扎馬真的沒有用嗎？從運動訓練學論馬步訓練｜來稿文章

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-03-14 00:01

傳統武術和現代武術經常被拿來討論，特別是針對所謂的「實用性」去討論不同武術的價值。然而，如何分辨傳統武術和現代武術呢？卻又似乎沒有確實的定案。不過，針對於傳統武術訓練方法和現代搏擊訓練模式的最大分別，相信「扎馬」正正是其中之一。 文章作者：鐘禮賢 作者簡介：專項研究武術的運動教練，國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範。同時持有多張運動訓練相關證書。 【武備志】編輯團隊校對

▍初學者必先學扎馬，傳統知識有錯嗎？

不少人的經驗或印象中，傳統武術，特別是中國功夫，初學者幾乎都必須經歷「扎馬」的階段。馬步的訓練幾乎被視為傳統武術的門檻，捱不過扎馬，學不了功夫。

就個人經驗而言，老師傅們要求扎馬的原因，都有同一個共通的理由：馬步不穩，發力不好，而且容易被攻擊下盤時無法招架。

以運動訓練的角度分析，一般參與運動的肌肉會分為四類：主動肌，協同肌，穩定肌和拮抗肌。馬步的練習正正是針對穩定性的訓練，而穩定性的訓練同時有效提升整體動力鍊（Kinetic Chain）的發力效果。因此，單純以針對訓練是否有效而言，事實上是有正面效益的。

然而，最大的問題反倒在於訓練者（包括教練和學員）本身是否知道這個才是訓練目的呢？

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▍訓練目的的錯配？

首先，如果以馬步訓練作為核心穩定性訓練，那麼，訓練的目標便不應該是大腿的耐力訓練了。誠然，不少人將馬步訓練的目標，看成「扎馬鬥耐大賽」一樣，誰能把馬步維持得越久，便代表馬步越穩，這是真的嗎？

+ 3 + 3 + 3

要知道在實際運動當中妨礙身體穩定性的，不止是你的肌肉能夠維持一個動作多久，而是你的身體針對外來的力量能否維持正確姿勢的能力，這是涉及肌肉協調的能力而不是耐力。好比足球訓練，定點的射球和邊跑邊射球的要求是截然不同的，定點射球的能力相對涉及的穩定性要求較低，然而邊跑邊射的要求，即使不計算有對手的身體壓逼，本來因為跑動所帶來的身體不穩定性本身已經大幅提高。

因此，如果針對「穩定」來訓練扎馬，除了是維持動作以外，更重要的是有沒有外來的刺激（比如推或拉等等，或者一個外在的重量需要維持）來影響扎馬者本身的身體穩定性會更為有效。

+ 2 + 2 + 2

當然，肌肉耐力同樣也被視為體適能訓練的一種。然而一般肌耐力的定義，除了是肌肉維持的時間，也包括了肌肉重覆動作的次數。雖然兩者同樣都屬於肌耐力的定義，但卻是截而不同的要求，情況等同娘親是女性，不代表女人就是娘親。

試想像，掌上壓的重覆次數越多，是否等同平板支撐的維持時間可以越久呢？兩者雖有補助的功能，但卻無法直接以一種訓練取代另一種訓練。

以運動科學解釋的話，是身體針對發力要求所產生的適應性調整而引起的結果。把馬步維持在一個位置，身體會視之為需要維持力量的動作，傾向會發展更多的慢速肌纖維以適應這種長時間運動。

然而，實際上的應用時（不論對練或實戰），講求的卻是完全相反的力量。

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▍爆發力訓練在於神經系統而非肌肉

先不討論訓練情境是否恰配應用情境（這足以獨以一篇文章討論），單純針對運動訓練學而言，一般的訓練目標在於身體三大系統：肌肉，骨骼，神經。

肌肉訓練一般針對肌肉的本身，即是肌肉量有否增加。但是，肌肉量的大小和肌肉的發力卻是不同的課題。針對發力而言，討論的除了肌肉本身能否產生多小力量（即肌力），另一方面便是身體召集肌肉發力的效率。

爆發力的原理在於神經系統能否召集更多的肌纖維發力，在近年的運動訓練中，即使不是舉重選手，也會練習奧運式舉重動作（抓舉和挺舉等相關動作）。究其原因，是因為奧運式舉重正是訓練肌肉在短時間內產生最大力量的訓練，而要決定召集多少的肌纖維參與，則正是神經系統的主要功能，對於一些需要爆發力的運動（比如跳高）便顯得相當重要。

「扎馬」之所以視為「無用」，正是因為在實際應用的時候，這個練習完全無法在應用層面中使用出來，但是否真的代表馬步的訓練是完全無用呢？

我們針對運動訓練，一般都有所謂的「階段性訓練」和「交叉訓練」。

「階段性訓練」指的是訓練的次序，事實上，單純的高爆發力如果沒有應當的肌肉量支持，也等同枉費。試想像，肌肉最大的力量就只有十公斤的話，那最高的爆發力也只有十公斤。因此，在訓練爆發力之前，針對肌肉本身的訓練也是不可少的，而傳統的扎馬訓練事實上也是有效提升肌肉量的訓練。

其次，扎馬本身也可視為是身體姿勢調整的訓練，在現代社會不少人面對的健康問題正是身體姿勢不良，在運動而言，不良的身體姿勢也會妨礙動力鍊的發力，更有可能有受傷的風險。

而「交叉訓練」的重點，在於以不同的訓練模式，來刺激受訓者本身的不同能力，從而提升整體表現。比如長時間的重覆的搏擊訓練，不論身心或會帶來疲憊。加插「扎馬」訓練除了在生理上針對性提升了大腿耐力，更有可能在心理上讓受訓者珍惜搏擊訓練的時間。

所以，馬步訓練的重點，在於教練和學員本身把馬步訓練視作何種的定位。包括馬步訓練的目的是否合適？馬步訓練的安排為了些甚麼？如果一個訓練只是為做而做，從不思考當中的目的，再好的訓練也變得白費了。