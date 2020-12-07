Mayweather 確定出戰網紅 Logan Paul　定價進取「早買平幾舊」

隨著泰臣與Roy Jones Jr.的表演賽熱賣之後，「表演賽酬金獵人」Floyd Mayweather又有新一場表現賽預定，但出乎意料，這次並非什麼著名拳手，而是網絡紅人Logan Paul。

Floyd Mayweather vs Logan Paul

（圖片擷取自：The Verge Twitter）

Floyd Mayweather 和 Logan Paul 現定於下年2月20日舉行一場拳擊表演賽。

二人都在Instagram公開宣布此事，並指由第三方的粉絲平台Fanmio作為主持單位。不過，現時並非公布詳細規則，但從定價計劃顯示，他們野心不小：首100萬個PPV賣24.99美元，100萬個PPV後就賣39.99美元，12月29日或之後購買的價格為59.99美元，2月11日之後為69.99美元，簡單來說就是想你現在就買。

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Fanmio於8月時與Mayweather簽約，以提供並製作該平台的內容。Logan Paul 上個月就叫戰這位不敗的拳擊手，當時Logan Paul的弟弟在泰臣與Roy Jones Jr.的表演賽中作為副賽登場，並KO了前NBA球員Nate Robinson。

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根據報道，泰臣與Roy Jones Jr.那場表演賽賣得了160萬個PPV，而且每個PPV收費49.95美元，使其成為今年最賣座的搏擊運動「比賽」，可見表演賽還是有價有市。

Logan Paul 雖然是YouTuber，但仍真的有拳擊戰績。雖然Logan與另一位YouTuber KSI在2018年的第一場表演賽是以業餘白領賽模式進行，但他們在2019年11月的第二場比賽，卻是由加利福尼亞州體育委員會正式監察的職業賽事。Logan Paul最後以點數落敗，讓他的「職業拳賽」戰績成爲0勝1敗。

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Logan Paul在2015年開始以YouTuber的身份成為網絡紅人，但卻多次因為出位的行為而惹爭議。當中最受人抨擊的就是在2017年12月到日本被稱為「自殺森林」的青木原森林中拍攝影片。事後Logan Paul雖然道歉並把影片下架，但日本網民都因他在青木原森林和日本其他地方的行為深感不滿，更有網民去信日本當局希望禁止Logan再次入境。

這次Floyd Mayweather的對手並非著名拳手，其實令人有點意外，連WWE on FOX也出post 說，Mayweather在WWE的比賽「終於這不再是Mayweather打過最怪的比賽了」：

This will no longer be the strangest fight @FloydMayweather will ever been in. pic.twitter.com/XrJqI2h623 — WWE on FOX (@WWEonFOX) December 6, 2020

但Mayweather 明顯就是向著錢看，所以有商機的話，只要錢夠大也就有可能吸引到他。

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