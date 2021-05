反政變緬甸拳手疑遭炸傷後被捕　前ONE冠軍：保持堅強保持團結

撰文: 衛爾良 最後更新日期: 2021-05-12 17:39

Phoe Thaw,綽號「武士道」,是ONE Championship 羽量級MMA拳手,也是公開表態反政變的緬甸拳手。他在上周三於抑光的拳館中遭炸彈爆炸身受重傷,全身嚴重燒傷和割傷。事後前ONE冠軍Aung La Nsang發文聲援同袍。

Phoe Thaw 在2015年成為職業MMA 拳手,並於2016年加入亞洲大型MMA拳賽「ONE Championship」,目前職業戰績為8勝2負。他對上一次參賽是2019年10月舉行的「ONE Championship: Century」,當時他敗給了韓國拳手Chang Min Yoon。他與前ONE 拳王Aung La Nsang 都是緬甸MMA的代表人物。

自2月1日的軍政府在政變中罷免了昂山素季和她的民選政府後,Thaw 便屢次為示威者發聲,更親身參與軍事政變的抗議行動中。他在社交媒體中發布示威照片,照片中他舉起示威標語「還要多少犧牲者才付諸行動(How Many Dead Bodies Are Needed To Take Action)」。

#May6Coup #Yangon



MMA FIGHTER ABDUCTED FROM HOSPITAL



Phoe Thaw sustained whole body burns in explosion. SAC Junta forces abducted him circa 3am.



Source: Mizzima#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/jGGRbjupWm — Shafiur Rahman (@shafiur) May 6, 2021

在上周三,Thaw於抑光的拳館中遭炸彈爆炸身受重傷,全身嚴重燒傷和割傷。軍方在爆炸發生後表示,Thaw 在測試一枚自製炸彈時受傷。他被帶到附近的北奧克卡帕綜合醫院進行手術,但隨後被軍方帶走並拘留。軍方指控他為「罪犯」和「參加反政變活動的非法人」。

但據路透社報道,一名消息人士稱炸彈是由一名偽裝成平民的警察放置在拳館停車場中。 BJPenn.com報道了另一位消息人士稱,在爆炸發生前幾天,Thaw看到陌生人在他的拳館外遊蕩並拍照,他當時對此感到擔憂。據Asian Persuasion MMA 報道,Thaw 已經恢復了知覺,但被禁止任何訪客採訪,任何試圖與他聯繫的人都可能被軍方拘留。

事件發生後,前ONE Championship 緬甸拳王Aung La N Sang 發聲支持Thaw。

關於我好朋友Phoe Thaw的消息讓我感到難過。根據新聞消息來源,他捲入了一起炸彈爆炸事故。我認識他的為人,他是一名紳士,一個善良的人。他定期捐血,並投入時間和精力幫助周圍的人。我為您的安全和早日康復祈禱。與目前緬甸人民正在面對的情況相比,我們在賽場內進行的戰鬥完全微不足道。保持堅強,保持團結。 Aung La N Sang

「P.S.請盡量不要散佈虛假新聞和仇恨,世界不需要更多了。」 N Sang補充說。N Sang在政變後也一直是直言不諱的軍政府批評者,他在上個月對緬甸的「悲劇」亦有發聲。

根據援助政治犯協會指,截至5月9日,逾700人於示威衝突喪生,3,800人被捕、被起訴或被判刑。

