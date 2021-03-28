十字固逃脫｜在不同位置下的防禦方法　傳說中的咬擊是否有效

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-03-28 11:39

早前跟大家介紹過不同位置下的十字固，今次則分享基本的十字固逃脫方法。還有談談，咬是不是個好方法呢？

正如閃避、防禦不同的踢技有不同的技巧，不同位置下的十字固防禦在動作上都是不一的，唯篇幅所限，本文只集中討論由騎乘狀態下轉去十字固姿勢後的逃脫（Escape）方法。其實不論是什麼動作，他們的中心思想都在於，令肘關節的鷹嘴突（Ｏlecranon，亦即肘尖）得以脫離攻擊者的胯，不論是前後移動，還是指向的方向不同。

還有，咬是不是個好方法呢？

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▍你不能逃脫已經完成了的十字固

+ 2 + 2 + 2

首先，一個已經成功鎖好的十字固，而你的手又已經完全伸直，肘關節已經開始因過度伸展而感到疼痛，你應該做的是「Tap」，也就是輕拍對手以示投降，而不是強忍。先撇開「不要自負」、「沒有輸這回事，只有學習」及「防止身體受嚴重傷害比勝負更重要」這些話題，單單說「如何逃脫一個已完成的降服技」，答案就是不能。

情況就如你可以閃避一個刺拳，但不能閃避一個已經打中了你的刺拳。理論上，在刺拳碰到你的那一刻，你可以順著刺拳的方向以相同速度向後移動，那就算刺拳能碰到你，也沒有「打中」你，但這種情況出現的機率之低可想而知。

搏擊比賽中並非沒有出現過看似動作已經完成卻不能降服對手的情況，但這種情況通常是拳手早一步有行動，引致肘關節沒有過度伸展到要投降，再加上他們有過人的體質。例如UFC 152 Jon Jones 對 Vitor Belfort：

在此，Jon Jones沒有投降，除了是因為Jones有用手拉著被攻擊的手外，他站起來亦令 Belfort的頸與身體曲成近90度，這樣能有效防止Belfort頂胯。但是，賽後Jones也說到，他的肘當時已經受到傷害。另外，這場比賽是冠軍賽，所以對Jon Jones而言，只要有1%可以逃脫，他就必定會去嘗試；但如果只是日常練習，可能他也不會強忍至此。

所以，大家還是應Tap（投降）則Tap吧。

▍不同位置的十字固有不同解法

因為不同位置下都有不同的防禦及解法，在此只闡述兩個基本由騎乘狀態下轉去十字固姿勢後的防禦劾法，兩者的中心思想依舊是令肘尖得以脫離攻擊者的胯。

對於最普通那種十字固，抓緊自己的手是正常反應（不論是手心對手心的Gable Grip、還是手指勾手指的S-Grip），如果對方的腳腕沒有扣緊，可以在扣緊雙手的情況下，推開控制你的頭的那條腿，這樣對方就不能控制你的手臂，亦給予肘關節及上身很多空間移動；之後，先別急著反過來，先用頸背壓著剛剛推開的腿，才向對手方向轉起來。如果沒有壓著對方的腿，在轉上來的時候就很容易再被十字固鎖上。

這種逃脫叫作搭便車（Hitchhiker），原因是拇指和手的姿勢會像搭便車的手勢。當未能抓住自己的手，手快要被拉直時，轉動手肘，拇指指向自己的頭那個方向（搭便車的手勢），向對方的另一邊走，另自己身體和對方身體形成直線（由十字變成直線），再翻過來。

這個逃脫方法較為危急，但也不乏成功例子，如UFC 194中，第一回合尾，Gunnar Nelson就用此方法成功在Demian Maia十字固下逃脫（雖然整場比賽都在Demian Maia的控制之中，但最後Nelson都沒被降服）。

▍傳說中的咬呢？

可能是因為李小龍在不同時候說過「咬」是解鎖好方法，加上被十字固時對方小腿就在你的嘴巴附近，看來咬到對方因疼痛而鬆開是個好方法。但是：

第一，你能夠使用「咬」這一招，代表大概不是在進行什麼比賽，而是在街頭，如果對方著布質較硬的長褲的話，咬的威力也不大。但這不是重點。

第二，如果對方的十字固技術有一定水平，他會先把你的頭轉向外邊再作十字固，因為這樣能防止你往他的方向轉過去再站起來。當你的頭轉向另一面，要咬對方小腿就很困難。

第三，如果對方在你咬時快速伸腿，你會十分難受：

▍小結

巴西柔術及其他Submission grappling 技術發展至今，在不同賽制之下，不同位置都有多種使用十字固的方法，反過來逃脫的方法也很多，而因應對方逃脫而接上的反擊也極多，同時反擊對方反擊的技術也不斷出現。這種不斷的招式研發，正正是寢技技術發展的表現。

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