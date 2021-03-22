拳擊｜Canelo Alvarez 5月對決Saunders　疫情下開放6萬觀眾入場

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-22 19:28

墨西哥拳擊巨星終於再向一統量級再踏出一步！他將於5月8日挑戰WBO 拳王Billy Joe Saunders。賽會還表示，屆時會有超過60000名現場見證賽事。等等？疫情完結了嗎？

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Canelo Alvarez 於月初迎戰WBC指定挑戰者土耳其拳手Avni Yildirim 時，這位P4P之王只用上了3回合，便成功擊敗對手衛冕手上的WBA 及WBC 超中量級超級腰帶。比賽完全儼如是Canelo 的「個人秀」，3回合只被擊中了11拳，完全統治整場比賽。賽後Canelo 表示以成為世上首位「統一超中量級的世界冠軍」來結束這一年。

Canelo 早前已跟 WBO超中量拳王Billy Joe Saunders 達成合約條件共識，日前比賽消息正式確認。

Canelo Alvarez 和Billy Joe Saunders 將於墨西哥「五月五日節」的周末（5月8日），在美國得克薩斯州阿靈頓的AT＆T體育場、超過60000名觀眾見證下，爭奪WBA（Super）、WBC、WBO、The Ring 超中量級冠軍。

今次將會是Canelo 第二次在達拉斯牛仔牛仔隊（美式足球隊）的主場作賽。5年前，Canelo Alvarez 便在這裡KO 英國拳手Liam Smith 奪得WBO 輕中量級拳王腰帶。

達拉斯牛仔隊總裁兼總經理Jerry Jones說：「我們很榮幸舉辦如此規模的拳擊比賽，因為我們歡迎Canelo Alvarez 回到AT＆T體育場與Billy Joe Saunders 比賽。AT＆T體育場的建造是為了容納地球上最偉大的體育賽事，我們感到我們將在5月8日在阿靈頓將進行另一場令人難以置信的拳擊比賽。」

假如Canelo在5月對陣WBO冠軍Saunders時，順利奪下WBO腰帶。那麼他最快在9月至年尾便有機會挑戰當時的IBF冠軍，有望在2021年內統一整個超中量級，以成為世上首位「統一超中量級的世界冠軍」來結束這一年。

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