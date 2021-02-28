長槍｜淺談中國歷史中的百兵之王　槍矛之別眾說紛紜？

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-02-28 18:24

雖然劍在中國文化中具有崇高的地位，甚至擁有「兵中君子」的稱號，但說到古代歷史戰場上的主力作戰兵器，則非「百兵之王」長槍莫屬。

槍示意圖。（圖片擷取自︰https://bit.ly/2MwhVAG）

槍是一種長柄上裝有尖刃的兵器，與矛有著密切關係，槍的歷史悠久，可以遠溯至隋唐年間，至宋、明兩代最受歡迎，發展出各種不同用途的長槍，甚至被譽為「百兵之王」，在現代中國武術中亦經常可見槍的蹤影。

▍槍的構造︰槍頭、槍桿、槍纓

槍由槍頭、槍桿、槍纓組成，可用於步兵和騎兵，根據各種用途而長度各異。槍頭亦稱槍尖，多使用金屬製成的刀刃，例如銅、鐵、鋼等，可以刺入對方造成傷害；槍桿多用木製，槍桿後端的手握位置較粗，愈往槍頭愈趨幼細，槍桿要求有一定彈性，講求直而不曲，細而不軟；槍纓是槍頭下的裝飾物，既可用動物尾巴製成，如犀牛尾、馬尾等，後來多以紗或絲製成，多為紅色，其用途在搏鬥時抖纓可以擾亂對手，加上可以擋血。

槍在戰場上有諸多用途，除了車兵與騎兵可用長槍衝鋒外，步兵亦會用槍攻擊盾牌與盾牌之間的空隙，既可以刺擊騎兵和阻止對方衝鋒，又可以用以保護弓手。另外更用拒馬槍，利用木柱或竹枝與槍搭配成障礙，能有夠防禦敵方騎兵進攻，至今的拒馬已經改用鐵架與鐵絲網，機動性甚強。

▍槍的形制及種類

宋、明兩代用槍最盛，種類繁多。宋代《武經總要》將槍分為九種，計有雙鉤槍、單鉤槍、環子槍、素木槍、鵶項槍、錐槍、梭槍、槌槍、大寧筆槍，分別裝有倒鉤、施環等，又如梭槍是一種投槍，形式、作用多變；而《武備志》所載，明代的常用槍有六種，分別為長槍、槍式一、槍式二、槍式三、鐵鉤槍、龍刀槍，當中更詳細闡明長度、材料、重量等細節，可見中國古代對用槍甚有心得。

▍槍矛之別︰長短、軟硬？

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▍槍法著作

因為槍比起矛具彈性，所以使用的難度同時增加，中國有不少關於槍的著作亦應運而生。明朝大將俞大猷著有武術經典的《劍經》，記載了楊家槍等槍法，而清朝著名武術家吳殳所著的《手臂錄》更可謂槍法的集大成者。吳殳是一位留下了大量著作的古代武術家，而其《手臂錄》集合了各家槍法，例如楊家槍、少林槍法、峨嵋槍法等，而其核心正正是其所創的吳家槍，書中包羅中國槍法，對各家的槍法有詳細詮釋，系統完整，對中國槍術大有脾益。

西方及日本同樣有着長槍兵器，而且同樣細分為各種不同類別，武備志下次再跟大家分享。

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】

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