。圖片來源：Getty Images

一般來説 ，「常規」冠軍只由不持有兩個冠軍頭銜以上的選手所爭奪，而「超級」冠軍則有持有兩個冠軍頭銜以上的選手所爭奪。但不少時候也有「常規」冠軍因爲不同理由而晉升為「超級」冠軍（例如原冠軍退休或資格被褫奪），或是非冠軍拳手直接擊敗「超級」冠軍而成爲新的「超級」冠軍。

抵達德薩斯州

Canelo Álvarez在昨日已乘坐私人飛機從集訓的聖地亞哥抵達德薩斯州，並在入住的酒店進行新冠病毒檢測。

Canelo has touched down in San Antonio. 📍



(🎥: @MatchroomBoxing)



pic.twitter.com/ejZabGRKtt — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 14, 2020

另外，WBC也宣布Álvarez-Smith的優勝一方將會迎戰現時在WBC排名第二的必然首席冠軍挑戰者（Mandatory Challenger）Avni Yildirim。

【資料圖片】

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