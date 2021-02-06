十字固｜在不同位置的應用差別︰騎乘上位、防禦姿勢、膝壓上位

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-02-06 00:01

之前介紹過十字固的機制及基本教學。跟一些只能在特定位置使用的降服技不同，十字固在不同的位置中也能使用，本文會舉出幾個於Submission Grappling 比賽及MMA中常見的例子。

要先說明的是，在此舉出的都是最為基本的處理方法。於每個位置使用十字固時都會有多種方法、變化及set-up，視乎對方的手的位置、體型、習慣等等，也和自己的喜好和體格有關。因此，不同人有不同的處理方法是十分正常的，這也是巴西柔術及其他Submission Grappling技術有趣及優美之處。

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▍十字固 - 騎乘位置（Mount position）

很多人剛學習十字固，都是由騎乘位置（Mount position）開始。很多人以為因為使用十字固需要控制對方的一隻手，所以就先用手抓住對方的手。其實，十字固很多時候都不是以手拉扯對方的手。就如前文所說，十字固使用的是腰背的力，而非手臂的力。用手去拉扯對方的手，就只是用自己的手力去抗衡對方的手力，這樣能使用的力量是很小的。

正確的基本動作應是，先雙手按在對方的胸上，雙手中間的是想要攻擊的手；然後轉側到side mount的姿勢，就如用腳抱緊對方的雙手；一隻手抱緊想要攻擊的手，另一隻手把對方的臉推側（Corss face），以防對方向自己的方向翻轉；把腳放在對方頭上後，才坐在地上，如果先坐在地上，對方就有機會逃脫；此時用類似裸絞的手勢抱緊想要攻擊的手，最後躺下以完成動作。

▍十字固 - 防守位置（Guard）

另一個基本的技術是在防守位置（Guard）時使用十字固。在這個位置下有數十種（甚至更多）使用十字固的方法，但於此先介紹最為基本的方法。

首先控制想要攻擊的手，令其肘越過自己的中線，緊記控制的不只是手腕，對方的肘亦是重點；用腳踏在想要攻擊的手那邊的側腰 / 髖關節，用以令自己的身體轉向，和對方身體成垂直線（Perpendicular）；轉向的同時另一只腳要控制對方上身，而這只腳尤為重要，因為它要用力確保對方的姿勢（Posture）向下；此時本來踏在側腰 / 髖關節的腳再跨上對方的頸後，再頂胯以完成動作。切忌用力推腳以推走對方，這樣會令對方逃脫。

▍十字固- Knee on belly

Kurt Osiander雖然樣子較「Wild」，但他的教學片段都是很優良的，而且十分詳細。

Knee on belly對於沒有練習巴西柔術或其他地戰技術的讀者來說，可能較為陌生。但這個位置因為給予對方很大壓力（及痛楚），所以能迫使對方作出反應，從而有很多的反擊技術，而其中一個就是十字固。

有趣的是，反過來被Knee on belly的人，也可以在這被動的位置下拿到十字固的機會，這種劣處反擊正正是巴西柔術漂亮的地方。

▍小結

十字固歷史悠久，而且已被不同有寢技的武術廣泛使用，所以現時寢技技術已經發展到差不多每個位置中都可以使用十字固，以上講述的只是一些基本例子，未來有機會再為大家介紹一些特別的十字固例子。另外，有讀者問到十字固的防禦方法，例如究竟咬是不是個好的解決方法呢？下篇文章會就此題目作出討論。

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