唐順之．武略｜戚繼光鴛鴦陣的出處　中國史上第一部軍旅拳術專著

明代發生的抗倭戰爭，催生了不少軍事典籍及拳術論著。當中較為有名的，包括戚繼光的《紀效新書》及俞大猷的《劍經》。從時序上講，這兩部書應當皆出於唐順之的《武編》之後。戚繼光名動一時的鴛鴦陣法，便是由《武編》首論，再經他改良而成。 至於《武編》內的「拳」一章，則應當是中國最早的軍體拳法文獻。其內容結合了《孫子兵法》的戰略思維，以及當時各地的拳種，相當值得細究。

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「三書」之先

唐順之（1507—1560），字應德，號荊川，武進（今江蘇常州）人。嘉靖八年（1529年），唐順之考獲會試第一名，官至右檢都御史，代鳳陽巡撫，乃當時首批的抗倭將領之一。

按《明史》評價，唐順之文韜武略，除兵法外，亦精通文史、儒學，著有《荊川文集》一部，而《武編》則是他在練兵期間的經驗整合。實際上，《武編》本為唐順之的遺稿，由於他生前軍務繁忙，來不及對原稿審校、配序便束之高閣。後得學者焦竑拾獲，才於萬曆末年（1620）交付出版家徐象橒刊印。

因此《武編》實際的出版時間，是在唐順之身故五十多年後。再加上初版序言的誤載，令不少人以為《武編》乃繼承《紀效新書》的餘緒。其實戚繼光在《紀效新書．長兵短用說》中，便提及過自己跟隨唐順之學藝的經歷【註一】。唐順之在軍中服役的年期，亦確實比戚繼光資深。因此《紀效新書》當為對《武編》的闡發，而不是相反。

中國古代有關武技及軍事的紀錄素來闕如，所以對這個範疇的研究，大部份只能上溯到《武編》、《劍經》及《紀效新書》。它們由此被後人專稱為「三書」，而寫作年份最早的《武編》，便可謂「三書」之先。

拳有勢者 所以為變化也

《武編》共分前後兩集，各六卷。前集主要輯錄兵法理論，後集則講解各種用兵方略。文首提到的鴛鴦陣法，便是出自前集的《秘戰第七》。但要留意的是，《武編》的內容也是由唐順之摘錄見聞所成。究竟鴛鴦陣是否他本人的創造，現時尚待考證。

而在前集的卷五，則收錄了多種戰場兵器的資料，包括盾牌、弓、弩、鐧、錘、槍、扒、钂等。至於有關徒手搏鬥的內容，便是整合在卷五的《拳》一節。以下稱為《武編．拳》。

嚴格來講，《武編．拳》就是中國史上第一篇查有實據的拳術專著，全文有1154字，原稿並無斷句。後經學者研究，將之拆分為兩大部份，以及一段附言。第一部份為拳勢理論，文章開篇的首句便是「拳有勢者，所以為變化也。」意思清晰明確，即徒手搏鬥的核心原則，就是要懂得變化，為自己創造有利機會。而這種變化的外在表現，則全繫於習者對虛實轉換的掌握：

然當其用也，變無定勢，而實不失勢，故謂之把勢。作勢之時，有虛有實，所謂驚法者虛，所謂取法者實也。

這裡所用到的字眼，包括勢、虛實、橫邪（斜）等，均是沿襲《孫子兵法》的術語。《孫子．勢篇第五》便有言：「戰勢不過奇正，奇正之變，不可勝窮也。」而之後的《孫子．虛實第六》，更是開宗明義專論虛實之法。唐順之以《孫子兵法》的語句糅合拳理，固然是要闡明他個人對拳術的理解，同時亦可能是提醒習者，戰場格鬥不同於武術競技，必須思考靈活甚至狡詐才能克敵制勝。

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承前啟後 腿法為重

本文第二部份乃拳術的具體內容。按武術史學者江百龍及林鑫海的說法，此節與前段相比，行文風格完全不同。上文的論述內涵豐富、邏輯嚴密，而這部份卻顯然是隨手抄來，略為雜亂。似乎純屬是唐順之的見聞合輯，他本人未有加以闡釋。

此節首先列明各種當時較為著名的武術流派，包括溫家長拳、太祖長拳、綿張短打等。然後提到了不同的打法，如四平勢、高探馬勢、七星勢、騎龍勢等。這裡提到的流派及招式名稱，許多都能見於《紀效新書．拳經捷要篇》，進一步證實了兩者的承接關係。

之後文章再記錄了其他手法，包括圓光手、高搭手、沉墜手、鐵門閂等。這些動作至今依然有所流傳，在少林拳及內家拳系尤為常見。過去在介紹《劍經》時提到，少林武術與軍事武技素來密不可分，這點似乎在《武編．拳》也能得到佐證。

【《紀效新書．拳經捷要篇》的「拳經三十二勢」，其中很多招式都跟太極拳相似。點擊圖片了解「拳經三十二勢」中的部份招式】

至於全節的核心，便落在拳法操練和運用要領之上。從中可以見到，唐順之相當重視腿法的應用。不僅篇幅佔最多，更詳細列明各式的用法及練法。如彈腿、樁腿、勾腿等。筆者認為，這點或許與前文強調的虛實戰略有關。因為有了多變的腿法後，搏鬥時的距離變換及假動作，就能愈趨多元化，讓對手更難預判。

作為第一部軍事武術專著，《武編》不論在歷史抑或技理層面，都有著與別不同的價值。後世流行的其他兵書，極有可能就是上承自它。單就這點來講，就已經值得被世人所重視。而對傳統武術愛好者來講，《武編．拳》更應當是中國史上第一篇完整的拳術文稿，乃永恆不衰的經典。

【註一】筆者翻查網上資料，未見《紀效新書．長兵短用說》有相關記載。類似的內容應當是出自《楊家槍碾挫法》一文。但由於包括馬明達教授在內的著名武術學者，都表示能夠從《紀效新書》見到這則情節，故本文亦採納這個說法。筆者未知《楊家槍碾挫法》是否亦有收錄在《紀效新書》。