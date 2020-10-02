【棒倒】日本獨有熱血攻防競賽　拳腳擒抱人疊人只為拉倒對方木柱

提到日本團體運動的話，大家可能會想起足球、棒球、欖球等傳統項目。今次則為大家介紹一下，日本運動會、體育節獨有的「全接觸陣地戰」——棒倒し（倒杆，Bo-taoshi）。

「棒倒」是日本運動會、體育節的團體競技項目之一，與「騎馬戰」、「拔河」、「投籃」等不時出現在小學、初高中、大學運動會中。

▍日本運動會的由來

（圖片擷取自：http://bit.ly/2UmRhIM）

有資料指出，日本現代式的運動會起始於1874年3月21日，由英國教員引入築地海軍學院，名為「競闘遊戯会」，繼而各地學院亦舉辦自己的「運動會」。到1883年，東京大學舉辦了第一場名為「運動會」的運動會。

及後，初代文部大臣森有礼有見運動會對體育、團體教育的發展成效，有利推行「國威發揚」、「富國強兵」、「健康增進」等國民政策，故頒布訓令，指示全國小中學校舉行運動會，自始運動會漸漸盛行至日本各階層中。

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▍棒倒的背景：原來跟民權運動有關

明治時代，警察會在街上終止演說。（圖片擷取自：http://bit.ly/2DHvbvg）

至於倒杆比賽的起源如今已經不可考，一般有兩種說法。有指在1940年代，由日本軍校生發明了這項運動。

另有意見指出，倒杆出現於日本國會成立初期。當時日本政府對人民的公民權利限制較大，禁止民權人士在街頭進行演講、收集國民意見、召開大會等。於是民權人士轉念一想，便借運動會的名義推出「騎馬戰」、「棒倒」兩種競技項目，以「騎馬戰」寓意為全民都具爭取成為政治領袖的權力，而「棒倒」則意味著以眾人之力推倒不公政權。在運動背後，隱含著民權人士的理念。

無論如何，「棒倒」至今已成為日本約定俗成的運動會團體競技項目。

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▍棒倒的基本規則

棒倒的玩法非常簡單，兩隊各自分成進攻及防守人員，同時在2分鐘內設法拉倒對方防守的木柱，成功者為勝。

為保障安全，參加者必須赤足、空手，並穿上頭盔、護膝等保護裝備作賽。比賽進行期間，四周都有裁判執法，見到違規行為會馬上制止。由於棒倒出現在小學、中學、大學運動會中，所以設有不同程度的規例。

中小學的棒倒比賽一般禁止任合打擊技，只能以推、拉、擒抱來進攻及防守； 勝利條件亦改為奪去木柱上的旗幟，或是便可。話雖如此，但棒倒的肢體碰撞還是十分劇烈。正如上面第一條影片中，紅軍小朋友被抓住甩到地上），亦有小朋友被壓在木柱下（1：00 - 1：10）。又如第二條影片中，疑似具有寢技經驗的學生，以Back Mount、Top Mount、Knee On Belly等技術把對手壓在地上（0：36 - 0：55）。

去到大學比賽，棒倒更成為世上其中一種最激烈、最熱血的團體對抗運動。比賽允許拳打、腳踢、抱摔、起跳、人疊人等，名乎其實地以「任何方式」拉倒對方的木柱。

全日本最知名的棒倒比賽，莫過於日本神奈川縣橫須賀市的防衛大學校。該校是日本省廳大學，負責培養自衛隊幹部（軍官），1954年由防衛廳（今防衛省）創設，簡稱防大。

在每年一度的開校祭中，都會舉行大型的棒倒競賽，由各大隊各派出150人參賽，爭奪冠軍殊榮。換言之，在一場比賽中，場上會有300人，雙邊同時上演75人對75人的攻防。雖然人數眾多，表面看上去好像只是一場大混戰，但其實當中包含著詳細的戰略部署。

棒倒隊員分工明確。（圖片擷取自：http://bit.ly/2sSZGIc）

▍安全事故惹官司

但強烈的肢體對抗，多年來亦為棒倒帶來不少的受傷個案，甚至引起案件訴訟糾紛。

在1984年9月，在福岡大學附屬大濠初高中運動會的棒倒比賽中，一名高二學生被推倒及踢中腹部，然後由於遭到其他學生踐踏導致內臟爆裂重傷。 1989年8月，父母以「疏忽導致意外發生」為由，起訴福岡大學並索求約5千萬日元的賠償。 1992年4月21日，福岡地方法院小倉支部的綱脇和久裁判長駁回了原告的訴訟請求。

在踢足球亦會被家長起訴、學習武術也會被指暴力的香港，似乎沒有絲毫引進倒杆的空間了。

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