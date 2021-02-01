拳擊｜巨星Canelo聲援囊性纖維化病人　有望2021內統一超中量級

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-01 18:05

據外媒消息，目前拳擊P4P第一名的墨西哥巨星Canelo Alvarez（54-1-2，36 KO）有望最快在今年內統一超中量級所有腰帶。同時，在備戰月底賽事期間，Canelo親身探望支援肺病患者，呼籲︰「如果我們想改變墨西哥，改變世界，我們必須首先改變自己。」

▍Canelo有望今年內統一超中量級

目前拳擊P4P第一名的巨星Canelo Alvarez（54-1-2，36 KO）有望最快在今年內統一超中量級所有腰帶。

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在去年年尾，Canelo在久違一年後再次展示其驚人的拳擊才華，以小勝大無視16厘米身高差異，擊敗英國拳王Callum Smith，一舉奪得WBA及WBC兩條超中量級超級腰帶。賽後不久，Canelo便曾公開表示過，他有意統一超中量級別。意想不到地，機會竟就此來臨。

Canelo 原定於本月27日迎戰WBC指定挑戰者土耳其拳手Avni Yildirim（23-21-2，12 KO），衛冕手上的WBA及WBC超中量級超級腰帶。但在衛冕前夕，拳擊界便有驚人消息傳出。

根據外媒報道，Canelo 跟WBO超中量拳王Billy Joe Saunders（30-0，14 KO）達成合約條件共識，預定在5月1日或5月8日舉行腰帶爭奪戰。雖然目前賽事還未真正落實，但估計只要Canelo 在月尾的防衛戰勝出，這場WBA、WBC、WBO統一戰便很大機會成真。

而超中量級的另一位冠軍，Caleb Plant（21-0，12 KO）則在日前的防衛戰中，以壓倒性優勢擊敗挑戰者Caleb Truax，成功衛冕IBF冠軍頭銜。雖然Plant的左手在比賽中受傷，但只要不用動手術的話，便有望在9月左右重回賽場。

換言之，Canelo 只要先勝出2月的防衛戰，便很大機會在5月對陣WBO冠軍Saunders。假如順利奪下WBO腰帶的話，最快在9月至年尾便有機會挑戰當時的IBF冠軍，有望在2021年內統一整個超中量級。

▍Canelo 備戰期間亦不忘好人好事

在備戰Avni Yildirim期間，Canelo 亦不忘發揮自己的影響力去幫助別人。

在幾天前，一名患上囊性纖維化（Cystic Fibrosis）的病人David Antolín，在網上社交媒體發布一段求助的影片，希望籌集45萬美元以進行肺移植手術費用 。影片在當地廣泛傳播，更為他帶來意外的客人。

拳擊巨星Canelo 在上周五（1月29日）親身前往墨西哥城去探望David，更與David一同拍攝影片來作出呼籲，希望大眾支援David 及其他有需要的人。

在Canelo 社交網絡上發布的影片中，他澄清表示，當他支持諸如David之類的事時，他通常不喜歡公開露面。但今次他希望藉此場合帶出一個強烈的信息。

我們都可以盡我們所能，這不關乎您是否有錢，即使只有很少的錢，您都可以做很多事情。但很多時候，即使他們自己有能力，每個人仍希望別人能為他們代勞。 墨西哥拳王Canelo Alvarez

我們都知道David上載影片的流傳，如果所有觀看影片的人都能付出了50美分，他們就已經為David創造了奇蹟，不僅是David，還有更多的孩子。 墨西哥拳王Canelo Alvarez

Canelo 最後補充說：「如果我們想改變墨西哥，改變世界，我們必須首先改變自己。」

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