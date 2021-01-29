筋肉人｜超人摔角成熱血經典　連載橫跨40年　獲設《筋肉人之日》

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-01-29 20:29

在1979年開始連載的《筋肉人》被視為日本動漫中的熱血經典。雖然原作的連載於1987年完結，但其人氣一直不減，自1998年到2011年的《筋肉人II世》系列結束後，原作的《筋肉人》也隨即宣布恢復連載。《筋肉人》一直深受讀者愛戴，自2008年起，日本記念日協會更把逢周五的29日定為《筋肉人之日》（キン肉マンの日）！

《筋肉人》漫畫封面。圖片來源：https://amzn.to/3j15PeS

2008年是《筋肉人》連載的29周年，而因為29的日本發音與「肉」相同 （日本發音同為niku），日本記念日協會就藉着這個特別的一年開設《筋肉人之日》。又見金曜日（周五）的日本發音與「筋」相同（日本發音同為kin），於是就把周五的kin和29日的niku連在一起，把把逢周五的29日定為《筋肉人之日》。

當然，因為一年間有可能會多於一個周五的29日，所以間中也會出現一年有兩次《筋肉人之日》的情況。

風靡80年代日本的《筋肉人》

《筋肉人》是由日本漫畫家蚵仔煎二人組（嶋田隆司、中井義則）所創作，於1979至1987年間在《週刊少年JUMP》連載的作品。原本的設定是拿鹹蛋超人和巨大怪獸來搞笑的小品，但慢慢轉化成熱血的超人摔角漫畫，並因此大受歡迎，成爲《JUMP》的台柱作品之一。

隨着《筋肉人》的故事愈來愈認真和熱血，主角筋肉人就由一位無大作為的廢柴超人，變成帶領一眾正義超人對抗邪惡超人勢力的正義超人軍首領。故事雖然矛盾位極多（因為作者近乎是隨意寫作），但當中標榜的友情力量、為了正義而犧牲、與前敵人並肩作戰以及超誇張熱血的絕技等，往後都成為熱血漫畫必備的情節。

同時，《筋肉人》亦是最早使用「戰鬥力制度」的漫畫之一，說它是日本熱血漫畫的元祖聖典可以說是絕不為過。

早期的超人强度説明。圖片來源：https://bit.ly/3r37bbD

另外，除了主角筋肉人外，《筋肉人》中不少角色都大受歡迎，例如泰利人、鐵面羅賓、戰爭人等都成為了漫畫歷史上的經典角色，當中拉麵人甚至擁有自己的外傳漫畫《闘将！！拉麺男》。

《闘将！！拉麺男》。圖片來源：https://amzn.to/2NNMEtp

長畫長有的續篇

《筋肉人》原作在1987年以故事高潮「王位爭奪篇」為故事畫下句號，全套作品36冊。但在90年代後期出現的一陣經典動漫再生潮下，貴為熱血經典的《筋肉人》也在1998年展開了續作，講述原主角筋肉人兒子筋肉萬太郎的《筋肉人II世》。

《筋肉人II世》漫畫封面。圖片來源：https://amzn.to/3cn5yBm

《筋肉人II世》的反應未算理想，有見讀者比較偏好原著傳說超人以年老的姿態出場，《筋肉人II世》故事在2004開始就展開回到過去的篇章，《筋肉人II世 - 究極超人雙打編》。「究極超人雙打編」讓筋肉萬太郎等新世代回到一世的時空，與傳說的超人們展開對決及並肩作戰。

夢幻的世代對決。圖片來源：https://amzn.to/3cn5yBm

由於反應良好的關係，作者和出版社在「究極超人雙打編」完結後，於2011年決定把原本的《筋肉人》恢復連載。新的故事由原《筋肉人》系列的第38冊繼續（第37冊是特集），講述在原作中「王位爭奪篇」之後的故事。

新的《筋肉人》在故事上並沒有太大的突破，但熱血依舊。除了出現不少新角色外，過往的敵友角色都一起出場助拳，從七人之惡魔超人、惡魔六騎士到命運五王子等所有經典角色都全部出場，陣容可以説是熱鬧非常。

當年衆多强敵一同助拳。圖片來源：https://amzn.to/3j15PeS

雖然《筋肉人》始於80年代，而故事模式也已經不在新鮮，但在其復刊後，在日本依然大受歡迎。除了新的冊數登上 Oricon銷售榜外，在2021年初日本朝日電視台舉辦，由15萬人投票選出的日本100大漫畫中，《筋肉人》依然躋身第63名，以老牌漫畫來說可以說是個非常不錯的成績。

《筋肉人》主要角色。圖片來源：《筋肉人》官方Twitter - https://twitter.com/kinnikuman_pr

重新動畫化無望？

自從《筋肉人II世》動畫完結後，不少筋肉迷都希望《筋肉人》能重新動畫化。雖然蚵仔煎二人組曾表示《筋肉人》很難再被動畫化，但他們也在2020年的時候呼籲筋肉迷響應推動新《筋肉人》動畫的hashtag運動。

當年《筋肉人》在日本拍青哥彈珠璣遊戲中以新畫面重製動畫後，大獲好評：

在《筋肉人》40周年時推的靜態動畫也讓不少筋肉迷驚為天人：

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