UFC 260｜Francis打出KO成為新冠軍　Jon Jones叫戰被Dana嗆聲

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-29 20:20

重量級就是一下子便能終結賽事的量級，容不下一絲失誤。在UFC 260中，Francis Ngannou 擊倒 Stipe Miocic，成為UFC歷史上的第三位非洲出生的冠軍，更維持其100%的終結率！賽後Jon Jones 繼續叫戰，卻被Dana White 嗆聲。

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比賽初段，Miocic 表現輕鬆，在遠距離作出佯攻及假動作引誘Ngannou 進擊，但Ngannou 保持耐性不為所動，直至Ngannou 在20秒左右時擊中一記低掃。Miocic 保持距離在外圍遊走，但並未能完全避過Ngannou 的猛烈打擊，數度被Ngannou 的低掃及組合拳擊中。

於是Miocic 改變策略，嘗試改以纏鬥抵消對方的打擊威力，重施一番戰的打法。可是，Ngannou 明顯有備而來，不單擋下了Miocic 擅長的單腿抱摔，更反過來壓倒 Miocic，搶下一波地面打擊。當Miocic 重新站起拉開距離時，Ngannou 覷準時機踢出一記高踢，掃過Miocic 的下巴。Miocic 其後再轉變打法，改以小腿低掃打擊Ngannou，企圖削弱Ngannou 的打擊威力。Ngannou 有見及此，反而加強打擊威力，以增加Miocic 踢擊時的風險。首回合以Ngannou 佔優告終。

第二回合，Miocic 略為採取主動，繼續以遊走低掃打法為主。未幾，Ngannou 以一記上步直拳正中Miocic 紅心，把冠軍擊倒在籠邊。Miocic 並未失去意識，掙扎下成功腳步踉蹌地走回籠中央，途中更以右拳擊中Ngannou。Miocic 認為那拳打出傷害，於是一回到籠中央便重新壓前進攻，然而卻迎上Ngannou 的左勾拳。這記左勾拳把Miocic 擊至雙腳跪地上身後彎，拳證Herb Dean 在Ngannou 補上追擊後介入終結比賽。

Francis Ngannou 在第二回合52秒擊倒 Stipe Miocic，成為UFC 重量級的新任冠軍，成為UFC歷史上的第三位非洲出生的冠軍，更維持其100%的終結率！

想像一下，您一直想要一輩子，努力掙扎……有時候我感到自己淹死了，不得不掙扎，但是現在，我們來了。我們在這裡，我們做到了。這十分奇妙……今天，這不僅對我來說，這對我們所有人也是如此。對於那些把手放在泥土上並相信這一點的人，來自世界各地的人們，對於我的粉絲，對於那些相信它的人，因為那非常重要。 Francis Ngannou

▍Jon Jones 聲言挑戰 Ngannou Dana 表示⋯⋯

Show me the money — BONY (@JonnyBones) March 28, 2021

賽前，前輕重量級冠軍Jon Jones 早已蠢蠢欲動，表明有意升重挑戰重量級冠軍。當Ngannou 奪下冠軍後，Jon Jones 馬上在Twitter 寫道：「Show me the money」。

在賽後記者會中，有記者問及Ngannou 對Jon Jones 叫戰的看法。Ngannou 表示：「Jon Jones 是有史以來最偉大的MMA 選手，而他升重上來的話，他將成為我要面對的挑戰。把他記錄在我的履歷上將是一件非常好的事情。這次他將成為挑戰者，我是冠軍。」他又說：「我隨時都準備好。如果是夏天的話，我打算在七月或八月比賽。」

而UFC主席Dana White 則表現得不以為然：「如果我是Jon Jones，而且我在家看這場比賽，那麼我將開始升至185磅級別。我可以整天坐在這裡來問你，『Show me the money』是什麼意思？我可以在此回應大家，你可以說你想與某人打架，但是你真的想這樣做嗎？」

而Jon Jones 馬上在Twitter 回應：「升上185磅？我不會沒有理由地升重。」

「如果Jon Jones真的想要打比賽，他知道他一定可以打比賽的。他所要做的就是打電話（給UFC）然後實行便可。我說過，說要打比賽很容易，如果你真的想打比賽。Francis Ngannou現在是世界重量級冠軍。Jon Jones 要做的就是拿起電話，打給Hunter（UFC 副主席），我們就可以完成交易。」Dana White 補充說。

到底Jon Jones 跟Francis Ngannou 的比賽能否成行，可能還要觀望多一會兒才知道呢。

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