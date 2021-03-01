拳擊｜Canelo 3回合輕鬆衛冕　5月爭WBO冠軍　統一量級只差兩步

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-01 19:17

Canelo Alvarez 於昨日輕鬆3回合擊敗對手Avni Yildirim，成功衛冕手上的WBA 及WBC 超中量級超級腰帶。接下來，Canelo 距離征服量級只剩兩步：5月先挑戰WBO 拳王Billy Joe Saunders，接著挑戰IBF 不敗拳王Caleb Plant。

▍Canelo 擊敗Avni Yildirim 衛冕 3回合只被擊中11拳

Canelo Alvarez 於昨日迎戰WBC指定挑戰者土耳其拳手Avni Yildirim。結果拳擊P4P第一名的巨星只用上了3回合，便成功擊敗對手衛冕手上的WBA及WBC超中量級超級腰帶。

+ 7 + 7 + 7

Avni Yildirim 自2019年在WBC 冠軍爭奪戰中敗給Anthonty Dirrell 後便一直沒有作賽。儘管賽前Avni 團隊揚言會採取高壓打法去擊破Canelo，但昨日比賽完全儼如是Canelo 的「個人秀」。

Canelo 在比賽中採取積極進攻打法，而Avni 則全程以「High Guard」應對卻不見強力反擊。在場中15000名觀眾的見證下，Canelo 以強力的軀幹及頭部打擊組合，撕破Avni 的嚴密防守，展示其壓倒性的實力，完全統治整場比賽。

在第三回合中段，Canelo 以「1-2」組合一度擊倒Avni。即使Avni 站起後曾嘗試作出反擊，但Canelo 絲毫無懼對方的反擊威力，繼續施展接連不斷的組合拳攻勢，首三回合皆以Canelo 壓倒性佔優作結。

比賽進入第四回合前的休息時間，Avni 的教練Joel Diaz 忍不住警告Avni 必須在接下來的回合「有所發揮」，否則自己會終止比賽。但Avni 盯著他的教練臉露空白表情，最終團隊決定終止比賽。

（圖片擷取自：CompuBox）

根據CompuBox 的統計，Canelo 三回合總計擊中對手67次，命中率高達39.9%；而Avni 只擊中Canelo 11次，命中率只有10.5%。而在Canelo 的67拳中，有58拳是強力打擊。從賽後數據顯示，賽事完全是一面倒的形勢，難怪有拳迷形容Avni 成為Canelo 的「活動沙包」。

他們是否更高，影響範圍更大，是否有好的新教練或沒有教練都沒有關係。我來這裡是為了做自己的工作並贏得勝利，我來創造歷史，並且我的角落裡有世界上最好的教練（Eddy Reynoso）。 Canelo Alvarez

▍Canelo 距統一超中量只差2步 今年內或成拳擊史上首人

接下來，Canelo 早前已跟 WBO超中量拳王Billy Joe Saunders 達成合約條件共識，預定會在5月8日舉行腰帶爭奪戰。

只要在5月對陣WBO冠軍Saunders時，Canelo 順利奪下WBO腰帶。那麼他最快在9月至年尾便有機會挑戰當時的IBF冠軍，有望在2021年內統一整個超中量級，以成為世上首位「統一超中量級的世界冠軍」來結束這一年。

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