日常訓練有否效果的關鍵元素　正確的意象訓練的重要性｜來稿文章

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-03-27 16:32

在武術訓練裏，不論是傳統功夫或是現代武術，都不一定有陪練的對象與自己共同練習，由站樁和套路，到擊影與重溫比賽片段，事實上全都是個人練習的一種。然而，這些練習在傳統功夫裏卻有人戲謔為「腦內搏擊」，不貼近現實，那麼，是否這些練習方法都不符科學，徒勞無功呢？ 文章作者：鍾禮賢 作者簡介：專項研究武術的運動教練，國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範。同時持有多張運動訓練相關證書。 【武備志】編輯團隊校對

▍先從傳統套路談意象訓練

在運動心理學的範疇裏，有一種訓練方式稱為「意象訓練」（Imagery Training），意象訓練的重點在於在腦袋中的思想訓練。正如上文所說，傳統功夫的套路事實上是意象訓練的明顯示例。大部份的套路動作，都有相關的應對招式，比如是防守的擒拿，或是橋手後還擊等等。

但是，即使是現代搏擊之父李小龍先生都曾質疑過套路的實用性，那套路的弊病到底在於哪裏呢？

套路的練習，在於有想像的對手，有指定的招式攻擊，並予以防守及反擊動作。或是對方出現特定的空位，便上步搶攻，一切一切，都肯定是有用的，前提是，對手的動作需要和套路中所假設的反應幾近一樣。

問題就正正出現在此處。當操練套路時，有多少人會有認真地假設對手的存在，施以相對應的還擊呢？另一方面，在瞬息萬變的搏擊過程中，出現這些「特定機會」的時刻又有多少，又有多久呢？

「意象訓練」的實際效果是很容易理解的，也確實對身體會產生反應。比如說，試「想像」現在你的口裏有一塊很黃，很新鮮，很酸很酸的檸檬，你用盡了力咬了下去，在你的口裏以塞滿整個口腔的量度，豐富的檸檬汁填滿了你牙縫與舌頭，流過每一吋的味蕾，相信不少讀者也會有丁點想吞嚥口水的感覺。

出現這種反應，即使是你的口裏沒有一粒檸檬肉，也會產生反應，足以證明即使是「想像力」也能夠產生生理反應。但是，若然讀者從來沒有試過檸檬的味道，也不知道酸味的感覺是甚麼，就可能不會產生這種反應。

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▍想像前或需先有實際經驗

換到武術訓練的層面，不少套路練習者可能根本沒有實際應用招式的經驗，特別在近年傳統功夫的訓練裏，更是傾向追求了套路動作的觀賞性而非實用性，更別談招式的拆解訓練了。

而且，即使是招式拆解的對練，或因為條件的諸多限制，令訓練變得不切實際。比如說，攻擊者會先有表示予防守者即將進行攻擊，然後防守者便有所準備，並且在知道攻擊者的攻擊動作的前提下，執行特定的防守動作。

縱然這種訓練已經比起單純的在腦海中構建假想敵來練習單動作或套路來得較好，但是，在搏擊的瞬間，絕大部份的對手根本不會有這些前設，讓防守者有足夠的時間預備和反應，因此在實際應用時便無法展示出來。

意象訓練的重點之一，就是在於練習者本身必須要有足夠的經驗來幻想貼近實際的情況，而實際的情況，最實際的體驗方法，就是實際的應用出來。透過限制相對較少的練習模式（例如規限較少的搏擊練習，或是攻擊方沒有提醒指示的攻防練習等等），相對地會知道幻想與現實的距離，並將實際的經驗在腦海中重演一次，在套路練習或是單動作練習時想像出來，便會有更理想的訓練效果。

同樣情況換到其他現代武術訓練，比如拳擊或泰拳等等。不少初學者在擊影訓練時，同樣也有一種不明所意的感覺，究其原因，就是練習者都沒有深究「意象訓練」的另一個關鍵。

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▍擊影練習與意象訓練

+ 2 + 2 + 2

擊影練習意指練習者在單獨練習時，透過觀察鏡裏的對手（即練習者本人）的動作，從而作出不同的反應。練習的方向從來不止一種，比如說擊影訓練可以讓練習者本人觀察自己的動作是否正確，又或是攻擊的時刻有甚麼空間暴露出來，又或是想像成當對手以這種模式攻擊的時候，該如何防守甚至還擊。

然而，卻有不少練習者的擊影練習，似是單純地沉迷在鏡中的俊俏外貌，或是等待回合完結的鐘聲前不斷「做一些動作」來滿足教練的要求。這種練習方法也同樣違背了擊影練習的原意。

意象訓練的另一個重點，在於透過在正常情況下無法觀察的角度去觀察自己，從而改進自己的動作。

不論是職業拳手或是其他競技運動，也會有透過觀察錄影片段作為訓練的一種模式。以足球員為例，足球員在日常訓練當中無法完全觀察他在球場上的真實位置，以及其他位置發生的事情，因此，足球員會透過觀察錄影片段來調整他們在球場上的跑位，以使他們更能善用球場上的空間作預早的防守攔截甚或戰術移動。

同樣道理，搏擊運動員正是可以透過鏡像來知道自己的弱點，從而作出不同的調整，例如在進攻的同時已經有另一隻手來保護自己的暴露位置，甚或是刻意誇大的自己的空間來誘敵等等。

▍意象訓練的關鍵：用腦思考，邊試邊練

綜合而言，不論是用作在腦海中透過幻想一個對手來練習，或是擊影練習中觀察和調整，意象訓練的真正關鍵，就是自身有沒有確切地思考練習的本身在做甚麼。回說套路等傳統功夫的訓練，如果練習者本身根本沒有思考對手的存在，或是無法思考對手在實際情況下的動作，那麼，意象訓練是無效的。因此，在套用意象訓練之先，或許要有比較真實的練習，比如對練等等會更為有效。

另外，幻想再多都終歸是幻想，如果沒有實際經驗的動作，那就不過是流於想像的動作。武術練習的目的從來都不應是單純滿足想像力，我深信，縱使是幻想力再多的人，都總有一個想要擊倒的對象，而那個對象也不應該是一個虛幻的泡影，既然由始至終的目標都是有血有肉的個體，為甚麼練習時卻不確確實實地去和一個人去練習呢？

因此，意象訓練只能屬於補助式的訓練，沒有現實基礎的想像，或許很難很難才能貼近現實。

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

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