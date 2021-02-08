飛膝技術｜Sandhagen28秒飛膝擊倒Edgar　原地跳跟助跑跳大不同

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-08 18:10

昨日的UFC 比賽中，前UFC 輕量級冠軍Frankie Edgar 竟在開賽僅僅28秒時，便被Cory Sandhagen 以一說飛膝清脆擊倒。事後，不少人把它跟Jorge Masvidal 擊倒Ben Askren 的那記「史上最快擊倒」膝擊比較起來。本文就跟大家談談這兩記膝擊的技術差異。

▍UFC名將Frankie Edgar 慘遭28秒飛膝KO

昨天舉行的「UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov 」中，副主賽出現了一記相當精彩的飛膝擊倒，令人歎為觀止。

副主賽是UFC 雛量級排名之爭，由排名第二的Cory Sandhagen 迎戰排名第四的前冠軍Frankie Edgar。比賽在沒有觸碰拳套的情況下直接展開，Edgar 在早段便已加快節奏搶攻，並成功以一記低掃擊中對手。Sandhagen 並未因此打亂陣腳，一邊遊走一邊伸出左手測度距離，再以低掃反擊，但被Edgar 退步避開。

正當Edgar 再一次搶攻之際，Sandhagen 雙腳躍起右腳飛膝正中Edgar 下巴，Edgar 應聲倒地失去意識，拳證Keith Peterson 立即終止賽事。

能將它（這記飛膝擊倒）添加到我的成績中感覺很好。我更高興它能像這般完成。這將是一個被不斷重播的精華，甚至永遠流傳下去⋯⋯不過後來，這令我有點激動。我不想看到有人倒在擂台地上。這有點可悲，但這就是我們所參加的比賽。他倒下比我自己倒下更好。 Cory Sanhagen

Cory Sandhagen 這記飛膝勢必成為「UFC年度擊倒」的候選之一。

事後，不少人把它跟Jorge Masvidal 擊倒Ben Askren 的那記「UFC史上最快擊倒」膝擊比較起來。

本文就跟大家談談這兩記膝擊的技術差異。

▍飛膝到底「分腿」還是「不分腿」？

在MMA 比賽中，膝擊是十分常見的打擊及防摔技法，歷代有不少經典擊倒都是由飛膝擔當。飛膝一般可以分成兩種：雙腳起跳的「原地飛膝」及配合助跑的「單腳起跳飛膝」。本場比賽Sandhagen 使出的是「原地飛膝」，Masvidal 擊敗Ben Askren的是「單腳起跳飛膝」。

以下將分別介紹兩者的動作細節。

▍雙腳起跳的原地飛膝

「原地飛膝」顧名思義，動作起動時原地跳起，而不是向前衝。使用時會先預計或意識到對方下潛，然後即時起跳。這些飛膝都是原地起跳，而在起跳時原先的前腳後擺，令後腳可以膝頂前，樣子看起來就像是「瑪利奧原地跳」。

雖然跳起來看又不太「穩陣」又太花巧，但有兩個好處。一是距離問題，原地用膝的距離其實較原地跳膝遠，但假如對方正在下潛貼近，原地用膝很容易會以大腿擊中對方，而不是膝蓋，這樣的話攻擊力就大減，而且原地起跳其實也可以微微向後跳，多製造空間讓自己的膝蓋擊中對方的面。

二是就算失敗，因為對方下潛貼近時如果以自己的前腳為目標，跳起時前腳擺後，對方也更難抓住。

原地飛膝的重點在於飛膝反摔的時機。這種飛膝，就像打肘一樣，假如對方正向自己衝過來，擊中的機率以及攻擊力都會大大提升。因此，飛膝不是要自己「飛過去」，而是更像等對方「撞過來」（或者要叫這種原地跳做「跳膝」）。

Edson Barboza之所以成功，是因為他在比賽中多次看到對手刺拳後會下潛，因此就算被刺拳擊中以致難以看清對方位置，他的飛膝都可以精準地擊中對手。

▍助跑單腳起跳的飛膝

+ 9 + 9 + 9

One year ago today, @GamebredFighter dropped jaws everywhere by knocking out Ben Askren in 5️⃣ seconds with a flying knee 😱



It is the fastest knockout in UFC history. pic.twitter.com/k5u4QULOgP — ESPN MMA (@espnmma) July 6, 2020

「單腳起跳飛膝」的動作是先提起一隻腳，然後跳起以另一隻腳起跳及進行膝擊。若是單論無助跑原地向上飛膝的威力，「雙腳起跳」一般會比「單腳起跳」強。那為什麼會出現「單腳起跳飛膝」呢？

第一個原因是，它能夠覆蓋較大距離，容易進行向前的飛膝。另一個原因是，提起一隻腳的動作跟跑步相似，換言之能夠更有效借助跑步的衝力，中間的連接動作亦更為連貫。「單腳起跳飛膝」的力量主要源於助跑衝力，而不是提膝本身，因此它的動作要點跟一般的膝擊略有不同。

在要求雙腳騰空的「單腳起跳飛膝」時，我們要注意的反而是膝擊腳擊中時的結構。非踢擊腳主動抽向地、膝擊腳同時膝擊的話，會令骨盆無可避免地側旋斜向一面，而在空中時很難控制在擊中時側旋的去勢跟前衝方向恰好一致（除非你已經單腳著地止住側旋），令原本向前的動力側走，無法完全直線傳遞到膝擊之上。

所以無論是山本 "Kid" 徳郁那一下飛膝，還是Jorge Masvidal 的「單腳起跳飛膝」，在擊中的時候雙腳都近乎並排，膝蓋指向前成有效結構，上身稍微壓前（不像一般膝擊推髖時的稍微下壓後傾），骨盆正向前方，使助跑的衝力傳到膝擊部位上。

這種其實發力方式跟「雙腳起跳飛膝」相似，追求在空中膝擊時骨盆維持向前，以便連動起跳蹬地的力度。只不過在「單腳起跳飛膝」時，非踢擊腳在起跳後會避免有太大擺動，以抑制骨盆旋轉幅度而已。

假如大家在現實試踢「飛膝」時感到難以發力，可能你是以「原地飛膝」的動作去踢「單腳起跳」。有興趣可參看《【真飛膝教學】助跑跳膝為何難以發力 跟膝擊推髖發力截然不同》，了解「單腳起跳飛膝」的動作要點。

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