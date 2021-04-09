無聲下的擂台世界　聾人攝影師鏡頭捕捉拳賽精彩一刻

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-04-09 18:12

擂台比賽瞬息萬變，拳手由劍拔弩張到迅速反擊，往往看得觀眾血脈賁張，未能親臨現場的觀眾，往往只能依靠影片或照片來回味賽事。然而相比影片連續的「再現」，照片對擂台激戰剎那的精準捕捉，至今卻仍有其不可取替的地位。近年，香港的泰拳比賽全賴幾位業內的攝影師為大家留住精彩時刻，為台上健兒記下他們努力的成果，為大家留下拍案叫絕的一擊。 今次，讓大家認識其中一位在擂台外的光影捕捉師─失聰攝影師譚阜基。 文：賴家俊 攝：賴家俊、譚阜基

已有三十年拍攝經驗的譚阜基，近年開始拍攝拳擊比賽。(賴家俊 攝)

擂台內外，眾聲喧嘩，觀眾熱情為拳手打氣，擂台旁的攝影師專注於拍攝。人稱「阿基」的譚阜基，在他無聲的世界中，專注於精彩一刻的捕捉，已有三十年攝影經驗的他，卻是擂台攝影界的新手。

年屆六十的阿基天生失聰，連帶造成語言障礙。雖然自小已著迷看功夫電影，但因為失聰障礙，在幾十年前香港的學習環境，讓他無法就任何興趣獲得教育機會。可是阿基沒有因為聽力的障礙而放棄學習的決心，相比於功夫要他人一把手的教授，他選擇走入拍攝的世界，不斷買書進修、儲錢買器材實踐拍攝，輔以與攝影朋友交流而自學成材，還膽粗粗加入老牌攝影學會，作品更有機會登上攝影展。阿基現在是一個由聾人組成的攝影團體「聾影社」骨幹成員，多年來他的作品獲獎無數，更曾代表香港參與國際攝影賽事。

【譚阜基搏擊比賽作品】

阿基本來很早便想參與擂台拍攝，雖然他聽不到比賽現場的歡呼聲，卻仍然為拳手精彩的比賽所打動，但因為身體障礙，一直有人拒絕他參與拍攝。直到兩年前有人邀請他拍攝泰拳比賽，他的作品讓人更肯定他的實力，亦讓他為更多搏擊運動界人士所認識，及後不斷有人邀請他拍攝拳賽，成為現在泰拳比賽中的常客。

拍攝時，阿基會以簡單手語和身邊人溝通，由於多年來「觀言察色」，讓他更擅於洞察擂台拳手的身位微妙變化，更精於用眼睛探索事物，令他更容易捕捉他心目中最精彩的一刻。

問及拍攝拳賽和他之前拍攝題材有何不同，阿基用手語一下一下比劃表示，拳賽節奏快速，而且拳手在四角擂台不斷遊走變換身位和動作，因此攝影師要更重視拍出速度感，亦要適時遊走不同位置和方向，捕捉更佳的畫面構圖，更要耐心捕捉特別的一刻。

受訪當日，疫後香港第一場大型拳賽在一所電視台攝影廠舉行，久違擂台的阿基和台上的拳手們一樣正在磨拳擦掌，躍躍欲試的他已準備為大家記下精彩的瞬間。

武圖App2

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